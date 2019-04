Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 8 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 8 marzo, in TV su Sky. Fantascienza, thriller e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go. Da venerdì 8 marzo, inoltre, Sky Cinema si rinnova con una nuova line-up dei canali, per una migliore esperienza di visione, più immediata e completa.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Io, Robot, ore 21:15 Sky Cinema Uno

In prima serata, alle ore 21:15, su Sky Cinema Uno andrà in onda “Io, Robot”, un film di Alex Proyas, con Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwell, Bruce Greenwood, Adrian Ricard. In una metropoli completamente robotizzata, un detective indaga su uno strano caso di omicidio. Adattamento cinematografico del romanzo di Isaac Asimov, per gli amanti della cinematografia robotica.

Gravity, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Alfonso Cuarón, con Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris, Orto Ignatiussen, Phaldut Sharma. La storia di due astronauti che sopravvivono a un terribile incidente ma si trovano da soli, senza shuttle, a fluttuare nello spazio. Uno splendido film di fantascienza del 2013 con un cast stellare, vincitore di ben sette premi Oscar. Da non perdere.

Film thriller da vedere stasera in TV

I segreti di Wind River - 1ª TV, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film del 2017 per la regia di Taylor Sheridan, con Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Jon Bernthal, Kelsey Asbille, Julia Jones. Cory Lambert è un cacciatore di predatori nella riserva indiana di Wind River. L’uomo si ritroverà presto a collaborare con una giovane agente dell’FBI per scoprire l’identità del killer di una ragazza amerinda. Un thriller che vi sarà restare attaccati allo schermo del televisore, premiato al Festival di Cannes.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Veronica Guerin – Il prezzo del coraggio, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Sky Cinema Collection inaugura proprio l’8 marzo, festa della donna, con la collezione “Women”. Alle ore 21:15 andrà in onda “Veronica Guerin – Il prezzo del coraggio”, un film di Joel Schumacher, con Cate Blanchett, Gerard McSorley, Ciarán Hinds, Brenda Fricker, Don Wycherley. Una storia vera, quella della reporter irlandese Veronica Guerin. Nel 1996 la giornalista riesce a stanare dei narcotrafficanti, ma la loro vendetta non tarda ad arrivare. Pellicola candidata ai Golden Globes, con una buona interpretazione di Cate Blanchett.

Gifted – Il dono del talento, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Un film diretto da Marc Webb, con Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia Spencer e Jenny Slate. La storia di Frank Adler, un single che improvvisamente si ritrova a crescere Mary, figlia della sorella scomparsa. A scuola, la bambina si rivelerà ben presto essere un prodigio. La sua differenza rispetto ai coetanei la porrà al centro di non poche problematiche. Bella l’alchimia tra la talentuosa nipote e lo zio, che cerca di farla crescere non privandola degli spensierati momenti dell’infanzia. Una riflessione sulla difficoltà del genio e l’importanza di poter essere bambini per diventare degli adulti caratterialmente compiuti.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Kung fu panda, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Mark Osborne e John Stevenson. Po è un giovane panda il cui padre gestisce un piccolo ristorante. Fa il cameriere ma sogna di poter essere un eroe del kung fu. Un giorno, in seguito a una predizione che lo vedrebbe come l'eletto Guerriero Dragon, viene associato alla scuola del Maestro Shifu, dove ha modo di incontrare i suoi idoli. Una deliziosa favola per tutta la famiglia, dedicata ai più piccoli ma con contenuti che piaceranno molto anche ai genitori.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Sotto assedio – White House Down, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Roland Emmerich. Un film con Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke, Richard Jenkins. Durante una visita guidata dentro la Casa Bianca, un gruppo di uomini armati prende in ostaggio il presidente Sawyer. Cale, aspirante agente della sicurezza, rimane dentro per recuperare la figlia chiusa in bagno durante l'attacco. Un film d’azione che, nonostante un buon cast, si perde un po’ verso il finale.

Film horror da vedere stasera in TV

A quiet place – Un posto tranquillo, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un film diretto da John Krasinski con Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cade Woodward. Gli Abbott e i loro tre figli camminano scalzi dentro un supermercato abbandonato, lontano dalla città. Sono rimasti in pochi nella loro zona e devono stare attenti a non fare rumore, per evitare di essere individuati dalle terribili creature che hanno invaso il pianeta. Per 472 giorni, gli Abbott sopravvivono, sfruttando il linguaggio dei segni. Una storia familiare in chiave horror, dove il silenzio fa molto più rumore dei suoni.

La cosa, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Prequel dell’omonimo film cult di John Carpenter, per la regia di Matthijs van Heijningen Jr, con Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, Jonathan Walker, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Eric Christian Olsen. Dei ricercatori norvegesi in Antartide devono difendersi da una creatura disumana che assume la forma di ciò con cui viene in contatto. Un prequel ricco di visionarietà.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il matrimonio del mio migliore amico, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di P.J. Hogan, con Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz, Rupert Everett, Philip Bosco. Una ragazza scopre di essere innamorata di quello che, fino ad allora, ha sempre visto come il suo migliore amico. Lui, però, sta per sposarsi. Lei tenta il tutto per tutto, decidendo ugualmente di sedurlo prima del sì. Scatenata commedia romantica con Julia Roberts e Cameron Diaz rivali in amore.

Sconnessi, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una divertente commedia italiana del 2018 per la regia di Christian Marazziti, con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Daniela Poggi, Maurizio Mattioli, Antonia Liskova. Ettore Ranieri è un noto scrittore affezionato al mondo analogico e convinto nemico di internet. In occasione del suo sessantesimo compleanno decide di portare tutta la famiglia allargata in vacanza nel suo chalet di montagna. La combriccola, però, entra in crisi quando si ritrova senza internet. Un film da vedere con la famiglia e gli amici, per una serata all’insegna del relax.

Casa casinò - 1ª TV, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Andrew Jay Cohen. Un film del 2017 in prima visione su Premium Cinema, con Will Ferrell, Amy Poehler, Jason Mantzoukas, Allison Tolman, Sam Richardson. Ideata dagli sceneggiatori di “Cattivi vicini”, in questa commedia Will Ferrell interpreta un uomo che, insieme alla moglie, consuma il fondo per il college della figlia. Disperati per la mancanza di contanti, i due si uniscono ai vicini per aprire un casinò illegale nel quartiere. Per una serata in relax.

The nice guys, ore 21:00 Premium Cinema +24

Regia di Shane Black. Un film con Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Matt Bomer, Margaret Qualley. Los Angeles, 1977. Da qualche tempo nella città degli angeli tira una brutta aria. A indagare ci pensano Jackson Healy e Holland March, due investigatori maldestri che si incontrano sul caso Amelia, una giovane attrice di film porno in fuga dai sicari, e Misty Mountains, amica e diva del genere precipitata con l’auto giù dalla collina. I nostri scoprono ben presto che niente è quello che sembra. Una commedia nera ricca di colpi di scena, gag, situazioni paradossali e battute da antologia dell'umorismo noir.

Benvenuti al nord, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Luca Miniero, con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi, Giacomo Rizzo, Nando Paone. Alberto Colombo, brianzolo impiegato alle poste, ha finalmente ottenuto la promozione e il trasferimento a Milano. Il Sud, in cui è stato benvenuto e benvoluto, sembra adesso un ricordo lontano che Mattia, indolente compagno meridionale, risveglia col suo arrivo improvviso. Una divertente commedia italiana, sequel del fortunato “Benvenuti al sud”. L’altra faccia del dualismo nazionale.

Notting Hill, ore 21:00 Comedy Central

Celeberrima commedia del 1999 diretta da Roger Michell, con Hugh Grant e Julia Roberts protagonisti. Il timido William Thacker gestisce una piccola libreria nel quartiere londinese di Notting Hill. È proprio lì che un giorno entrerà Anna Scott, gran diva di Hollywood. Tra i due è subito colpo di fulmine, ma la storia non è tra le più semplici da portare avanti. Una commedia sentimentale ricca di ironia e ben bilanciata, in cui non manca una certa articolazione psicologica dei personaggi. Squisita la coppia Hugh Grant e Julia Roberts.

