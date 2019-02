Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 9 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 9 febbraio, in TV su Sky. Avventura, commedie e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Terre selvagge, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Sabato 9 febbraio, alle ore 21:15, su Sky Cinema Uno vi aspetta “Terre Selvagge”. Film diretto da Brendan Muldowney, con Tom Holland e Richard Armitage in un'avventura ambientata nell'Irlanda del XIII secolo. Un gruppo di monaci affronta un insidioso viaggio per portare a Roma una preziosa reliquia. Da non perdere se amate l’avventura, la suspense e le trame che tengono incollati allo schermo.

Laguna blu, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Un grande classico del 1980 con Brooke Shields, Leo McKern, Christopher Atkins per la regia di Randal Kleiser. Due ragazzini naufragano in un’isola del Pacifico. Riescono a sopravvivere e crescono. Lui comincia a sentire qualcosa per lei, lei per lui. Privi di educazione sessuale, avranno anche un figlio. Film da vedere per tutti i nostalgici, la pellicola è un cult e negli anni ‘80 fece scalpore per le scene di nudo dei protagonisti.

Taras il magnifico, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Un film di J. Lee Thompson. Con Tony Curtis, Yul Brynner, Sam Wanamaker, Christine Kaufmann. Tratto dal romanzo “Taras Bulba” di Nikolaj Gogol, il film ne modifica in parte la trama. Per respingere le orde turche, i polacchi si alleano con i cosacchi per far fronte comune contro il nemico, vincendolo. Nel complesso, il film si avvale di una grande regia e di ottimi protagonisti.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Tutti i soldi del mondo, ore 21:15 Sky Cinema +24

Film di Ridley Scott sul rapimento di John Paul Getty III. Interpretato da Christopher Plummer (nel ruolo che inizialmente era di Kevin Spacey), il film è stato girato in Italia e vede tra i protagonisti anche Mark Wahlberg e Michelle Williams. Il 10 luglio 1973 il miliardario Paul Getty III viene rapito a piazza Farnese, Roma, dalla 'ndrangheta che chiede un riscatto di 17 milioni di dollari. Da qui parte una lunga trattativa. Un racconto che scorre veloce, accessibile ed efficace nel trasmettere il suo messaggio: l’accumulo di denaro non equivale all’abbondanza.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Baywatch, ore 21:15 Sky Cinema Hits

Regia di Seth Gordon, con Dwayne “The Rock” Johnson, Zac Efron e i cammei di David Hasselhoff e Pamela Anderson. Raggiunge il grande schermo la serie tv che ha spopolato negli anni 90, con una dose di umorismo e fisici statuari. Mitch e il suo team di bagnini devono sgominare una pericolosa banda di trafficanti di droga. Per farsi qualche risata e un tuffo nel passato.

Viking, ore 19:45 Sky Cinema Uno +1

Film storico russo, diretto da Andrei Kravchuk con Anton Adasinsky, Aleksandr Armer, Vilen Babichev e Rostislav Bershauer. Narra le vicende di un principe della Rus’ di Kiev esiliato in Scandinavia, dove raduna un esercito per riconquistare le terre del padre. La pellicola di Kravchuk è fra le più costose mai prodotte in Russia, come testimoniano le imponenti ambientazioni della storia di Vladimir. I tanti hanno ribattezzato il film come il Trono di Spade russo.

Sanctum, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Spettacolare action-movie prodotto da James Cameron, regia di Alister Grierson, con Richard Roxburgh, Rhys Wakefield, Alice Parkinson, Dan Wyllie, Ioan Gruffudd. Durante una spedizione speleologica, la squadra di scienziati resta bloccata da una tempesta tropicale. Mentre le acque avanzano decimandoli, e la strada verso la salvezza è sempre più difficile, si scatenano conflitti interpersonali tra il capo del gruppo e il rancoroso figlio diciassettenne. Un avventuroso thriller claustrofobico e spettacolare, girato con avanzatissime e stupefacenti tecniche 3D.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

A Bug’s Life – Megaminimondo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Una produzione Disney/Pixar, diretto da John Lasseter, trasferisce l’azione in una dimensione dove le misure sono microscopiche. I protagonisti sono variopinti e divertenti insetti che ruotano attorno a una comunità di formiche minacciata dall’invasione di cavallette. Servirà il coraggio di Flick, formica dal genio incompreso, per conquistare la libertà. Un film ben riuscito e adatto anche a un pubblico adulto, da vedere in famiglia. Ottima la caratterizzazione dei personaggi.

Lego Ninjago – Il film 1ª TV, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film d’animazione, regia di Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan. La città di Ninjago deve resistere ai continui assalti di Lord Garmadon e del suo esercito di squali. A salvarla ogni volta sono cinque ninja, il leader dei quali, Lloyd, è il figlio di Garmadon. Un “Lego movie” per i più piccoli sulla più classica delle dinamiche padre-figlio.

Hercules, ore 20:30 Sky Cinema Family +1

Regia di John Musker, Ron Clements. Le fantastiche avventure di Ercole nella prima storia d'animazione targata Disney ispirata alla mitologia greca (1997). Vittima di un maleficio, il forzuto eroe figlio di Zeus dovrà affrontare le dodici fatiche per tornare immortale nel suo Olimpo. Un film da vedere con tutta la famiglia, per grandi e piccini.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Valerian e la città dei mille pianeti, ore 21:15 Sky Uno

Un film di Luc Besson con un cast stellare: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Herbie Hancock. Tratto dal fumetto futuristico “Valerian e Laureline”, il film è ambientato nel 2470 e vede il Maggiore Valerian, agente governativo, e il sergente Laureline, sua fidata partner, in missione nel caotico Big Market del pianeta Kirian, allo scopo di mettere in salvo l'ultimo convertitore Mül rimasto. Film da vedere per tutti gli appassionati di fantascienza, con straordinari effetti speciali.

Arac attack – Mostri a otto zampe, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film di Ellory Elkayem, con David Arquette, Kari Wuhrer, Scarlett Johansson, Scott Terra, Doug. E. Doug. Gli abitanti di una tranquilla cittadina mineraria sono alle prese con ragni mutanti, di dimensioni impressionanti e decisamente pericolosi. “Arac Attack” è un gradevole tributo ai B-movie di fantascienza americani degli anni '50 e '60.

Film commedia da vedere stasera in TV

Superfast & Superfurious, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Regia di Jason Friedberg e Aaron Seltzer con Alex Ashbaugh, Dale Pavinski, Lili Mirojnick, Andrea Navedo, Omar Chaparro. Lucas White è un poliziotto infiltrato nel giro delle corse clandestine: ha messo gli occhi su Torello, per poter arrivare a incastrare il boss Juan Carlos de la Sol. Dagli autori di “Scary Movie” e “3ciento”, una provocazione che intende parodiare la saga di “Fast & Furious”. Un film per una serata senza pretese.

La prima cosa bella, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Paolo Virzì, con Valerio Mastandrea, Micaela Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Marco Messeri, Giorgio Algranti, Claudia Pandolfi. Bruno Michelucci è un infelice insegnante di lettere che vive a Milano. Lontano da Livorno, sua città natale, sopravvive ai ricordi di un'infanzia romanzesca e alla bellezza ingombrante di una madre estroversa, malata terminale, ricoverata alle cure palliative. Valeria, sorella spigliata di Bruno, è decisa a riconciliare il fratello col passato e col genitore. Una bella commedia che vi farà pure piangere, colma di sentimenti e priva di sentimentalismi.

Ma che bella sorpresa, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Alessandro Genovesi, con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini, Chiara Baschetti, Ornella Vanoni. Guido, milanese, professore di lettere in un liceo di Napoli, affabile e simpatico, è stato lasciato dalla sua fidanzata napoletana che gli ha preferito un maschio aitante, ma del nord d'Europa. Commedia ben confezionata ambientata in una Napoli fantastica. Da vedere per una serata lontano dallo stress.

Film thriller da vedere stasera in TV

Confessioni di una mente pericolosa, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Esordio alla regia per George Clooney in questo spy-thriller dal cast stellare con Julia Roberts, Sam Rockwell e Drew Barrymore. Tratto dall'autobiografia del guru della TV Chuck Barris, il film ne racconta la doppia vita di spietato agente segreto nell'America degli anni '60. Un film ben fatto e da vedere, nostalgico e dark, con attori super (Sam Rockwell su tutti).

Cape Fear – Il promontorio della paura, ore 21:15 Premium Cinema

Un film di Martin Scorsese, con Gregory Peck, Nick Nolte, Robert De Niro, Robert Mitchum, Jessica Lange, Juliette Lewis. Dal romanzo The Executioners (1958) di John D. MacDonald, remake del thriller “Cape Fear” del 1963 (regia di Jack Lee Thompson). Dopo 14 anni di carcere uno stupratore terrorizza a fuoco lento la famiglia del suo avvocato difensore. Un thriller spettacolare con ritmi serrati, a firma Scorsese.