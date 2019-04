Giù le mani dalle nostre figlie: uniti contro la prima volta

Giovedì 21 marzo alle 21.15 va in onda in prima tv su Sky Cinema Uno l’irresistibile commedia incentrata su tre ragazze decise a perdere la verginità… e sui loro genitori decisi a ostacolarle in ogni modo.

Non sono solo gli adolescenti maschi ad avere in mente il sesso. A smentire questo stereotipo ci pensa Giù le mani dalle nostre figlie, brillante teen comedy in onda in prima visione tv giovedì 21 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno.



Protagoniste della pellicola diretta da Kay Cannon, sceneggiatrice dei tre film della serie Pitch Perfect, sono Julie, Kayla e Sam, tre amiche per la pelle sin dai tempi dell’asilo. O meglio, i loro genitori Lisa, Mitchell e Hunter, amici anch’essi a partire dal primo incontro delle figlie, che ora frequentano le scuole superiori.



Il ballo scolastico è alle porte e le tre adolescenti si fanno una solenne promessa: perdere la verginità in occasione del fatidico evento. Scoperta la cosa, i genitori faranno di tutto per impedire che questo accada, in un’irresistibile “guerra generazionale”.



Scanzonato e irriverente senza però essere volgare, Giù le mani dalle nostre figlie gioca con i luoghi comuni per confezionare una pellicola fresca e gradevole sia per i ragazzi che per i loro genitori… magari terrorizzati che i propri pargoli si mettano strane idee in testa.