Giovanissimi, appena adolescenti eppure le loro vite sono già sotto gli occhi di tutti. Millie Bobby Brown e Romeo Bekcham sono al centro di una questione mediatica che vede tra i protagonisti anche mamma Victoria.

La nuova coppia

Millie Bobby Brown, classe 2004, è un’attrice inglese tra le più promettenti della nuova generazione. La sua carriera è iniziata con il botto e i prossimi mesi saranno molto importanti poiché la ragazza sarà coinvolta in due progetti della stessa saga che la potrebbero inserire nell'Olimpo delle stelle di Hollywood. Infatti a maggio l’attrice sarà tra i protagonisti dell’attesissimo “Godzilla II - King of the Monsters”, il terzo film di MonsterVerse, mentre il prossimo anno reciterà al fianco del sex symbol svedese Alexander Skarsgård all’interno del quarto capitolo della saga, ovvero “Godzilla vs. Kong” che si preannuncia come un grande successo al botteghino mondiale.

Se da un lato troviamo una giovanissima attrice con una carriera più che promettente, dall’altro c’è Romeo Beckham, figlio di una delle coppie più famose, influenti e ricche dello star system mondiale, ovvero quella formata da David Beckham e Victoria Adams. Il ragazzo, classe 2002, è il secondogenito della coppia e insieme ai fratelli Brooklyn, Harper e Cruz è pronto a conquistare i red carpet.

Romeo Beckham e Millie Bobby Brown

Nelle ultime ore il tabloid inglese The Sun ha lanciato un’indiscrezione secondo cui Millie Bobby Brown e Romeo Beckham si starebbero frequentando. Il primo incontro tra i ragazzi sarebbe avvenuto nel 2016 in occasione di un gala e a quanto pare Cupido sembrerebbe proprio aver fatto centro subito. Stando sempre a quanto diffuso nel Regno Unito, in un primo momento i ragazzi sarebbero usciti soltanto come amici mentre da qualche settimana il loro sentimento sarebbe mutato per lasciare spazio a qualcosa di più importante.

Al momento Romeo e Millie non hanno rilasciato alcuna dichiarazione e non sono state diffuse foto che li ritraggono insieme, cosa succederà nelle prossime settimane?

Victoria Beckham: il suo parere sulla coppia

Nel leggere la notizia, la mente di tutti è subito volata all’ex Posh Spice e a David per chiedersi come potrebbero aver reagito. Sempre stando a quanto scritto dal The Sun, una fonte vicina alla famiglia Beckham avrebbe dichiarato che mamma Victoria sarebbe una grande fan dell’attrice approvando quindi la relazione e dando il suo benestare al figlio.