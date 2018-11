Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 5 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, lunedì 5 novembre.

Programmi in onda stasera sui canali Sky

Best Bakery - Pasticcerie d’Italia, ore 21:15 Sky Uno

A partire dalle 21.15, su Sky Uno, due nuove puntate di “Best Bakery”, il programma che mette a confronto le diverse pasticcerie d’Italia per scoprire la migliore. Protagoniste della sfida di oggi sono tre pasticcerie d'eccezione, tra le migliori del panorama napoletano. I locali hanno una lunga storia alle spalle, ma sono attenti alle nuove tendenze e ai nuovi gusti. La scuola di cucina e pasticceria “Dolce & salato” ospita la finale della citta' di Napoli. Nella seconda sfida, i pasticceri devono usare il pan di spagna all'olio d'oliva, le mandorle e il limone di Sorrento

Fotografi, ore 21:15 Sky Arte

Torna la serie dedicata ai grandi fotografi italiani contemporanei e ai loro scatti più celebri. Fotografo e critico musicale, Guido Harari ha immortalato nei suoi scatti la storia del rock: da Bob Marley a Bob Dylan, da Paul McCartney a Vasco Rossi e Fabrizio De André.

Henry Diltz, il fotografo rock - 1^ TV, ore 21:45 Sky Arte

Un documentario del 2017 su Henry Diltz, un fotografo americano noto per aver immortalato il mondo del rock degli anni 60. Jimi Hendrix, The Doors, Tom Waits sono solo alcuni dei tanti musicisti a cui Diltz regalò scatti leggendari.

Il piccolo Lorys, ore 21:05 Crime Investigation

29 novembre 2014: il corpo del piccolo Lorys viene rinvenuto in un piccolo paese del ragusano. Ripercorriamo una storia di dolore familiare, che ha sconvolto l'Italia e che, ad oggi, resta un caso controverso.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21:05 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21:05 su Blaze con una nuova puntata. Una curva stretta - La strada sembra gridare vendetta. Art Burke deve ovviare a un grave guasto del radiatore, messo fuori uso da un dosso; mentre Todd Dewey si ritrova bloccato dalla neve.

Battista: Qualcuno dovrà pur dirglielo, ore 21:00 Comedy Central

Maurizio Battista ci invita ad analizzare vizi e virtù del palinsesto televisivo e della stampa. Un “One Man Show” corrosivo, semplice e dissacratorio.

Non ditelo al dottore, ore 21:00 lei

Una strana gravidanza - Mentre gli altri tre medici si occupano rispettivamente dei casi di Emi, Shamala e Kim, il dr. Khiz visita Debbie, la cui pancia è così gonfia che tutti pensano sia incinta.

Malattie imbarazzanti, ore 21:55 lei

I medici di Malattie imbarazzanti e il dott. Logan volano in Thailandia. Mentre Logan si infetta volontariamente per spiegare gli effetti dell'infestazione da anchilostoma, la dott.ssa Pixie affronta un caso raro.

I segreti delle strutture, ore 21:00 Discovery Channel

La rocca degli dei - Visitiamo l'Acropoli, antica meraviglia che si staglia su Atene da migliaia di anni. Seguiamo il lavoro degli scienziati che tentano di svelare i misteri della struttura.

Il relitto del Titanic, ore 20.55 National Geographic

Dopo la scoperta del relitto del Titanic, numerose spedizioni hanno cercato di indagare su una delle più grandi tragedie della Storia. Ma molti misteri restano ancora da risolvere.

Indagini ad alta quota, ore 21:55 National Geographic

A partire dalle 21:55 su National Geographic un altro episodio di “Indagini ad alta quota”, dove si indaga sui misteri ancora irrisolti di alcuni dei più tragici disastri aerei della storia. Malaysia Airlines: le verità nascoste - Analizziamo l'agghiacciante mistero del volo, scomparso nel nulla l'8 marzo 2014, Malaysia Airlines 370. Diversi esperti hanno formulato teorie scioccanti.

Mega ingegneria, ore 20:15 Discovery Science

Una cupola su Houston - I texani hanno pensato una soluzione contro il riscaldamento del pianeta: un'immane cupola geodetica di 450 metri che copra la città. Il tunnel sotto lo Stretto di Bering - Il tunnel dello Stretto di Bering di collegamento tra Russia e Alaska, richiederebbe 103 chilometri di scavi e rappresenterebbe il più ambizioso progetto di traforo mai intrapreso.

Il mio grosso grasso animale domestico, ore 21:10 Discovery travel & living

Gatto capriccioso - L'esperienza di Travis con gli animali è messa alla prova quando è chiamato ad aiutare un gatto di 24 chili che fa i capricci se non ha accesso al cibo 24 ore su 24.

Nord Corea: le follie di Kim, ore 20:10 History

La Corea del Nord fa parte dell’asse del male per gli Stati occidentali ed è una dittatura governata dal leader supremo Kim Jong-Un, un uomo che impone a tutti i maschi adulti di portare lo stesso taglio di capelli. Le due ore di speciale sul Nord Corea portano alla luce alcuni singolari dettami del Paese.

Animal Fight Club: senza regole, ore 21:00 Nat Geo Wild

Nessuna via di fuga - Dai grandi felini fino agli elefanti, le creature vengono guidate dall'istinto nella loro ricerca di cibo. I leoni devono affrontare insoliti nemici e attuare tecniche non proprio ortodosse.

Gli acchiappanimali, ore 21:00 Nat Geo people

Una lince nel pollaio - Un gruppo di soccorritori risponde alle chiamate di persone che hanno problemi con le più svariate creature. A Tucson, due linci stanno distruggendo tutto, così come alcuni orsi ad Anchorage.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

The Deuce - La via del porno - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Seconda stagione per la serie HBO sul mondo del porno nella New York anni ‘70, con Maggie Gyllenhaal e James Franco. Due puntate in onda stasera, in prima visione tv su Sky Atlantic a partire dalle 21:15.

The Generi - 1^ TV, ore 21:15 Generation

Sul nuovo canale Sky Generation, dedicato ai Millennials, la serie originale Sky “The Generi”, ideata e interpretata da Maccio Capatonda. Gianfelice diventa il protagonista di un film di Supereroi e deve usare i suoi poteri per salvare il mondo da Mister Male. Gianfelice Spagnagatti per la prima volta sarà se stesso all'interno di uno strano gioco a premi che lo aiuterà a capire le sue scelte. Gianfelice approda in un noir dai toni retrò e nei panni di un detective privato deve indagare sulla scomparsa di... se stesso.

The Walking Dead - 1^ TV, ore 21:15 Fox

In contemporanea con gli Stati Uniti, in prima visione tv, la nona stagione per una delle serie horror più seguite di sempre. Cosa c'è dopo - Per i sopravvissuti all'apocalisse è ora, dopo la sconfitta del terribile Negan, di tornare a ricostruire una società civile.

The Gifted - 1^ TV, ore 22:15 Fox

Seconda stagione per la serie Marvel sulla resistenza di un gruppo di mutanti in un mondo che non li vuole. OutMatched - La squadra deve intercettare il prima possibile la Cerchia Interna, che sta organizzando un raid in una struttura di detenzione dei mutanti.

Grey’s anatomy - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Istinto - Quindicesima stagione per la serie medical più longeva e romantica di sempre, con le vicende umane e professionali dei medici del Grey Sloan Memorial Hospital, premiata con 2 Golden Globe e 4 Emmy.

Station 19 - 1^ TV, ore 22:00 Fox life

Torna la serie spin off di “Grey's Anatomy” su un gruppo di eroici vigili del fuoco di Seattle. Gli uomini della Station 19 continuano a combattere l'inferno di fuoco scoppiato in un grattacielo.

Bull - 1^ TV, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, gli ultimi tre episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). Come schivare una pallottola - Benny viene arrestato con l'accusa di negligenza professionale, relativa al suo vecchio lavoro. Bull decide di farlo aiutare da un importante avvocato, la nota J. P. Nunnelly. Segreti - Bull lavora con l'avvocato Nunnelly al primo dei casi che le ha promesso in cambio del suo aiuto a Benny. I due litigano su come agire in un caso che vede contrapposti un'azienda informatica e l'FBI. Benevolo inganno - Per proteggere la giuria di un processo per mafia, i suoi componenti svolgono il loro compito nascosti dietro un divisorio che ne cela le identità. Il lavoro di consulenza di Bull è penalizzato.

Deception - 1^ TV, ore 21:15 Premium Crime

La valle dei corvi - Ernie Arbus è un giornalista fissato con i complotti. Ne vede dappertutto. Soprattutto è convinto dell'esistenza di una società segreta, la Valle dei Corvi.

Manifest, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, ripartono gli episodi della prima stagione di “Manifest”. È solo l'inizio - Un aereo di linea scompare in modo inspiegabile durante un volo transoceanico e, ancor più misteriosamente, riappare sulle rotte cinque anni più tardi, dopo che era stato dato per disperso. Il rientro - I passeggeri del volo scomparso sono tornati alla loro vita, ma le cose sono piuttosto complicate. Grace, moglie di Ben, aveva un nuovo compagno, perciò ora non sa come comportarsi.

Last man standing, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21:15, altri due episodi della sesta stagione di “Last man standing”. Mi chiamo Rob - Mike e Vanessa conoscono Rob, il nuovo fidanzato di Eve, che confessa a Mike di essere un membro degli alcolisti anonimi. Le tre sorelle - Eve chiede ai genitori dei soldi dal suo fondo per il college, ma quando questi si rifiutano Kristin le presta i soldi facendo arrabbiare Mike.

Heroes Reborn, ore 21.15 Premium Action

Nell’episodio di stasera di “Heroes Reborn”, la miniserie nata come sequel di “Heroes”, in un momento di follia, è in corso un piano di evacuazione governativo per portare la popolazione al sicuro in vista dell'evento che potrebbe distruggere la razza umana. Luke e Malina arrivano a Odessa.

The 100, ore 22.02 Premium Action

Su Premium Action, alle 22.02 la replica del sesto episodio di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” giunta alla 5a stagione. Fori d'uscita - Octavia inizia a perdere consensi e in molti vogliono disertare, accogliendo l'offerta di Diyoza di unirsi a lei nella Valle. Madi rivela un segreto ad Octavia.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Creata da Darren Star (Sex and the City), la serie segue le vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni. Sensi di colpa - Liza sta cercando di tenere Josh a debita distanza, ma una sorpresa la porta a riconsiderare i suoi sentimenti per lui.

4 donne e 1 funerale, ore 21:45 Fox Comedy

Le storie di quattro amiche che indagano da dilettanti sui decessi che sembrano sospetti. Nebbia fitta - Quando il cadavere del direttore di una banca locale viene rinvenuto nella gola di una montagna, le quattro amiche decidono di indagare per scoprire cosa sia realmente accaduto.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera sui canali Sky

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

A partire dalle ore 21:00 su Fox Animation, quattro episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. Finalmente se ne vanno! - Il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile strampalata famiglia Simpson. Una serie di eventi porta l'intera città a votare per l'espulsione della famiglia Simpson da Springfield. I Simpson non si perdono d'animo. I due fuggitivi - Bart ne combina una delle sue e viene spedito in una casa di correzione. Qui conosce Gina, una teppistella che lo costringe ad evadere con lei. Waverly Hills 9021-D'oh - I Simpson si creano una residenza fittizia a Waverly Hills per permettere a Bart e Lisa di iscriversi nella scuola d'elite di quel quartiere. Il panzoso e il peloso - Homer si innamora di una grande palla caramellata da lui stesso creata. Marge gli impone di buttarla. Ma arrivato alla discarica, un orso lo aggredisce.

Home - Le avventure di Tip e Oh!, ore 20:55 DeA kids

La lettiera gustosa / Arriva la neve - Smek approfitta del debole di Oh per le lettiere per ordire un piano diabolico - I Buv scoprono che la neve non è così pericolosa come credevano loro.

Alvinn!!! And the Chipmunks, ore 20:55 Nick jr

Due episodi della seconda stagione, di “Alvinn!!! And the Chipmunks”. Il video virale / I fratelli di Dagarack - Grazie a un video, le Chipettes diventano molto famose a scuola. Alvin e i suoi fratelli fanno di tutto per creare un video che possa diventare altrettanto virale. Il fratello invisibile / Il desiderio - Simon deve partecipare ad un concorso per giovani inventori. Decide di portare la sua tuta dell'invisibilità. Ma Alvin gliela ruba!

iCarly, ore 21:10 Nickelodeon

I divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show più amato dai ragazzi e presentato come sempre dalla simpatica Carly. Il sabotaggio - I Plain White T's devono suonare ad iCarly, ma Nevel progetta di sabotare l'evento facendo hackeraggio sul sito. La promessa - Carly ottiene una B nel compito di storia e si intristisce perché pensa di meritare di piu'. Sam penetra nel computer della scuola per modificare il voto.

Teen Titans Go!, ore 21:10 Cartoon Network

Anche i supereroi sognano - Silkie sta già dormendo e i Titans sono riuniti a raccontarsi le loro prodezze della giornata appena trascorsa. Nonnetta sprint - I Titans sono alle prese con Mamma Mae-Eye, la nonnetta più tosta che esista.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 21:20 Cartoon Network Lego Days

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Vampirina, ore 21:00 Disney Junior

La Pipistrellite - Vampirina e famiglia si trasferiscono dalla Transilvania alla Pennsylvania e lei non vede l'ora di conoscere nuovi amici. Senza denti canini - Dopo aver perso i denti canini, Vampirina è preoccupata. Che stia diventando più umana e meno vampira? Ma papà e mamma la rassicurano.

Ladybug, ore 21:10 Disney Channel

Il faraone - Jalil, il fratello di Alix, vorrebbe riprodurre un antico rituale egizio, ma suo padre è contrario. Papillon sfrutta allora il suo malcontento trasformandolo nel malvagio Faraone. Mr. Piccione - Ramier, un signore amante dei piccioni, viene espulso dal parco per aver dato loro da mangiare. Papillon sfrutta la sua collera e lo trasforma in Mr. Piccione, capace di controllare i piccioni di Parigi.

Marvel Spider-Man, ore 20:50 Disney XD

Spider-Man on Ice - Spider-Man deve fermare un delinquente comune che si è impossessato di una potente tecnologia refrigerante.

