Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 15 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Operazione S.M.A.R.T. - Senza tregua, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno alle 21:15 va in onda “Operazione S.M.A.R.T. - Senza tregua” di Charles Martin, con Orlando Bloom e Lynn Hung. Danny Stratton è un agente di scorta privato con una carriera ormai giunta alla fine. Viene arruolato come guardia del corpo di un importante antiquario cinese ma il suo compito risulta più difficile del previsto. Un film d’azione dal ritmo elevato impreziosito dalla suggestiva ambientazione orientale.

Film biografici da vedere stasera in tv

Tutti i soldi del mondo, ore 21:15 Sky Cinema +24

Su Sky Cinema +24 alle 21:15 va in onda “Tutti i soldi del mondo”, il film di Ridley Scott sul rapimento di John Paul Getty III. Il 10 luglio 1973 il miliarsario Paul Getty III viene rapito a Roma a piazza Farnese dalla 'ndrangheta che chiede un riscatto di 17 milioni di dollari. Da qui parte una lunga trattativa. Interpretato da Christopher Plummer (nel ruolo che inizialmente era di Kevin Spacey), il film è stato girato in Italia e vede tra i protagonisti anche Mark Wahlberg e Michelle Williams.

Yves Saint Laurent, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Su Premium Cinema +24HD alle 21:14 “Yves Saint Laurent”, per la regia di Jalil Lespert. Un film con Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Lebon, Laura Smet, Marie de Villepin. La storia di Yves Saint Laurent, dall'inizio della sua carriera nel 1957, a soli 21 anni, all'incontro con il suo partner Pierre Bergé.

Ray, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Taylor Hackford con Jamie Foxx, Regina King, Kerry Washington, Curtis Armstrong, Patrick Bauchau. La storia di Ray Charles, uno degli artisti che ha inventato la black music. Dall’infanzia alla schiavitù della droga fino alle relazioni controverse con le sue donne, cause di numerosi problemi fra cui un allontanamento dalla scena musicale. Un film per tutti gli appassionati di Ray Charles con una grande interpretazione di Jamie Foxx.

Film d’avventura da vedere stasera in tv

Fallen, ore 21:15 Sky Cinema Hits

Alle 21:15 su Sky Cinema Hits, “Fallen”, film di Scott Hicks con Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson, Joely Richardson, Lola Kirke. In seguito a un passato misterioso e turbolento, Lucinda detta “Luce” viene segregata a Sword and Cross, università e istituto correttivo insieme. Vincendo la diffidenza generale, Luce trova un'amica in Penn. Adattamento cinematografico del best seller di Lauren Kate, piacerà soprattutto a chi ha amato il libro.

Film thriller da vedere stasera in tv

Nemesi, ore 21:15 Sky Cinema Max

Regia di Walter Hill. Un film con Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Tony Shalhoub, Anthony LaPaglia, Terry Chen. Frank Kitchen è un killer infallibile, ma la scia di cadaveri che ha lasciato alle spalle ha in serbo per lui un doloroso contrappasso. La chirurga plastica Rachel Jane, infatti, lo fa rapire per vendicare la morte del fratello, ma anziché uccidere Frank, lo opera, a sua insaputa, per cambiargli sesso. Un film che va guardato come un fumetto, con molto ritmo e tanta azione.

Presunto innocente, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Regia di Alan J. Pakula. Un film con Harrison Ford, Brian Dennehy, Greta Scacchi, Raul Julia, Jesse Bradford, Bonnie Bedelia. Un vice-procuratore capo deve indagare sulla morte di Caroline, una collega della quale era stato amante. Ben presto però sarà lui a essere accusato dell'omicidio della donna e dovrà faticare per dimostrare il contrario. Tratto dal best-seller di Scott Turow, il film è ben interpretato e ha la giusta dose di suspense e coinvolgimento.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Nicholas Nickleby, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Un film di Christopher Barry. Con Nigel Havers, Derek Godfrey, Derek Francis, Barry Humphries. Tratto dall'omonimo romanzo di Charles Dickens, il film racconta la storia di Nicholas Nickleby, che dopo la morte del padre deve salvare la famiglia - una volta benestante - dalla povertà più assoluta. Nonostante alcuni momenti un po’ lenti, il film è ben interpretato e ci sono alcune scene molto divertenti.

Viaggio verso la libertà, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Regia di Gren Wells. Un film con Robert Sheehan, Dev Patel, Zoë Kravitz, Robert Patrick, Kyra Sedgwick, Ali Hillis. Vincent è un giovane con la sindrome di Tourette che, dopo la morte della madre si ritrova abbandonato alle cure di suo padre, un politico poco attento ai suoi bisogni. Quando arriva il momento di partire con il camper per la campagna elettorale, Vincent viene lasciato in una casa di riposo. Qui, fa amicizia con una donna anoressica e con il suo compagno di stanza. Un film intenso e commovente che racconta in maniera geniale la sindrome di Tourette.

Il lungo addio, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Alle 21:00 su Sky Cinema Classics, rivediamo “Il lungo addio” di Robert Altman. Con Sterling Hayden, Elliott Gould, Nina Van Pallandt, Mark Rydell. Il detective Philip Marlowe accetta di portare un amico, Terry, al confine con il Messico dopo che questi gli ha chiesto aiuto per sfuggire alle ire della moglie e di non meglio specificati inseguitori. Non trascorrono molte ore e Marlowe viene fermato dalla polizia che lo accusa di aver favorito la fuga di un omicida: la moglie di Terry è stata uccisa. Uno dei migliori film di Altman, e uno dei capolavori del genere che al tempo stesso distrugge ed esalta.

Gone baby gone, ore 21:15 Sky Cinema Crime

Regia di Ben Affleck. Un film del 2007 con Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman, Ed Harris, John Ashton, Amy Ryan. Patrick Kenzie è un detective privato che viene aiutato nella professione dalla sua compagna Angie Gennaro. Un giorno i due giovani vengono contattati perché coadiuvino la polizia nelle ricerche di Amanda, una bambina di quattro anni scomparsa recentemente. Debutto alla regia per Ben Affleck con un film molto delicato e ben interpretato.

Film commedia da vedere stasera in tv

I delitti del BarLume - Il battesimo di Ampelio, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Rivediamo su Sky Cinema Comedy l’undicesimo film targato Sky della serie “I delitti del BarLume”, tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Diretto da Roan Johnson con Filippo Timi e Stefano Fresi, l’episodio si concentra sulla misteriosa morte di un prete che attira le attenzioni del neoarrivato Beppe e del commissario Fusco.

Io vi dichiaro marito e... marito, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Dennis Dugan con Adam Sandler, Kevin James, Jessica Biel, Ving Rames, Steve Buscemi, Dan Aykroyd. Chuck Levine e Larry Valentine sono due vigili del fuoco eterosessuali che, per convenienza economica, si trovano a dover inscenare una relazione gay con tanto di matrimonio. A mettere i bastoni tra le ruote ai due, ci pensa anche la sensualità della bellissima avvocatessa Alex McDonough, che rischia di far saltare la copertura del duo. Una commedia leggera e divertente per una serata senza troppe pretese.

Vacanze ai Caraibi, ore 20:20 Sky Cinema Uno +1

Regia di Neri Parenti. Un film con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada. A Santo Domingo, si intrecciano le storie di Mario Grossi Tubi, che ha sperperato il proprio patrimonio e quello della moglie Gianna; la loro figlia Anna Pia, che sta per sposare il cinquantenne Ottavio, che si spaccia per miliardario; Fausto e Claudia, opposti per stile di vita ma supremamente compatibili in materia erotica, e Adriano, conduttore di una tv catanese. Una commedia “vintage”, con le classiche gag piene di doppi sensi.

Film horror da vedere stasera in tv

Auguri per la tua morte, ore 21:14 Premium Cinema

Su Premium Cinema, alle 21:14, rivediamo “Auguri per la tua morte”, un film del 2017 con Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken diretto da Christopher Landon. Tree si sveglia sempre nello stesso giorno, quello del suo compleanno, e nello stesso letto, quello di Carter, senza sapere come ci sia finita. Un film da vedere per gli amanti del brivido con un tocco di fantasy e di commedia.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Asterix e il regno degli dei, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Alexandre Astier, Louis Clichy. Nel 50 A.C. quasi tutta la Gallia è occupata dai Romani, tranne un villaggio dell’Armorica, abitato da irriducibili Galli resiste all'invasore. Esasperato, Giulio Cesare decide di cambiare strategia: se i Galli non ne vogliono sapere di muovere un passo verso la romanità, saranno i Romani stessi a trasferirsi a casa loro. Divertimento assicurato con l’ennesima avventura tratta dai fumetti di Asterix e Obelix.

Rudolf - Alla ricerca della felicità, ore 20:30 Sky Cinema Family +1

Regia di Mikinori Sakakibara, Kunihiko Yuyama. Rudolf, un piccolo gatto nero, vive con la sua amata padrona a Gizu, in Giappone. Un giorno, seguendo la ragazza, esce di casa e inaspettatamente salta su un camion diretto a Tokyo. Si risveglia durante il viaggio quando è già troppo lontano da casa. Basato sul romanzo per bambini più venduto in Giappone, “Rudolf to Ippaiattena”, il film è una favola pedagogica che piace ai più piccoli ma anche ai genitori. Una storia sull’importanza della lettura e della cultura, raccontata dal punto di vista di un gatto.

Tropic Thunder - Unisciti a loro, ore 21:00 Comedy Central

Regia di Ben Stiller. Un film con Robert Downey Jr., Ben Stiller, Jack Black, Bill Hader, Nick Nolte, Jay Baruchel. Tre stelle vanagloriose e capricciose dello star system hollywoodiano sono costrette a convivere dentro lo stesso film: un war movie ad alto budget ambientato nel sud-est asiatico. Scritto, prodotto, diretto ed interpretato da Ben Stiller, il film è una scatenata parodia degli action-movie americani e di celeberrime pellicole di guerra. Il risultato è una commedia divertente per trascorrere un paio d’ore di buonumore.

