Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 20 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film horror da non perdere stasera in tv

La prima notte del giudizio, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Film horror del 2018, diretto da Marisa Tomei, con Lauren Velez, Melonie Diaz, Steve Harris e Chyna Layne. Per abbassare il tasso di criminalità sotto l'1 percento per il resto dell’anno, i Nuovi Padri Fondatori d’America (NFFA) sperimentano una teoria sociologica che dà libero sfogo all’aggressione per la durata di una notte in una comunità isolata. Quando però la violenza degli oppressori incontra la rabbia degli emarginati, il contagio esploderà dai confini periferici della città espandendosi per tutta la nazione.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Suite francese, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2015 con Michelle Williams, Matthias Schoenaerts, Kristin Scott Thomas, Sam Riley, Ruth Wilson, Lambert Wilson, Margot Robbie e la regia di Saul Dibb. Sono i primi mesi dell’occupazione tedesca della Francia. Nella cittadina di Bussy, la sposa di guerra Lucile Angellier attende in forzata compagnia della suocera, fredda e dispotica, le rare notizie del marito prigioniero. Intanto, Bussy viene invasa dai soldati tedeschi, che prendono alloggio nelle case degli abitanti del posto. Nella villa di Madame Angellier viene dislocato l'ufficiale Bruno Von Falk. Sulle prime Lucile cerca di ignorare la sua presenza, ma ben presto i due giovani verranno travolti dalla passione.

Wonder, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film drammatico del 2017, con Mandy Patinkin, Julia Roberts, Owen Wilson, Conrad Anker, Kyle Breitkopf e la regia di Stephen Chbosky. Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla Playstation e adora Halloween perché è l’unico giorno dell'anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori.

Innamorarsi a Valentine, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Film drammatico e sentimentale del 2016, diretto da Terry Cunningham, con Michaela McManus e Diogo Morgado. La giovane Kennedy Blaine è avvocato di successo, ma dopo la morte dei genitori si ritrova costretta a decidere se proseguire con la sua carriera o trasferirsi a Valentine, piccola cittadina del Nebraska, dove si trova il ranch che ha ricevuto in eredità. Grazie all’incontro con il manager Derek Sterling, la donna inizia a convincersi di poter condurre il resto della propria vita in campagna, ma qualcuno cercherà in tutti i modi di mandarla via.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Testimone d'accusa, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un nuovo appuntamento con Agatha Christie su Sky Cinema Collection, con un film diretto da Billy Wilder e un cast composto da Charles Laughton, Tyrone Power, Elsa Lanchester, Marlene Dietrich e Torin Thatcher. Leonard Vole è accusato dell’omicidio di una ricca vedova, ma la moglie Christine rifiuta di testimoniare in sua difesa. Leonard si rivolge allora ad un celebre e anziano avvocato, Wilfrid Robarts, le cui intuizioni sembreranno poter scagionare l'uomo. Le schermaglie legali durante le udienze del processo condurranno verso un clamoroso colpo di scena finale.

Dark Tide, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2012, diretto da John Stockwell, con Halle Berry, Olivier Martinez, Ralph Brown, Thoko Ntshinga e Sizwe Msutu. Dopo nove anni da un incontro quasi fatale con un grande squalo bianco, Brady, un professionista di immersioni subacquee, torna in acque profonde come istruttore di una felice coppia, Kate e Jeff. I tre scoprono che l'incubo dal profondo del mare è ancora in agguato ed è più affamato che mai.

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

Dragon Trainer, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2010 diretto da Dean DeBlois e Chris Sanders. Hiccup è un giovane vichingo, che vive in un villaggio sperduto nel nulla, in una landa fredda, inospitale, con poco da mangiare e soprattutto infestata dai draghi. Figlio del capo del villaggio, il ragazzo è secco e inadatto al combattimento, ha una spiccata passione per la costruzione di macchinari (con cui tenta di uccidere draghi) e una conseguente inclinazione per la creazione di problemi. Un giorno, all’insaputa di tutti, riesce a catturare il drago più temuto e sconosciuto e scopre che il diavolo non è cattivo come lo si dipinge.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Cani sciolti, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2013 con Denzel Washington, Bill Paxton, Fred Ward, Edward James Olmos, James Marsden e la regia di Baltasar Kormákur. Bobby Trench e Marcus Stigman fanno parte di una banda di narcotrafficanti con base in Messico. Bobby vi è stato infiltrato dalla DEA (la Squadra antinarcotici) mentre Marcus fa parte dell'Intelligence della Marina degli Stati Uniti. Nessuno dei due sa però quale sia il vero ruolo dell’altro. Il tentativo, messo in atto in coppia, di svaligiare una banca che conserva un ingente capitale proveniente dal narcotraffico, ha esiti imprevisti. Da quel momento i due non hanno più il sostegno dei loro superiori che anzi cercano di arrestarli. Ma non sono i soli sulle loro tracce.

Captain Phillips - Attacco in mare aperto, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film d’azione del 2013, con Tom Hanks, Chris Mulkey, Catherine Keener, Mark Holden, Omar Berdouni e la regia di Paul Greengrass. Nel 2009 il capitano Richard Phillips lascia la sua famiglia nel Vermont per guidare la nave porta container USA Maersk Alabama dall’altra parte del mondo. In acque extraterritoriali, il suo bastimento viene però attaccato da un manipolo di pirati somali, armati e pronti a tutto, che rapiscono Phillips in cerca di riscatto.

Now you see me - i maghi del crimine, ore 21:15 Premiun Cinema Energy

Film d’azione del 2016 per la regia di Louis Leterrier, interpretato da Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Melanie Laurent e Dave Franco. Atlas è il leader carismatico dei Quattro Cavalieri, un gruppo di maghi illusionisti che nasconde un’agenda ben precisa. Il loro numero migliore? Mettere a segno rapine milionarie. Ma presto l’FBI sarà alle loro calcagna. Un film ricco d’effetti speciali mozzafiato e colpi di scena davvero unici.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Quel mostro di suocera, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Una divertente commedia del 2005 con Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, Elaine Stritch, Adam Scott e la regia di Robert Luketic. Charlie, una precaria dallo sguardo latino e dalle forme mozzafiato, incontra davanti all’Oceano l’uomo dei suoi sogni, Kevin: bello, biondo, ricco e naturalmente vincente. L’esageratamente fantastico Kevin Fields vuole lei e soltanto lei. Charlie ricambia e direbbe di sì se non fosse per quel dettaglio “mostruoso” che alcuni chiamano suocera. Viola, madre di Kevin, è un’ex conduttrice televisiva che fa di tutto per screditare la nuora. A due settimane dal matrimonio è infatti scontro fra titani: la suocera attacca ma la nuora si difende. Saranno fiori d’arancio?

Bob & Marys - Criminali a domicilio, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

“Bob & Marys - Criminali a domicilio” è una spensierata commedia italiana, ideale per una piacevole serata in famiglia, con Rocco Papaleo, Antonino Iuorio, Laura Morante, Giovanni Esposito, Francesco Di Leva e la regia di Francesco Prisco. Roberto e Marisa sono una coppia di cinquantenni con una figlia che sta per sposarsi. Lui insegna in un’autoscuola, lei fa volontariato in parrocchia occupandosi della rieducazione dei detenuti. La loro vita procede su binari prevedibili, fino a quando Marisa non decide di dare una svolta a quella placida esistenza e di trasferirsi dalla casa dove Roberto è nato e cresciuto a una villetta alla periferia di Napoli, dove si innesca una storia ricca di risate.

Morto Stalin, se ne fa un altro, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Commedia del 2012 diretta da Armando Iannucci, con Jeffrey Tambor, Steve Buscemi, Michael Palin, Jason Isaacs e Paddy Considine. La sera del 28 febbraio del 1953 Radio Mosca diffonde in diretta il “Concerto per pianoforte e orchestra n. 23” di Mozart. Toccato dall’esecuzione che ascolta nella sua dacia di Kountsevo, Joseph Stalin ne domanda una registrazione. Ma nessuna registrazione era prevista per quella sera. Paralizzati dalla paura, direttore e orchestra decidono di ripetere il concerto.

Poliziotto ancora in prova, ore 21:14 Premium Cinema

Film commedia del 2016, con Ice Cube, Kevin Hart, Benjamin Bratt, Sherri Shepherd, Utkarsh Ambudkar e la regia di Tim Story. È trascorso un anno dalla vicenda che ha visto in azione James insieme al collega Ben e ora quest’ultimo sta per diventare suo cognato visto che il matrimonio con Angela è imminente. Sarà proprio la ragazza a chiedere al fratello di dare un’ulteriore chance al futuro coniuge facendosi affiancare in una missione che da Atlanta li porterà a Miami per seguire una pista legata a un traffico di droga gestito da un insospettabile filantropo.

I babysitter, ore 21:05 Premium Cinema +24 HD

Divertente commedia italiana del 2016, diretta da Giovanni Bognetti, con Francesco Mandelli, Paolo Ruffini, Andrea Pisani, Simona Tabasco e Davide Pinter. Andrea è impiegato in un'azienda che promuove talenti sportivi capeggiata da Gianni Porini, tanto abile nel suo mestiere quanto privo di scrupoli nei confronti dei suoi dipendenti. Quando Porini, invitato ad una cerimonia di gala insieme alla moglie Marta, si ritrova sprovvisto di una babysitter che possa occuparsi del figlioletto decenne Remo, ingaggia Andrea, affidandogli le chiavi di casa fino al giorno successivo. La mattina seguente la polizia telefona a Porini e lo informa che la sua casa è stata luogo di un festino e che suo figlio Remo è sparito, insieme al babysitter.

Olé, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Divertente commedia italiana del 2006, diretta da Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Massimo Boldi ed Enzo Salvi. Archimede Formigoni e Salvatore Rondinella,due professori di un liceo classico, accompagnano una classe in un viaggio d’istruzione in Spagna. I due colleghi non hanno un buon rapporto perché si contendono le attenzioni della professoressa di disegno. Durante il viaggio, però, tra risate, incontri bizzarri, amori inaspettati e colpi di scena esilaranti, Archimede incontra Maggie, la professoressa di ginnastica americana che il professore sposerà una volta rientrato in Italia.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV