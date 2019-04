Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 11 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Jurassic World - Il regno distrutto, ore 21:15 Sky Cinema Uno

A tre anni di distanza dai fatti di Jurassic World, Isla Nublar sta per essere sommersa da lava vulcanica. Il governo deve decidere se salvare i dinosauri superstiti che la popolano o se lasciare che la natura faccia il suo corso. Eli Mills propone a Claire di coinvolgere Owen per una missione di salvataggio, che recuperi anche il Raptor super-intelligente Blue. Con Geraldine Chaplin, Ted Levine, James Cromwell, Jeff Goldblum, Rafe Spall e la regia di J.A. Bayona.

Hunger games - la ragazza di fuoco, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Nuovo capitolo della saga “Hunger games”, diretto da Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz e Philip Seymour Hoffman. Per contrastare il successo di Katniss tra la popolazione, il presidente Snow decide di indire un’edizione straordinaria degli Hunger games in cui concorreranno i vincitori delle edizioni precedenti. Katniss e Peeta, di nuovo uniti e di nuovo in gara, emergono su un’isola tropicale, circondata da un campo di forza e piena di insidie. Stabilite rapidamente alleanze e ostilità, i due ragazzi cercano di sopravvivere. Ma questa volta Katniss e Peeta non sono soli. La ghiandaia imitatrice ha spalancato le ali.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Stand By Me - Ricordo di un’estate, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 1986, diretto da Rob Reiner, con Richard Dreyfuss, Kiefer Sutherland, John Cusack, River Phoenix e Marshall Bell. Nell’estate del 1959 quattro ragazzi dell’Oregon, tutti con problemi con il padre, decidono un giorno di partire da Castle Rock, dove abitano, per una escursione verso il bosco, incamminandosi lungo i binari della ferrovia. Il tenero Gordie Lachance, il saggio Chris Chambers, l’occhialuto e estroverso Teddy Duchamp e il pauroso Vern Tessio si riuniscono per lanciarsi nell’avventura che cambierà per sempre le loro vite. L'occasione è anche eccitante, Vern ha sentito il fratello parlare con un amico del ritrovamento del corpo di un ragazzo. Battendo sul tempo una banda di ragazzotti, i giovani esploratori incappano nel cadavere.

Erin Brockovich - Forte come la verità, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Celebre film drammatico del 2000, interpretato da Julia Roberts con Albert Finney, David Brisbin, Peter Coyote, Conchata Ferrell e la regia di Steven Soderbergh. Erin Brockovich è una donna ancora giovane e appariscente, ma è disoccupata e non sa come dar da mangiare ai tre figli. Ha tuttavia un profondo senso della giustizia e riesce a imporsi come aiutante in uno studio legale. Seguendo una pratica immobiliare, viene scoprire che uno stabilimento del colosso industriale Pacific Gas & Electric ha immesso nelle acque di una cittadina cromo esavalente altamente cancerogeno. Procurandosi a poco a poco la stima del proprio datore di lavoro e la fiducia degli abitanti, Erin riesce a far loro ottenere un risarcimento che sembrava impossibile ma, soprattutto, a rende loro giustizia.

Una doppia verità, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film drammatico del 2015, diretto da Courtney Hunt, con James Belushi, Keanu Reeves, Renée Zellweger, Ritchie Montgomery e Lara Grice. L'avvocato Ramsay decide di difendere Mike, il figlio di Loretta Lassiter, dall’accusa di aver assassinato il padre, Boone. I Lassiter sono amici di famiglia, eppure il lavoro di Ramsay si rivela molto complicato, poiché non solo tutte le prove puntano il dito contro il ragazzo, ma lui stesso sembra ammettere il crimine. Inoltre, Mike non accenna a voler parlare, nemmeno col suo avvocato difensore, costringendolo ad improvvisare in aula e coi testimoni. Eppure, c’è stato un periodo della vita in cui Boone e Mike erano molto legati e il primo, a sua volta avvocato di grido, ha insegnato al figlio tutti i segreti del suo successo.

The Dinner, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan e Rebecca Hall sono i protagonisti di un dramma da camera a sfondo esistenziale, tratto dal romanzo “La cena” di Herman Koch. Due fratelli si incontrano a cena con le rispettive mogli e si trovano a discutere di un grave crimine di cui sono colpevoli i loro figli adolescenti. La serata volge in dramma famigliare quando le due coppie devono decidere come gestire la delicata situazione. Regia di Oren Moverman.

Orgoglio e pregiudizio, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2005, tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen e diretto da Joe Wright. Con Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Donald Sutherland, Rosamund Pike, Brenda Blethyn, e Tom Hollander. Nell’Inghilterra rurale di fine ’700 un giovane aristocratico affitta la tenuta vicina a quella dei Bennet. Una sera, durante una festa danzante, Bingley fa il suo ingresso nella sala scatenando lo scompiglio fra le fanciulle del paese che desiderano un giro di danza e un buon partito da sposare. Accompagnato dall’altezzosa sorella e dal bello quanto presuntuoso Signor Darcy, Bingley si innamora perdutamente della primogenita dei Bennet, la timida e placida Jane. Amore a prima vista sarebbe anche per Darcy e la secondogenita Bennet, Lizzie, se non fosse per quella loro indole indomita e poco incline al confronto. Troppo orgogliosa lei, troppo prevenuto lui. Dopo equivoci e incomprensioni, il disprezzo diventerà stima e i due testardi amanti finiranno per cedere l’uno all’altra dentro un’alba che illumina la brughiera inglese.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Shrek terzo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2007, diretto da Raman Hui e Chris Miller. Il povero Re Harold, suocero ranocchio di Shrek e padre di Fiona, viene a mancare improvvisamente alla corte dei suoi cari. L’unico erede al trono, dopo il rifiuto incondizionato di Shrek, sembra essere un ingenuo sbarbatello che risponde al nome di Arthur. Insieme al nobile Gatto con gli stivali e al logorroico Ciuchino, i tre eroi partono per una nuova avventura, proprio mentre il Principe Azzurro, stanco ormai di recitare in una platea indegna della sua bellezza, è pronto a meditar vendetta per riprendersi, insieme ai cattivi di tutti i tempi, il regno perduto.

Film commedia da vedere stasera in tv

La verità, vi spiego, sull’amore, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia di Max Croci con Ambra Angiolini e Carolina Crescentiniambientato a Torino e tratto dal romanzo omonimo della scrittrice torinese Enrica Tesio. La pellicola racconta la storia di Doria che, dopo sette anni di vita insieme e due figli, viene lasciata dal marito Davide. La donna sprofonda nella disperazione. Quello che le è capitato è una catastrofe di cui non riesce a farsi una ragione e che considera del tutto inspiegabile. Ci vorranno una lunga serie di incontri e vicissitudini perché Dora prenda finalmente coscienza di sé e della propria responsabilità per quanto è accaduto.

Il tuttofare, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia del 2018 scritta e diretta da Valerio Attanasio con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Elena Sofia Ricci e Clara Maria Alonso. La pellicola narra la storia di Salvatore Toti Bellastella, avvocato e capo di uno degli studi legali più importanti d’Italia. Sotto la sua direzione lavora il giovane Antonio Bonocore, un bravo praticante che Salvatore utilizza come suo tuttofare. Quando il giovane praticante supera infine l’esame d’avvocato con ottimi risultati, per premiarlo della sua dedizione, Salvatore decide di fargli un’offerta di lavoro imperdibile: un contratto da diecimila euro al mese presso il suo studio, che gli assicuri anche il coinvolgimento nelle cause più importanti. In cambio, però, Antonio dovrà sposare l’amante di Bellastella, Isabel, una ragazza argentina che ha bisogno della cittadinanza italiana.

Cosa fai a Capodanno?, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Esordio alla regia di Filippo Bologna. Nel cast Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini, Alessandro Haber e Isabella Ferrari. È la sera del 31 dicembre e il furgone di una ditta di catering carico di aragoste, ostriche e champagne cerca di raggiungere uno sperduto chalet di montagna dove c’è chi ha deciso di salutare l’arrivo del nuovo anno con una serata tra scambisti. Ad accogliere gli ospiti non ci saranno però i veri padroni di casa, ma gli impacciati Mirko, cinico e vigliacco, e la sottomessa Iole. Da qui tutta una serie di equivoci per una serata che si rivelerà con poco sesso, ma con tutta una serie di colpi di scena assolutamente da non perdere.

Duri si diventa, ore 21:14 Premium Cinema

Commedia del 2015 con Craig T. Nelson, Kevin Hart, Will Ferrell, Paul Ben-Victor e Dan Bakkedahl. James è un ricco professionista della finanza che sta per sposare la figlia del proprio capo e vive con lei in una villa di Beverly Hills. Darnell ha una piccola ditta di lavaggio auto nei sotterranei del medesimo palazzo in cui lavora James e sogna di andare via dal quartiere malfamato in cui vive con la sua famiglia. Quando James viene incastrato e condannato a 10 anni di carcere, in una prigione di massima sicurezza, si rivolge a Darnell convinto che, in quanto afroamericano, abbia esperienza di galera e lo possa allenare nei 30 giorni che lo separano dall’inizio della condanna così da non soccombere di fronte alla vita dietro alle sbarre. Darnell non è mai stato in prigione e non sa niente di cosa significhi essere un duro, ma per soldi fingerà e diventerà il suo allenatore di vita da teppista.

Observe and report, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia del 2009 diretta da Jody Hill con Seth Rogen, Anna Faris, Ray Liotta, Patton Oswalt, Michael Peña, Aziz Ansari, Jesse Plemons e Collette Wolfe. Il sogno di Ronnie Barnhardt, capo della sicurezza in un centro commerciale, è quello di entrare un giorno a far parte della polizia. Le sue aspirazioni sembrano trovare la strada per diventare realtà quando il centro commerciale viene preso di mira da un esibizionista. Sarà questa, infatti, l’occasione per Ronnie di dimostrare le sue capacità di poliziotto, farsi notare dalla scuola di polizia e conquistare il cuore della ragazza dei suoi sogni.

Film thriller da vedere stasera in tv

The International, ore 21:00 Sky Cinema Action

Thriller del 2009, con Luca Barbareschi, Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl, Ulrich Thomsen, James Rebhorn e la regia di Tom Tykwer. L’agente dell’Interpol Louis Salinger e la sua collaboratrice Eleanor Withman sono impegnati in una missione che sembra impossibile: far emergere le prove del coinvolgimento di una grande banca in imprese delinquenziali e terroristiche che si sviluppano in ogni area del pianeta. Partiti da Berlino i due seguono le piste di denaro sporco e giungono a Milano dove assistono all’omicidio, nel corso di un comizio, di un rampante leader della nuova destra. A ogni passo avanti che compie l’inchiesta, le vite dei due protagonisti sono sempre più a rischio.

Film polizieschi da vedere stasera in tv

The Untouchables - Gli intoccabili, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Dramma poliziesco del 1987 con Kevin Costner, Robert De Niro, Sean Connery, Andy Garcia, Charles Martin Smith e la regia di Brian De Palma. Gli intoccabili sono un gruppo di agenti scelti e guidati da Eliot Ness che nella Chicago degli anni del proibizionismo si mettono contro la banda di Al Capone. Le vicende della pellicola sono tratte da una celebre serie tv degli anni ’50, che Brian De Palma porta sul grande schermo con il suo inconfondibile segno.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Interstellar, ore 21:01 Premium Cinema +24 HD

Film fantascientifico americano del 2014 diretto da Christopher Nolan, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e David Gyasi. In un futuro prossimo, la Terra è devastata da continue tempeste di sabbia e da una piaga che ha distrutto quasi tutte le coltivazioni, eccetto il mais. Cooper è un ex astronauta della NASA che ha dovuto dedicarsi alla coltivazione del mais per sopravvivere, ma non demorde: presto avrà inizio il suo viaggio interstellare alla ricerca di un pianeta dove l’umanità possa ricominciare da capo.

