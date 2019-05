X-Men: Dark Phoenix incontra Il Trono di Spade

Diretto da Simon Kinberg, il dodicesimo film sugli X-Men di casa Marvel è atteso nelle sale il prossimo 6 giugno e arriva a quasi vent’anni dal primo adattamento cinematografico tratto dai mutanti dei fumetti, l’X-Men del 2000 diretto da Bryan Singer. Protagonista sarà la Sansa Stark del Trono di Spade.



Dagli X Men ai LEGO, tutti i sequel del 2019



Sophie Turner, da Game of Thrones a X-Men



Al centro di X-Men: Dark Phoenix ci sarà il personaggio di Jean Grey, interpretato dall’attrice Sophie Turner, meglio conosciuta dal pubblico del piccolo schermo come la Sansa Stark della serie tv Il Trono di Spade, presto in arrivo su Sky Atlantic con la stagione conclusiva. Quel che ne sarà del destino dell’astuta fanciulla della casata degli Stark non è ancora dato saperlo, ma i fan della star sono felici di poterla vedere in un’altra vesta. La Turner è apparsa per la prima volta nel ruolo di Jean Grey – personaggio nato dalla penna del compianto Stan Lee e del collega fumettista Jack Kirbynel – nel 2016 in X-Men - Apocalypse (GUARDA LE FOTO del film) e ora, in Dark Phoenix, sarà proprio lei al centro dell'attenzione: la pellicola offre al pubblico un viaggio nel mondo della Grey, che dovrà affrontare alcuni problemi legati alla sua identità e ai suoi poteri.



Il Trono di Spade, LO SPECIALE



Il Trono di Spade, il segreto sui capelli di Sansa

Il TRAILER internazionale di X-Men: Dark Phoenix



La febbre per il prossimo capitolo della saga mutante è già alle stelle e la 20th Century Fox ha fatto crescere l’attesa pubblicando il trailer della pellicola. Il video promozionale, che su YouTube ha già ottenuto oltre 8 milioni di visualizzazioni, mostra come X-Men: Dark Phoenix indagherà in maniera approfondita il viaggio personale del mutante interpretato da Sophie Turner, evidenziando un forte legame con la saga di Fenice Nera. Il film è ambientato nel 1992, quasi dieci anni dopo gli eventi di X-Men - Apocalypse: i mutanti sono eroi nazionali alle prese con le più rischiose missioni, fino a quando un incidente di percorso non mette in discussione le abilità di Jean Grey, facendole perdere il controllo di sé. Il nuovo trailer si apre con Jennifer Lawrence alias Raven, di cui i fan sospettano da tempo la dipartita; poi si vedono gli altri protagonisti alle prese con gli incontrollabili poteri di Jean.







Ma non è finita qui: un’altra clip è giunta online nelle scorse ore e mostra la Jean bambina entrare nell'origine della Fenice, facendo comprendere chiaramente al pubblico come il personaggio abbia ottenuto i suoi misteriosi poteri.



Il Trono di Spade 8, le prime FOTO



Il Trono di Spade 8, IL TRAILER



X-Men sul Trono di Spade



L’attesa per l’epilogo del Trono di Spade e quello per il nuovo capitolo sugli X-Men va di pari passo tra i fan di Sophie Turner, dunque perché non fare incontrare il mondo fantasy della serie HBO con quello dei fumetti Marvel? A pensarci è un utente di Reddit, che si è divertito a rimaneggiare le immagini dei due personaggi interpretati dall’attrice, mischiando gli universi e piazzando la Jean Grey di X-Men: Dark Phoenix sull’ambito Trono della serie tv, dando alla Sansa Stark che conosciamo un aspetto del tutto rinnovato. Il Trono di Spade 8 sarà trasmesso in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic a partire dal 15 aprile alle 03.00, in contemporanea con gli Stati Uniti.



GUARDA LA FAN ART SU REDDIT