Cuori puri: l’amore vero è sempre casto

Cuori puri è l’acclamatissimo film diretto nel 2017 da Roberto De Paolis alla sua opera prima che racconta della delicata tematica della castità prematrimoniale.

Selezionato per la Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2017, Cuori puri è l'acclamatissimo film diretto nel 2017 da Roberto De Paolis alla sua opera prima che racconta della delicata tematica della castità prematrimoniale. Il film ha ricevuto vari riconoscimenti da parte di critica e di pubblico.

Racconta la storia di Agnese, una ragazza di diciotto anni cresciuta assieme a una madre molto religiosa. Anche la ragazza è una cattolica osservante, frequenta assiduamente la chiesa ed è fermamente convinta di mantenersi illibata fino al matrimonio, come il suo credo religioso suggerisce ai propri fedeli.



Dall’altra parte c’è Stefano, un venticinquenne dal passato turbolento che lavora come custode in un parcheggio di un centro commerciale. Agnese e Stefano sono l’uno il contrario dell’altra, il diavolo e l’acqua santa per citare il credo di Agnese. Ma, nonostante siano diametralmente opposti, si innamoreranno perdutamente e il loro crescente sentimento li metterà di fronte a scelte difficili che metteranno in discussione fede e tutto ciò in cui i due ragazzi hanno sempre creduto.

