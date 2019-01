David Bowie è il più grande entertainer del ventesimo secolo

Il pubblico britannico ha incoronato David Bowie come il più grande entertainer del ventesimo secolo. A decretare il premio è stato un sondaggio condotto dalla BBC Two per la serie “Icons”. Nel lotto finale il pubblico ha scelto David Bowie preferendolo a Marilyn Monroe, Charlie Chaplin e Billie Holiday. Scomparso nel gennaio 2016, il cantautore ora parteciperà a un altro sondaggio che eleggerà la più grande icona del ventesimo secolo. In questa gara dovrà vedersela con Nelson Mandela ed Ernest Shackleton. L’attrice Kathleen Turner ha sostenuto appassionatamente tutti i nominati ma nel caso di Bowie ha dichiarato: «Ha alzato il livello creativo per tutti gli entertainer e per questo merita davvero di essere incoronato come la più grande icona del ventesimo secolo dal pubblico britannico».

In uscita il cofanetto “Spying Through A Keyhole”

Per celebrare il settantaduesimo compleanno di David Bowie, Parlophone pubblicherà “Spying Through A Keyhole” un cofanetto di inediti che festeggia anche i 50 anni dall’uscita di “Space Oddity”. I nove brani inclusi si riferiscono proprio a quel periodo. Si tratta di versioni demo alternative ai brani già conosciuti o di canzoni totalmente inedite. In genere sono registrazioni casalinghe dove David Bowie si accompagna alla chitarra. La casa discografica però precisa che sono brani che fanno parte di una lista che Bowie in persona ha autorizzato alla pubblicazione prima della scomparsa. Il titolo del cofanetto è tratto direttamente da "Love All Around", una canzone precedentemente sconosciuta che è stata pubblicata per la prima volta l'anno scorso. Questa la tracklist dell’album:

Mother Grey (demo) In The Heat Of The Morning (demo) Goodbye 3d (Threepenny) Joe (demo) Love All Around (demo) London Bye, Ta-Ta (demo) Angel, Angel, Grubby Face (demo version 1) Angel, Angel, Grubby Face (demo version 2) Space Oddity (demo excerpt) Space Oddity (demo – alternative lyrics) (with Hutch)

L’uscita di “Spying Through A Keyhole” segue la pubblicazione dell’EP “No Plan” pubblicato l'8 gennaio 2017, giorno nel quale Bowie avrebbe compiuto settant'anni. Nell’Ep sono presenti tre canzoni registrate da Bowie durante le sessioni per l'album “Blackstar”, ma lasciate fuori dal disco e successivamente incluse nella colonna sonora del musical “Lazarus” nell'ottobre 2016.

L’app dedicata a David Bowie

Dall’8 gennaio è inoltre disponibile l’app dedicata a David Bowie e pubblicata nel giorno del suo settantaduesimo compleanno. Il progetto prende spunto dalla mostra itinerante “David Bowie Is” partita nel 2013 dal Victoria and Albert Museum di Londra e conclusasi pochi mesi fa al Brooklyn Museum di New York. In Italia la mostra è arrivata a Bologna. La voce narrante del progetto è quella di Gary Oldman, grande amico di David Bowie. Queste le sue parole: «È stato un privilegio essere coinvolto. È fantastico che i suoi fan possano fare questa esperienza». I due hanno recitato nel film “Basquiat” e lo stesso Oldman ha partecipato in un video dell’album “The Next Day”. L’app permette di rivivere la mostra in versione realtà aumentata. Un’esperienza davvero unica per esplorare costumi, video, testi e opere d’arte. Rispetto alla mostra sono presenti anche oggetti inediti. L’app permette di entrare a 360 gradi nel mondo di David Bowie e ascoltare la sua musica.