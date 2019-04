X-Men: Dark Phoenix, il trailer del capitolo finale

Un trailer che ci fa entrare all’interno di uno dei film più attesi dell’anno, una sequenza di immagini che lascia tutti con il fiato sospeso e che fa crescere l’attesa in modo spasmodico. È finalmente uscito il trailer ufficiale di X-Men: Dark Phoenix, distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 7 giugno 2019.

Il trailer: Jean Grey protagonista del film

Il filmato ha subito fatto il pieno di consensi e in pochissime ore ha già ottenuto oltre 30.000 visualizzazioni, segno di come i fan non vedano l’ora di questo nuovo attesissimo capitolo degli X-Men. Protagonista assoluta del trailer è Jean Grey, interpretata da Sophie Turner che a breve vedremo anche nell’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, in onda su Sky Atlantic a partire da lunedì 15 aprile 2019. Jean Grey sarà il fulcro narrativo del film, infatti la ragazza si ritroverà a perdere il controllo di sé a causa dell’arrivo della Fenice, un’entità cosmica dai poteri sconfinati che prenderà il corpo della ragazza gettando le sorti dell’umanità in grave pericolo.

Il trailer, dalla durata di circa tre minuti, mostra alcune sequenze adrenaliniche del film che permettono di comprendere a pieno il filo narrativo di X-Men: Dark Phoenix. Nella pellicola troveremo anche Jennifer Lawrence, nel ruolo di Mystica, James McAvoy in quello del Professor X, Michael Fassbender come Magneto, Nicholas Hulu che interpreterà Bestia, Tye Sheridan come Ciclope, Alexandra Shipp nei panni di tempesta, Kodi Smith-McPhee in quelli di Nightcrawler, Evan Peters come Quicksilver e infine Jessica Chastain che interpreterà la temibilissima villan Lilandra, figura molto importante per le sorti di Jean Grey.

Il filmato si apre con Jean Grey in lacrime sotto la pioggia chiedendosi il motivo del perché le abbiano lasciato fare qualcosa di male alla sua amica, vediamo poi Mystica provare a parlare con la ragazza per ricordarle le sue origini ma il tentativo è vano, nelle sequenze successive gli X-Men capiscono di essere davanti a una situazione davvero pericolosa a cui neanche Professor X sembra avere una soluzione, seguono scontri e scene ad alto tasso adrenalinico.

X-Men: Dark Phoenix: la regia è firmata Simon Kinberg

X-Men: Dark Phoenix segna il debutto alla regia di Simon Kinberg, nome non nuovo per gli amanti degli X-Men, infatti l’artista americano dal 2006 è una figura centrale nella produzione dei film della saga avendo ricoperto prima il ruolo come sceneggiatore e in seguito anche quello di produttore.