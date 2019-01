E' da 76 anni uno dei momenti clou della storia del cinema. In concomitanza della 76ma edizione dei Golden Globe, in programma nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2019, Sky Cinema Cult propone una selezione di titoli premiati nelle categorie miglior film drammatico e miglior film commedia o musicale, in una doppia maratona sabato 5 e domenica 6 gennaio dalle 11.30 alla seconda serata. Primo tra tutti, nella categoria miglior film drammatico, il film di Martin McDonagh con gli strepitosi Francis McDormand, Sam Rockwell e Woody Harrelson, TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI, che oltre ad aver vinto 4 Golden Globe, ha anche ottenuto il premio per la Miglior sceneggiatura al Festival di Venezia e 2 Oscar®. E' la storia di una madre decisa a trovare l'assassino della figlia e per catturarlo non esita ad adottare metodi inusuali che la pongono anche contro la legge. In questa categoria rientrano anche il capolavoro biografico di Ron Howard con Russell Crowe A BEAUTIFUL MIND, vincitore di 4 Golden Globe e 4 Oscar®: è la storia del genio matematico matematico John Forbes Nash la cui intelligenza si sposta verso quella che i medici hanno definito schizofrenia paranoide; THE HOURS, per cui Nicole Kidman per la sua interpretazione della scrittrice Virginia Woolf ha ottenuto Oscar®, Golden Globe e Orso d’argento; l’epico western diretto e interpretato da Kevin Costner BALLA COI LUPI, che nel complesso ha ottenuto 3 Golden Globe e 7 Oscar®, una storia di rivincita e riscatto, ma soprattutto un ragionamento su chi è bravo e chi è cattivo che in questo caso sono le mitizzate giubbe blu americane e i pellerossa, molto selvaggi di quanto ci hanno voluto fare credere.



Ecco il capolavoro di Anthony Minghella con Ralph Fiennes IL PAZIENTE INGLESE, che inoltre è stato premiato al Festival di Berlino e totalizzato 2 Golden Globe e 9 Oscar®; il film tratto dal romanzo di Jane Austen RAGIONE E SENTIMENTO, con Emma Thompson e Kate Winslet, premiato anche con 1 Oscar® e con l’Orso d’oro; e SALVATE IL SOLDATO RYAN con Tom Hanks e Matt Damon, lo spettacolare film di guerra firmato Steven Spielberg che ha ricevuto in totale 2 Golden Globe e 5 Oscar®, uno dei film bellici più intensi di sempre. Indimenticabile la scena iniziale sullo sbarco in Normandia. E' la storia di una madre che riceve l'infausta comunicazione che tre suoi figli sono morti in guerra. Il quarto, Ryan, va salvato e restituito integro alla mamma.



Per la categoria miglior film commedia o musicale sono previsti il musical di Damien Chazelle con Emma Stone e Ryan Gosling LA LA LAND che, oltre al successo planetario, ha ottenuto 7 Golden Globe e 6 Oscar®; il film racconta la storia d'amore tra un musicista jazz e una aspirante attrice, Ryan Gosling ed Emma Stone appunto, costruito come un musical moderno che rende omaggio ai film musicali degli anni Cinquanta e Sessanta. CHICAGO è il musical con Renée Zellweger, Catherine Zeta Jones e Richard Gere che è stato premiato con 3 Golden Globe e 6 Oscar®; la commedia rock con Billy Crudup e Frances McDormand QUASI FAMOSI, che oltre ai 2 Golden Globe ha ricevuto l’Oscar® per la miglior sceneggiatura originale; A SPASSO CON DAISY, il film con Jessica Tandy e Morgan Freeman premiato con 3 Golden Globe e 4 Oscar®; e, infine, la pellicola sull'arte dell'imbroglio con Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams e Jennifer Lawrence AMERICAN HUSTLE – L’APPARENZA INGANNA, che ha totalizzato 3 Golden Globe: il film si basa su eventi reali e racconta l'operazione Abscam, creata dall'FBI a fine anni Settanta per indagare sulla corruzione nel Congresso degli Stati Uniti d'America e in altre organizzazioni governative.