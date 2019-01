I film horror più attesi del 2019

Non solo IT – Capitolo 2 : il genere horror è sempre in auge ad Hollywood. E anche durante i prossimi mesi approderanno sul grande schermo numerose pellicole che sapranno tenere il pubblico con il fiato sospeso. Eccone una selezione

Non solo eroi dei fumetti e animazioni Disney: protagonisti sul grande schermo nel corso del 2019 saranno anche personaggi terrificanti ed inquietanti, che porteranno in scena le più paurose pellicole horror dell’anno.



Se IT – Capitolo 2 è fra i titoli dell’orrore più attesi, il clown assassino Pennywise, che quest’anno affronta il Club dei Perdenti con i ragazzini diventati ormai adulti, sarà in buona compagnia nelle sale.



IT 2 – Capitolo 2: sarà terrificante?



Il cast è al completo: ecco IT – Capitolo 2



Ecco una selezione degli horror in uscita nel 2019.







Ancora auguri per la tua morte: 14 febbraio 2019

Nel 2017, Auguri per la tua morte si è rivelato un successo horror inaspettato, sorprendendo pubblico e critica. Chissà se il sequel Ancora auguri per la tua morte sarà all’altezza? Il film riunisce il regista originale Christopher Landon e la star Jessica Rothe (nei panni di Tree Gelbman) per un'avventura al cardiopalma. Non ci sarà alcuna sottotrama psicologica: solo terrore puro dato da un pazzo assassino con il viso di un bambino, come anticipa il trailer del film appena rilasciato, che ha conquistato in due giorni dalla pubblicazione oltre 4 milioni e 600 mila visualizzazioni su YouTube. In uscita nelle sale il prossimo 14 febbraio.



GUARDA il trailer



Noi: 15 marzo 2019

Il regista di Scappa - Get Out, Jordan Peels (che ha vinto un Oscar per la miglior sceneggiatura), torna dietro alla macchina da presa con Noi, portando la formula più pura del cinema horror all’interno del panorama domestico. Una madre e un padre portano i figli nella loro casa al mare, aspettandosi di passare il tempo con gli amici, ma la loro serenità si trasforma in tensione e caos quando alcuni terrificanti visitatori approdano alla loro porta. L’ingrediente in più per un vero film dell’orrore è dato dalla presenza di esseri soprannaturali: basterà dare un’occhiata al trailer, pubblicato durante le feste natalizie, per non stare più nella pelle. C’è da pazientare fino al 15 marzo 2019.



GUARDA il trailer



Pet Sematary: 5 aprile 2019

Louis Creed, sua moglie Rachel e i loro due figli Gage ed Ellie si trasferiscono in una casa rurale la cui tranquillità è disturbata dal misterioso cimitero degli animali situato vicino a casa loro, dove accadono cose strane. I cineasti Kevin Kölsch e Dennis Widmyer si propongono quest’anno come star emergenti nell'horror mainstream con l'uscita di Pet Sematary il prossimo aprile. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King, considerato uno dei suoi libri più inquietanti, e l'adattamento cinematografico del 1989 di Mary Lambert rimane un classico terrificante. Dal 5 aprile 2019.



GUARDA il trailer



The Curse of La Llorona: 19 aprile 2019

Basato su un’antica leggenda metropolitana, The Curse of La Llorona si propone come un potente mix di thriller e horror soprannaturale. Il trailer si concentra su una povera famiglia che vive in un'auto e che quando scende il buio viene è terrorizzata da una presenza spettrale. The Curse of La Llorona è prodotto da James Wan e include nel cast l'attore Tony Amendola nei panni di padre Perez, un personaggio apparso nel 2014 nel film dell’orrore Annabelle, che rappresenta per molti una garanzia di successo in termini di terrore. Dal 19 aprile 2019 al cinema.



GUARDA il trailer



47 Meters Down: Uncaged: 28 giugno 2019

Le riprese di 47 Meters Down - Uncaged sono attualmente in corso nella Repubblica Dominicana e la pellicola sarà pronta per la prossima estate. D’altronde gli horror a tema abissi profondi sono ormai una tradizione sul grande schermo... Il film è il sequel di 47 Meters Down del 2017 e sarà nuovamente diretto da Johannes Roberts: “Il sequel 47 Meters Down - Uncaged si prepara ad essere uno dei grandi eventi cinematografici estivi – commenta Byron Allen, CEO di Entertainment Studios che distribuirà il film - L'horror / thriller psicologico pieno di squali ancora una volta vedrà gli spettatori sopraffatti e con il fiato sospeso terrorizzati dai più grandi predatori del mondo!”.



GUARDA il trailer



Rabid: data da definire

Era il 1977 quando il regista David Cronenberg portava in scena uno dei più amati film dell’orrore di tutti i tempi con Rabid – Sete di sangue: un ragazzo reduce da un incidente viene sottoposto ad un intervento chirurgico sperimentale, che gli provoca un grande appetito di carne umana. Ora i due registi gemelli Jen e Sylvia Soska, considerati moderni maestri dell'orrore grazie al successo del loro “American Aary” del 2012, propongono il remake che vedrà protagonista Laura Vandervoort nei panni di Rose, un ruolo interpretato dalla pornostar Marilyn Chambers nel 1977. Non è ancora stata rilasciata una data di uscita ufficiale per il remake di Rabid.



GUARDA il trailer