Una nuova locandina in attesa dell'uscita di Dumbo, il live action di Tim Burton che è pronto a farci ritrovare in una valle di lacrime.

Solo con la semplice visione del trailer ci siamo ritrovati in una valle di lacrime, dal film ne usciremo sicuramente distrutti. Dumbo è uno dei titoli più attesi del 2019 e si prepara a sbancare i botteghini di tutto il mondo. Tim Burton sarà alla regia per quello che si annuncia uno dei grandi capolavori dell’anno; l’uscite nelle sale americane è prevista per il 29 marzo 2019.

Per questo live action il regista potrà contare su un cast davvero stellare, infatti troveremo Colin Farrell, Danny De Vito, Michael Keaton ed Eva Green. Farrell interpreta il ruolo di Holt, ex star del circo che deve prendersi cura dell’elefantino appena nato all’interno del circo di Max Medici, interpretato da De Vito, che vede la sua attività in crisi, a loro si aggiungono Keaton e Green che interpretano rispettivamente l’imprenditore V. A. Vandemere e la trapezista Colette Marchant. In questo film Dumbo non sarà solo ma Milly e Joe, figli di Holt, saranno al suo fianco in questa magica ed emozionante avventura.

Dumbo: la nuova locandina

Nei giorni scorsi è stato diffuso un nuovo poster del live action firmato Tim Burton, infatti grazie a Impawards si è venuti a conoscenza della nuova locandina internazionale dedicata al mercato giapponese. Nel poster vediamo Dumbo come assoluto protagonista volare felicemente in cielo, mentre in primo piano troviamo i personaggi principali intenti a fissarlo in un misto tra incredulità e felicità, sono presenti Holt, Colette, V.A. Vandemere, Joe, Milly e Max.

Sullo sfondo è possibile scorgere il circo di Medici con il tendone principale che si staglia prepotentemente sull’orizzonte. La nuova locandina ha immediatamente fatto il giro del web conquistando consensi e apprezzamenti da parte del pubblico che è rimasto molto entusiasta di tale lavoro.

Dumbo - L'elefante volante: un cult senza tempo

Era il 1941 quando la Disney fece uscire il cartone animato non sapendo che quella pellicola sarebbe stata il suo maggior successo economico degli anni ’40 con un incasso che superò il milione e mezzo di dollari a fronte di un budget di produzione di circa 950.000 dollari.

Il successo di Dumbo - L'elefante volante è continuato negli anni e ancora oggi è uno dei lavori Disney più amati di sempre grazie a quella capacità di portare grandi e bambini in un mondo magico e grazie anche alla storia toccante di Dumbo e della sua mamma.

Dumbo: si riforma un trio dopo quasi trent’anni

Una piccola curiosità riguardante il film: dopo quasi trent’anni si riforma il trio formato da Tim Burton, Danny De Vito e Michael Keaton.

Infatti, il regista e i due attori hanno lavorato insieme nel film Batman - Il ritorno del 1992 di cui Burton curò la regia e in cui Keaton interpretò il protagonista e De Vito diede il volto a Pinguino dando vita a uno dei più grandi cult di sempre nella storia del cinema mondiale.