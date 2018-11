Viking Destiny, fantasy sotto il segno di Odino

Sabato 3 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda in prima visione tv il film con Terence Stamp e la giovane Anna Demetriou su una principessa vichinga in viaggio per riconquistare il suo regno.

I vichinghi non sono scomparsi, ma anzi godono di ottima salute, almeno al cinema e in televisione. Lo testimonia la serie tv di culto Vikings, incentrata sulla saga di Ragnar Lothbrok, ma ne sono la prova anche i tanti film a essi dedicati. Tra gli esempi più recenti troviamo Vinking Destiny, appassionante fantasy in onda in prima visione tv sabato 3 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 301).

Protagonista di Viking Destiny è la principessa vichinga Helle, che si ritrova a dover fuggire dal proprio regno quando viene incastrata e riconosciuta colpevole dell’omicidio del padre. Ovviamente le cose stanno in modo diverso, ma provarlo non sarà facile. Per fortuna, dalla sua la giovane ha un alleato potente. Molto potente.

Stiamo parlando nientemeno che del dio Odino, il re degli dei norreni, che la guiderà nella sua difficile impresa. Per riconquistare il suo regno, infatti, Helle dovrà intraprendere un lungo viaggio, affrontare difficili sfide e acquisire saggezza. Solo allora sarà pronta per riprendersi ciò che le è stato tolto.

Nel ruolo principale di Helle troviamo la giovane e promettente Anna Demetriou. Odino, invece, è interpretato da un vero e proprio veterano come Terence Stamp, attore britannico che ha recitato in innumerevoli pellicole, inclusi i primi due Superman, in cui impersonava il temibile Generale Zod.