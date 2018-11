Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 4 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera su Sky

È già ieri, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Giulio Manfredonia. Un film con Antonio Albanese, Fabio De Luigi, Goya Toledo, Pepon Nieto, Beatriz Rico, Esther Ortega. Filippo, star del piccolo schermo con la sua trasmissione di divulgazione scientifica, viene spedito a Tenerife per girare una puntata del suo programma insieme ad un timido cameraman. Remake del famoso “Ricomincio da capo” (Grounding Day), il film è gradevole e divertente. Buona la prova di Albanese e De Luigi.

Mean girls, ore 21:00 Sky Cinema family

Un film di Mark Waters con Lindsay Lohan, Tina Fey, Rachel McAdams, Tim Meadows, Ana Gasteyer, Amy Poehler. La quindicenne Candy Heron è una ragazza tenace e determinata, cresciuta in Africa e convinta di potersela cavare in ogni situazione. A farla convincere del contrario saranno le sprezzanti, superficiali e vanitose compagne di liceo che la ragazza conoscerà una volta tornata in America. Una commedia brillante e divertente che piacerà a tutta la famiglia, non solo ai teenager.

Impiegato del mese, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Greg Coolidge con Dane Cook, Jessica Simpson, Dax Shepard. Sentendo che nel negozio più cool della città verrà eletto l'impiegato del mese, i due operai più lenti del superstore decidono di concorrere per vincere il titolo. Una commedia gradevole per trascorrere una serata sul divano senza troppe pretese.

We were young - destinazione paradiso, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film con Kad Merad, Charles Berling, Benoît Magimel, Vincent Moscato, Jean-François Cayrey, Anne Charrier, diretto da Philippe Guillard. Cinque amici, che hanno superato i trent'anni, hanno abbandonato i loro sogni adolescenziali da tempo. Un giorno scoprono che uno di loro è disposto a tutto per realizzare il suo sogno: un giro del mondo in barca. Una commedia brillante e divertente che fa emozionare e riflettere sul valore dell’amicizia.

Sharm El Sheikh - Un’estate indimenticabile, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Ugo Fabrizio Giordani. Un film con Giorgio Panariello, Enrico Brignano, Maurizio Casagrande, Cecilia Dazzi, Michela Quattrociocche. Fabio Romano e De Michelis, colleghi e amici da una vita, diventano rivali quando capiscono che il nuovo capo, Saraceni, è fermamente intenzionato a licenziare uno di loro. Una commedia leggera che entra di diritto tra i cinepanettoni. Per gli amanti del genere.

Air Bud 2 - Eroe a quattro zampe, ore 20:25 Sky Cinema Family +1

Regia di Richard Martin con Gregory Harrison, Cynthia Stevenson, Kevin Zegers, Nora Dunn, Tim Conway, Dick Martin. Josh è un bambino solitario e profondamente triste. Vive con la madre vedova, a cui procura qualche preoccupazione, e con il suo cane che è abilissimo nell'attività sportiva. Sequel del primo film ma, a differenza di “Air Bud”, è stato un flop al botteghino. Per una serata senza pretese.

Film d’avventura da vedere stasera su Sky

Viking Destiny, ore 21:15 Sky Cinema +24

Un film con Martyn Ford, Terence Stamp, Paul Freeman, Will Mellor, Victoria Broom, Ian Beattie diretto da David L.G. Hughes. Incolpata ingiustamente dell'omicidio del padre, il re, la principessa Helle è costretta a lasciare il regno. Sotto la guida del Dio Odino, viaggia per il mondo guadagnando saggezza e costruendo l'esercito di cui ha bisogno per riconquistare il suo trono. Film epico che segue le vicende del primo Capo Vichingo Donna. Per gli amanti del genere.

Il Ggg - Il grande gigante gentile, ore 21:15 Sky Cinema Halloween

Film diretto da Steven Spielberg con Mark Rylance, Ruby Barnhill, Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, Bill Hader. Il GGG è un gigante, un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. E così una notte il GGG - che è vegetariano - rapisce Sophie, una bambina che vive a Londra e la porta nella sua caverna. Tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl, il film è una favola che piacerà molto anche agli adulti.

Jumanji - Benvenuti nella giungla, ore 19:55 Sky Cinema Uno +1

Diretto da Jake Kasdan, un film con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Rhys Darby, Bobby Cannavale. Quattro ragazzi scoprono una vecchia console e si ritrovano catapultati nel videogame ambientato nella giungla, assumendo le sembianze dei rispettivi avatar. A 22 anni di distanza dal primo “Jumanji”, il sequel non mantiene lo stesso livello qualitativo ma è un film per trascorrere una tranquilla serata in famiglia.

Film fantasy da vedere stasera su Sky

Resident Evil, ore 21:15 Sky Cinema Halloween

Diretto da Paul W.S. Anderson con Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Eric Mabius, James Purefoy, Martin Crewes. Siamo in un futuro non troppo lontano: un'oscura società sta conducendo esperimenti illegali in una base segreta, "l'Alveare"; la vicenda si complica quando a causa di un incidente entra in funzione il sistema di allarme: il computer centrale, seguendo la procedura programmata, sigilla la base e stermina tutti coloro che si trovano al suo interno. Tratto dall'omonimo videogioco di ambientazione horror, il film piacerà anche ai non appassionati del genere.

Film d’animazione da vedere stasera su Sky

Mazinga Z - Infinity, ore 21:00 Sky Cinema max

Regia di Junji Shimizu. Un film con Ai Kayano, Shotaro Morikubo, Hanae Natsuki, Unshô Ishizuka, Uesaka Sumire. C'è pace in Terra nel mondo di Mazinga Z e del Grande Mazinga dopo le battaglie del passato, ma la meravigliosa ricostruzione realizzata grazie all'energia fotonica è minacciata dal ritorno del Dottor Inferno e dei suoi alleati. Un film d’animazione che piacerà ai nostalgici del più famoso robot di tutti i tempi.

Film thriller da vedere stasera su Sky

Ricetta mortale, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Diretto da Caroline Labrèche con Joanne Kelly, Shaun Benson, Genelle Williams, Alysa King, Sean Tucker. Ivy Fisher è una trentenne attraente e intelligente con una vita privata in stallo e una carriera ben avviata. Un giorno però, durante un meeting con alcuni investitori, Ivy ha un crollo fisico e collassa. La paura indossa il camice bianco in un thriller senza respiro.

Black Mass: l’ultimo gangster, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Regia di Scott Cooper. Un film con Johnny Depp, Joel Edgerton, Dakota Johnson, Juno Temple, Rory Cochrane, James Russo. Nato e cresciuto a Boston Jimmy Bulger è un criminale di zona, ha una gang, è rispettato e amato dai locali, specialmente da John Connolly, ora diventato agente dell'FBI che con i Bulger (Jimmy e suo fratello Bill, il senatore) è cresciuto. Un gangster movie impeccabile e raffinato, con un’ottima prova di Johnny Depp.

Film documentari da vedere stasera su Sky

Caravaggio - L’anima e il sangue, ore 21:15 Sky Cinema Cult

Regia di Jesus Garces Lambert, con Manuel Agnelli, Marigliano Emanuele. Un viaggio emozionante attraverso la vita, le opere e i tormenti di Caravaggio, artista geniale contraddittorio, che più di ogni altro ha raccolto in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando opere sublimi. Un excursus narrativo e visivo attraverso i luoghi in cui l'artista ha vissuto e quelli che ancora oggi custodiscono alcune tra le sue opere più note: Milano, Firenze, Roma, Napoli e Malta.

Film drammatici da vedere stasera su Sky

Atlantic City USA, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Diretto da Louis Malle con Michel Piccoli, Burt Lancaster, Susan Sarandon, Kate Reid, Robert Joy. Protagonista è un vecchio ex gangster, coinvolto suo malgrado in una storia di spaccio di droga e di vendette mafiose. Costretto dagli avvenimenti, uccide due killers e mette le mani sul ricavato della vendita di una grossa partita di eroina. Bel film sulla “città morta” di Atlantic City, ex capitale dei gangsters della costa Est, forse futura metropoli del gioco d'azzardo in America.

Il libro di Henry, ore 21:15 Premium Cinema

Alle 21:15, su Premium Cinema, “Il libro di Henry”, film diretto da Colin Trevorrow con Naomi Watts, Jaeden Lieberher, Jacob Tremblay, Sarah Silverman, Lee Pace. Henry è un ragazzino prodigio, un piccolo genio che si prende cura di ogni aspetto della vita della madre single e del fratellino Peter, che invece è un bambino normale, immaturo e indifeso. Ma Henry ha un cruccio: non riesce a convincere gli adulti che la sua vicina di casa, la timida Christina, sia vittima di abusi da parte del patrigno, il duro signor Sickleman. Film con una trama un po’ confusa, accolto tiepidamente dalla critica americana ma ben interpretato.

Prima di domani, ore 21:15 Sky Generation

Regia di Ry Russo-Young. Un film con Zoey Deutch, Halston Sage, Logan Miller, Kian Lawley, Elena Kampouris. Una giovane ragazza vive l'incubo di rivivere lo stesso identico giorno più volte. Ma questo sarà anche la grande occasione per aggiustare le scelte sbagliate del passato. Teen-movie sulla ricerca di se stessi, dal romanzo di Lauren Olivier.

Film horror da vedere stasera su Sky

La cosa, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Un film con Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, Jonathan Walker, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Eric Christian Olsen diretto da Matthijs van Heijningen Jr. La paleontologa Kate Lloyd raggiunge un team di scienziati norvegesi i quali hanno trovato, nascosta tra i ghiacci, una base sotterranea di origine sconosciuta e, poco distante, il corpo di un alieno conservato dal gelo. Prequel del famosissimo film di Carpenter, diventato un classico, è un film che farà storcere il naso ai puristi ma piacerà a tutti gli altri amanti del genere.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera su Sky