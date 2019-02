David Bowie, biopic "Stardust": scelto l'attore protagonista

Era il 10 gennaio 2016 quando il Duca Bianco se ne andava a soli 69 anni lasciando un’immensa eredità musicale e visiva alla nostra società. Nel corso di una carriera che ha attraversato circa cinque decenni, David Bowie, all’anagrafe David Robert Jones, ha riscritto le regole del mercato discografico con album, singoli e video che hanno fatto la storia diventando uno degli artisti di maggior successo di sempre.

In arrivo il biopic Stardust

A pochi giorni dall’anniversario della sua scomparsa, arriva l’annuncio di un biopic, dal titolo Stardust, che vedrà dietro la macchina da presa il regista inglese Gabriel Range lavorare sulla sceneggiatura scritta da Christopher Bell. Secondo le prime indiscrezioni, il film si concentrerà su un periodo ben preciso della vita dell’artista inglese, ovvero sul suo primo viaggio negli Stati Uniti nel 1971 quando ebbe l’intuizione di creare il suo popolarissimo alter ego Ziggy Stardust, titolo anche del singolo contenuto all’interno di The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, album uscito nel 1972 che nel Regno Unito venne certificato con due dischi di platino per aver venduto più di un milione e mezzo di copie.

Il film avrà come protagonista Johnny Flynn che avrà l’arduo compito di vestire i panni di uno degli artisti più eclettici e trasformisti dell’ultimo secolo. Nel cast saranno presenti anche Marc Maron nel ruolo del manager dell’artista e Jena Malone che darà il volto ad Angie, moglie di David; quest’ultima vanta una nomination ai Golden Globe del 1998 come miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione per il suo ruolo in Hope e una grande esplosione mediatica grazie al ruolo di Johanna Mason all’interno della fortunatissima saga Hunger Games.

Chi è Johnny Flynn

Johnny Flynn, nato a Johannesburg il 14 marzo 1983, è un artista, naturalizzato britannico, che nel corso della sua carriera ha dato mostra di grande talento passando dalla recitazione alla musica con il gruppo Johnny Flynn & The Sussex Wit che vanta la pubblicazione di nove album di genere prevalentemente folk.

Johnny Flynn, che oggi ha 35 anni, sarà chiamato a interpretare un giovanissimo David Bowie di appena 24 anni. Le riprese del film dovrebbero iniziare tra la primavera e l’estate del 2019, non ci sono invece indiscrezioni su quando la pellicola vedrà la luce nelle sale cinematografiche. Il film arriva dopo lo straordinario successo ottenuto dal biopic Bohemian Rhapsody, incentrato sui primi anni della carriera di Freddie Mercury, che al momento concorre agli Oscar 2019 con ben cinque nomination tra le quali quella come miglior film.