Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 5 novembre

Film di fantascienza da vedere stasera su Sky

Black Panther, ore 21:15 Sky Cinema Uno e 21:45 Sky Cinema Halloween

Diretto da Ryan Coogler con Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman. Le vicende di T'Challa, re del Wakanda, nazione africana tra le più avanzate. La ricomparsa di uno storico nemico lo mette a dura prova, sia come re che come Black Panther. Un eroe Marvel poco conosciuto in Italia protagonista di un film ben fatto, con un’eccellente colonna sonora e un’ottima scenografia. Gli amanti del genere non possono perderlo.

Blade Runner 2049, ore 21:15 Sky Cinema Halloween

Regia di Denis Villeneuve. Un film con Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Dave Bautista. L'agente K è un Blade Runner della polizia di Los Angeles, nell'anno 2049. Sono passati trent'anni da quando Deckart faceva il suo lavoro. I replicanti della Tyrell sono stati messi fuori legge, ma poi è arrivato Niander Wallace e ha convinto il mondo con nuovi "lavori in pelle": perfetti, senza limiti di longevità e soprattutto obbedienti. Degno sequel del film cult di Ridley Scott, il film ne conserva la profondità e la forza emozionale.

Dredd - La legge sono io, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Diretto da Danny Cannon con Armand Assante, Max von Sydow, Diane Lane, Sylvester Stallone, Jürgen Prochnow. A Mega City Four il crimine è tenuto a bada dai Giudici, che sono contemporaneamente poliziotti, giudici ed esecutori. Il più spietato e freddo è Dredd, muso da mastino, modi ancor più brutali. Per lui rispettare la legge è tutto ciò che conta. Dai fumetti di John Wagner e Carlos Esquerra un film su misura per Sylvester Stallone nel ruolo di Dredd. Ben fatto, da vedere per tutti gli amanti del genere.

Film commedia da vedere stasera su Sky

È già ieri, ore 21:15 Sky Cinema +24

Regia di Giulio Manfredonia. Un film con Antonio Albanese, Fabio De Luigi, Goya Toledo, Pepon Nieto, Beatriz Rico, Esther Ortega. Filippo, star del piccolo schermo con la sua trasmissione di divulgazione scientifica, viene spedito a Tenerife per girare una puntata del suo programma insieme ad un timido cameraman. Remake del famoso “Ricomincio da capo” (Grounding Day), il film è gradevole e divertente. Buona la prova di Albanese e De Luigi.

Spanglish - Quando in famiglia sono in troppi a parlare, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Regia di James L. Brooks. Un film con Adam Sandler, Téa Leoni, Paz Vega, Cloris Leachman, Thomas Haden Church, Shelbie Bruce. John Clasky, cuoco di rinomata fama, e Deborah Clasky, da poco disoccupata, sono una coppia in crisi con due figli. L'arrivo della governante Flor, ragazza messicana di bella presenza, crea ulteriore scompiglio fra i coniugi, che si devono districare anche con lo spagnolo stretto della nuova arrivata. Una commedia gradevole e divertente ma troppo lunga.

Old school, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film diretto da Todd Phillips con Luke Wilson, Will Ferrell, Vince Vaughn, Jeremy Piven, Ellen Pompeo. Tre uomini cercano un modo di dare una scossa alle proprie vite. Uno di loro vive in affitto al'interno di un campus e quando il college decide di sfrattarlo i tre amici colgono la palla al balzo: fonderanno una confraternita con sede nell'appartamento evitando così lo sfratto e tornando ai gloriosi giorni delle feste e dell'incoscienza. Un film godibile e divertente che sfora ogni tanto nella demenzialità. Per una serata senza troppe pretese.

Knock, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Lorraine Lévy. Un film con Omar Sy, Ana Girardot, Alex Lutz, Hélène Vincent, Andréa Ferréol, Sabine Azéma. Knock è un ex trafficone diventato medico. Un giorno si trasferisce in un villaggio nelle Alpi francesi per prendere il posto del collega andato in pensione. Si rende conto molto presto che l'aria di campagna fa stare in ottima salute gli abitanti e cerca così di insinuare dei dubbi ai suoi pazienti. Una commedia non proprio riuscita, da guardare per trascorrere una serata senza impegno.

Zack & Miri amore a primo sesso, ore 21:14 Premium Cinema Comedy

Regia di Kevin Smith. Un film con Seth Rogen, Elizabeth Banks, Traci Lords, Jason Mewes, Ricky Mabe, Craig Robinson. Zack e Miri, amici fin da quando erano piccoli, decidono di provare a risolvere i loro problemi economici girando un film vietato ai minori. Una commedia che non decolla del tutto, seppure l’idea sia abbastanza vincente. Da vedere per una serata divertente e goliardica.

Film d’animazione da vedere stasera su Sky

Rio, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2011 diretto da Carlos Saldanha. Blu è un ara macao strappato in fasce alla giungla brasiliana dalla sconsideratezza e dai commerci illeciti dell'uomo. Trasferito nel freddo inverno del Minnesota in seguito a un incidente, viene soccorso e adottato da Linda, fanciulla appassionata di libri e della vita sedentaria. Un film che è un trionfo di colori e di effetti speciali, per trascorrere una serata in allegria con tutta la famiglia.

Il magico mondo di Oz, ore 20:20 Sky Cinema Family +1

Film d’animazione diretto da Dan St. Pierre e Will Finn. Dorothy Gale ha appena il tempo di aprire gli occhi e felicitarsi per essere tornata sana e salva nella fattoria di zia Emma e zio Henry, nel Kansas, quando un tipo losco si presenta alla loro porta per dichiarare la casa inagibile, causa tornado, e intimare loro di andarsene entro sera. Il sequel del “Mago di Oz” è forse un po’ troppo sdolcinato ma piacerà sicuramente ai più piccoli.

Film thriller da vedere stasera su Sky

La rapina perfetta, ore 21:00 Sky Cinema Max

Un film di Roger Donaldson con Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, Daniel Mays, James Faulkner. Terry, proprietario di una rivendita di auto d'epoca, è un ex ladro. Viene avvicinato da una vecchia conoscenza, la bella Martine, che gli propone di fare "il colpo della vita", una rapina nel cuore di Londra, nel caveau della Lloyd Bank, dove sono depositate centinaia di cassette di sicurezza. Ispirato ad una storia realmente accaduta, il film racconta di una rapina organizzata in una banca londinese nel 1971. Ben costruito, mantiene viva l’attenzione dello spettatore dall’inizio alla fine.

Film drammatici da vedere stasera su Sky

L’attesa, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Film con Juliette Binoche, Lou de Laâge, Giorgio Colangeli, Domenico Diele, Antonio Folletto diretto da Pietro Messina. Nel paese siciliano, poco distante dalla villa in cui Anna vive con il fedele inserviente Pietro, si è appena tenuto un funerale e la donna è stravolta dal dolore. Arriva però dalla Francia la giovane Jeanne, fidanzata con il figlio Giuseppe, la quale, quando riesce ad incontrarla, desidera sapere perché Giuseppe non si sia presentato per accoglierla. Primo, riuscito lungometraggio di Pietro Messina. Un film delicato ed emozionante, con una splendida fotografia.

L’uomo di Alcatraz, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Un film di John Frankenheimer con Thelma Ritter, Telly Savalas, Burt Lancaster, Karl Malden, Betty Field. La storia vera di Robert Stroud, un delinquente incallito che, durante la detenzione, ammazza anche una guardia. Lo condannano a morte, ma la pena viene poi commutata in carcere a vita. Durante la detenzione, Stroud prende a interessarsi di ornitologia e a diventare uno dei massimi esperti viventi in materia di volatili. Il film nel 1963 ha ottenuto quattro nomination ai Premi Oscar e due nomination ai Golden Globe. Burt Lancaster ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore protagonista. Da vedere.

Il libro di Henry, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Alle 21:15, su Premium Cinema, “Il libro di Henry”, film diretto da Colin Trevorrow con Naomi Watts, Jaeden Lieberher, Jacob Tremblay, Sarah Silverman, Lee Pace. Henry è un ragazzino prodigio, un piccolo genio che si prende cura di ogni aspetto della vita della madre single e del fratellino Peter, che invece è un bambino normale, immaturo e indifeso. Ma Henry ha un cruccio: non riesce a convincere gli adulti che la sua vicina di casa, la timida Christina, sia vittima di abusi da parte del patrigno, il duro signor Sickleman. Film con una trama un po’ confusa, accolto tiepidamente dalla critica americana ma ben interpretato.

Belli e dannati, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Gus Van Sant. Un film del 1991 con River Phoenix, Keanu Reeves, James Russo, Rodney Harvey, Monica Parker, Chiara Caselli. Il viaggio "dannato" di un ragazzo che si prostituisce per sopravvivere. Oltre ai problemi della vita di tutti i giorni Mike è anche narcolettico, cioè si addormenta nei momenti di stress psicologico. Coppa Volpi a River Phoenix per la miglior interpretazione maschile, film che è diventato un cult per i fan di Gus Van Sant.

Film gialli da vedere stasera su Sky

Dieci piccoli indiani - parte 2, ore 20:20 Sky Cinema Uno +1

Su Sky Cinema Uno +1 la seconda parte di “Dieci piccoli indiani”, miniserie BBC tratta dal capolavoro giallo di Agatha Christie. Invitati in una dimora da una misteriosa coppia di coniugi, gli 8 ospiti e i domestici vengono incolpati di omicidio. Da non perdere assolutamente per tutti gli appassionati di gialli e misteri.

