Ian Ziering, Steve di Beverly Hills 90210, commenta le condizioni di Luke Perry

Ian Ziering, noto per aver interpretato Steve Sanders per tutte le dieci stagioni di Beverly Hills 90210 , ha pubblicato un commovente post sul profilo Instagram per commentare le condizioni di salute dell'amico Luke Perry.

Ieri pomeriggio il magazine online TMZ ha lanciato l’agghiacciante notizia che il mondo dello spettacolo non avrebbe mai voluto leggere, ovvero l’ictus che ha colpito Luke Perry. La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo destando preoccupazione e angoscia in fan, amici, colleghi e artisti del mondo dello spettacolo.

Nelle ore successive alla diffusione della drammatica notizia, sono stati tantissimi i messaggi inviati dagli utenti social in sostegno di Luke, uno degli attori più amati al mondo e simbolo della generazione dei ragazzi nati e cresciuti negli anni ’90.

Luke Perry: aggiornamenti sulle condizioni di salute

La notizia dell'ictus ha mandato subito in apprensione milioni di persone. Qualche ora dopo TMZ ha pubblicato un aggiornamento, purtroppo non positivo, sulla salute di Luke Perry, questo è ciò che viene riportato dal sito: “Fonti vicine a Luke hanno dichiarato a TMZ che i dottori avrebbero indotto il coma all’artista. Ci è stato riferito che si tratta di un ictus imponente. Quando i paramedici sono arrivati nella sua casa, lo hanno trovato lucido e in grado di parlare ma le condizioni sono peggiorate ed è stato trasferito velocemente in ospedale”.

Venti minuti dopo la diffusione di questo aggiornamento, il magazine ha lanciato un nuovo update sostenendo che nonostante un membro della famiglia di Luke avesse confermato il coma, un suo rappresentante avrebbe invece smentito dicendo che al momento l'attore è solo sedato.

Ian Ziering: “Nessuna parola può spiegare cosa stia provando ora”

Ian Ziering, classe 1964, è stato tra i protagonisti indimenticati e indimenticabili di Beverly Hills 90210, prodotto che ha fatto sognare una generazione intera di adolescenti. La popolarità dell’attore è esplosa proprio interpretando il ruolo di Steve Sanders per tutte le dieci stagioni.

Dopo la fine della serie TV, l'artista ha continuato la sua carriera recitando sia in numerose pellicole cinematografiche sia all'interno di serie televisive, da ricordare la sua presenza all’interno della saga Sharknado, fenomeno mediatico americano diffusosi poi in tutto il mondo.

Ieri pomeriggio l’attore, raggiunto dalla terribile notizia riguardante le condizioni di salute di Luke Perry, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una tenerissima foto di loro due scattata ai tempi di Beverly Hills 90210 spezzando il cuore per il messaggio pubblicato: “Nessuna parola può esprimere cosa il mio cuore stia provando ora dopo aver ascoltato la terribile notizia di oggi. Preghiamo tutti insieme per una guarigione veloce”. Lo scatto ha subito ottenuto decine di migliaia di like e numerosi commenti.