Programmi TV da non perdere stasera, domenica 4 novembre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, domenica 4 novembre

Programmi TV in onda stasera sui canali Sky

Mix & Match - 1^ TV, ore 21.15 Sky Uno

Quinta puntata del programma condotto da Lodovica Comello. 4 donne si sfidano in una gara a colpi di stile. Le concorrenti devono cercare un outfit a tema sul portale YOOX e poi affrontare delle prove a eliminazione.

Caravaggio - l’anima e il sangue - 1^ TV, ore 21:15 Sky Arte

Un viaggio emozionante attraverso la vita, le opere e i tormenti di Caravaggio, artista geniale contraddittorio, che più di ogni altro ha raccolto in sé luci e ombre, genio e sregolatezza, generando opere sublimi. “Caravaggio - L'anima e il sangue” è un excursus narrativo e visivo attraverso i luoghi in cui l'artista ha vissuto e quelli che ancora oggi custodiscono alcune tra le sue opere più note: Milano, Firenze, Roma, Napoli e Malta.

Non smetto quando voglio - Nuove droghe sintetiche, ore 21:15 Sky Atlantic

Il Racconto del Reale - Il mercato delle droghe sintetiche propone continuamente nuove sostanze letali. Un fenomeno da approfondire con l'aiuto di esperti ed entrando in uno dei luoghi di spaccio e consumo. Un documentario del 2018.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

Un sedere poderoso - Una venticinquenne si rivolge ai dottori dopo che un cane le ha strappato via mezzo labbro. Poi una donna con un seno di dimensioni impensabili arriva per chiedere consigli.

Il piccolo Lorys, ore 20:04 Crime Investigation

29 novembre 2014: il corpo del piccolo Lorys viene rinvenuto in un piccolo paese del ragusano. Ripercorriamo una storia di dolore familiare, che ha sconvolto l'Italia e che, ad oggi, resta un caso controverso.

Chi è l’assassino? - 1^ TV, ore 22:00 Crime investigation

I nuovi episodi di “Chi è l'assassino?” tornano a raccontarci alcuni tra i casi più contorti della cronaca nera francese per far luce sulla verità che si nasconde dietro ognuna di queste storie. La famiglia degli orrori - Annie, 56 anni, viene uccisa nel suo letto. I sospetti ricadono su due dei suoi figli adottivi, ma la polizia vuole anche interrogare il marito. La verità è inquietante.

Lo squalo, ore 21:00 Blaze

Il mago di Hollywood - Terry Schappert e Larry Zanoff riproducono le scene più adrenaliniche del passato cinematografico. La coppia ripropone un classico western con Clint Eastwood nei panni di Biondo. John McLain è in bilico sul lato di un edificio. L'unico modo per salvarsi è sfondare a colpi di arma da fuoco una finestra. Terry Schappert e Larry Zanoff riproducono la scena del film con una Beretta 92

2018 MTV EMA, ore 21:00 Comedy Central

Live da Bilbao, torna uno degli eventi musicali più attesi dell'anno: gli MTV Europe Music Awards.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 lei

Nella puntata di stasera di “Malattie imbarazzanti XXL”, mentre la dott.ssa Pixie visita due fratelli obesi che non riescono più a camminare e che devono essere operati allo stomaco per non morire, la dott.ssa Dawn segue una famiglia in cui tutti sono in sovrappeso.

100% Sexy - 1^ TV, ore 21:55 lei

Una esplosione di colore - Karen, Dan e Melissa intervengono sul look di Sandi, la cui ossessione per i lustrini e' fuori controllo, e su quello di Chloe, amante di abiti indossati senza intimo.

Come è fatto, ore 20:05 Discovery Channel

Su Discovery Channel, a partire dalle 20:00, 4 puntate di “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando facilmente per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiono.

Le megastrutture del mondo antico, ore 20:55 National Geographic

Durante la Storia dell'umanità, l'architettura e' stata un mezzo per esprimere potere e significati. Ma alcune strutture del mondo antico racchiudono ancora numerosi misteri.

La Terra vista dallo spazio, ore 21:55 National Geographic

Osserviamo la Terra dallo spazio per indagare sui complicati processi che danno vita alla formazione di eventi naturali straordinari come ad esempio uragani, tempeste di sabbia ed esplosioni di vulcani sottomarini.

Misteri dal sottosuolo, ore 20:15 Discovery Science

Guidati dal biologo ed esploratore Rob Nelson, questa serie ci porta letteralmente sottoterra alla scoperta di antichi siti archeologici, tesori nascosti ma anche dei più moderni bunker che sono rimasti inesplorati pur trovandosi proprio sotto ai nostri piedi. La fine del mondo - Rob si dirige in California per indagare sulle principali faglie che potrebbero causare un enorme terremoto. Inoltre, analizza una misteriosa dolina. La storia segreta del Nuovo Mondo - Nel New England, alcune antiche rovine fanno supporre che gli Europei siano giunti nelle Americhe almeno 1000 anni prima di Colombo. Rob Nelson cerca di scoprire qualcosa in più.

Vere case da sogno, ore 21:10 Discovery travel & living

Diamo uno sguardo ad alcune delle più belle case di Vancouver, come un lussuoso rifugio, una moderna casa chic del Pacifico e una lussureggiante foresta pluviale urbana. Diamo uno sguardo ad alcune delle più belle case della costa orientale degli Stati Uniti, tra cui un arroccato castello, un meraviglioso loft e una storica casa dall'estetica essenziale.

L’Italia del treno, ore 21:00 History

Sangue, acciaio e ferro - Se il '900 è il secolo della guerra, il treno è il suo braccio armato. Al fronte si va dentro vagoni. Beppe Severgnini e Raffaele Di Placido raccontano il ruolo dei treni nella Grande Guerra. Binari al potere - 1839: un treno corre lungo il Golfo di Napoli. Per la prima volta, il mostro di ferro solca l'Italia. Beppe Severgnini e Raffaele Di Placido vanno alla scoperta delle officine di Pietrarsa.

Welcome to the jungle, ore 21:00 Nat Geo Wild

La regina dei serpenti - Non ha mani, niente armi, nemmeno gambe, ma e' in grado di uccidere in maniera spietata. Grazie alla sua forza, alla sua velocità e alla sua aggressività, il pitone delle rocce africano è una specie letale.

Donne, pistole e ISIS, ore 21:00 Nat Geo People

La reporter Stacey Dooley parte affianco delle combattenti femminili Yazidi, impegnate nella loro personale vendetta contro l'ISIS. Le coraggiose donne tentano di fermare l'avanzata islamica verso Mosul.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Lie to me, ore 21:00 Fox

Rapina al museo - La squadra di Lightman è assunta dalla direzione di un museo per verificare la lealtà dello staff prima di una mostra importante. Una donna del team affascina Cal. Il canto del canarino - Mentre Foster e Torres indagano per conto dell'FBI, Cal mette a repentaglio la propria vita per scoprire se l'esplosione di una miniera sia stata davvero un incidente.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

A partire dalle 21:05, due episodi di “Blue Bloods”. Segreti inviolabili - Il rapimento di una ragazzina riporta Danny ad un caso su cui aveva lavorato, rimasto irrisolto. Intanto, Frank fa uscire dai gangheri l'Ispettore Generale. Una voce al telefono - Jamie lavora su un caso di contraffazione, Danny riceve una chiamata da una donna che minaccia di suicidarsi, e Frank fa da accompagnatore in una gita alla scuola di Sean.

Law & Order - unità speciale - 1^ TV, ore 21:15 Premium Crime

Primo spin-off della serie “Law & Order - I due volti della giustizia”, vediamo stasera, in prima tv, un nuovo episodio. Ricordati di me - A Carisi viene consegnato un cellulare che diffonde le immagini di una drammatica diretta ripresa da una telecamera di sicurezza privata: in un elegante appartamento di New York, una ragazza…

Deception - 1^ TV, ore 22:03 Premium Crime

In prima visione tv, un altro episodio della prima stagione di “Deception”. L'omicidio scomparso - Cameron vuole riconquistare la fiducia dell'FBI e soprattutto di Kay, e lo fa indagando su un caso di omicidio, di cui non esiste altra prova se non la testimonianza di un agente.

Imposters - 1^ TV, ore 21:15 Premium stories

Maddie, la protagonista di “Imposters”, è una truffatrice che, con l'aiuto dei suoi due compagni di squadra, riesce a sedurre uomini e donne per approfittarsi di loro. La fase due fa schifo - Mentre Max e Sally partono alla ricerca di informazioni sulla vera identità del Dottore, Ezra deve districarsi nel complicato incarico di sedurre Charlotte, per riprendere l'anello.

The Big Bang Theory, ore 21:15 Premium Joi

A partire dalle 21.15 su Premium Joi, due episodi della serie vincitrice di 1 Golden Globe e 10 Emmy. Il riallineamento dei fratelli - Sheldon non ha invitato al matrimonio suo fratello George a cui imputa di averlo sempre tormentato durante l'infanzia, sua madre però minaccia di non essere presente. L'asimmetria della farfalla - Il suo matrimonio fornisce a Sheldon le informazioni di cui ha bisogno per fare un passo avanti nella teoria delle stringhe simmetriche.

The vampire diaries, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action, un altro episodio di “The vampire diaries”. Le bugie ricadranno su di te - Damon e Alaric si ritrovano faccia a faccia con una loro vecchia conoscenza. Stefan, invece, deve fare i conti con il proprio passato. Le sue vittime sopravvissute, ricordano.

Younger, ore 21:20 Fox Comedy

Creata da Darren Star (Sex and the City), la serie segue le vicende di una quarantenne che si fa passare per una ragazza di 26 anni. La borsa di Diana - Liza è in ansia per la sua storia con Josh, e chiede aiuto a Maggie.

Boris, ore 21:45 Fox Comedy

Puzza di capolavoro - Renè e Arianna scoprono che buona parte della serie “Medical Dimension” è in realtà solo un plagio. Lopez prova a rassicurarli. L'epifania - Durante le riprese, viene inquadrata per sbaglio una signora che stende i panni. Al regista piace la ripresa e Alessandro viene incaricato di far firmare la liberatoria alla donna.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera su Sky

I Simpson, ore 21:00 Fox Animation

Continuano le avventure della famiglia Simpson, con gli episodi della ventiquattresima stagione della serie vincitrice di 32 Emmy Awards. Homer mani di forbice - Per un caso fortuito, Homer scopre di avere un vero talento come parrucchiere: lui e Marge decidono di sfruttare questa novità per avere un vantaggio economico. L'azzurro e il grigio - Dopo l'ennesimo San Valentino passato da solo Boe decide di frequentare un corso di autoaiuto per migliorare la sua sicurezza e finalmente agganciare una donna. Ambarabà Maya e Boe! - Boe ha una relazione virtuale con una donna conosciuta su Internet; quando la incontrerà faccia a faccia avrà una sorpresa. Intanto Marge chiede a Homer di passare più tempo con la piccola Maggie. L'amore alla maniera di Springfield - I Simpson in una serie di divertenti parodie romantiche di coppie celebri: Bonnie e Clyde, Lilly e il Vagabondo e Sid e Nancy.

Zig & Sharko, ore 20:40 DeA kids

Ti catturo nel riavvolgimento - Alla fine Zig riesce a mangiare la sirena! Sharko è distrutto, ma scopre che Ade può riavvolgere il tempo. Danza del vampiro - Sharko e Marina stanno guardando un film sui vampiri. Zig e Bernie prendono spunto per terrorizzare Sharko e rapire la sirena, ma non è facile sembrare Dracula.

Paw Patrol, ore 20:50 Nick jr

Ultimate Rescue: I cuccioli salvano le tigri - Girovagando sull'Isola Tonante alla ricerca della Tigre Bianca, Tuborg e Francois scoprono che in realtà l'isola non è che un pericoloso vulcano in procinto di eruttare.

iCarly, ore 20:50 Nickelodeon

I divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show piu' amato dai ragazzi e presentato come sempre dalla simpatica Carly. Per i loro balletti, Carly e Sam prendono ispirazione dai video inviati dai fans del loro web show. Carly si divincola in modo maldestro in sogno con il suo affascinante partner.

Ben 10, ore 21:35 Cartoon Network

Omninvasione parte 5 - La Terra è salva - S2 - Mentre Glitch cerca di disattivare l'Omni-Core, i Tennyson sfruttano i poteri alieni delle capsule per sconfiggere il Gran Distruttore e salvare la Terra. Ancora Ben - Mentre Ben combatte con Billy, si apre un portale spazio-temporale che crea scompiglio e li riporta sempre al momento in cui Ben ha trovato l'Omnitrix.

Come cani e gatti, ore 20:15 Boomerang

Regia di L. Guterman, con J. Goldblum, Elizabeth Perkins, . Miriam Margolyes; 2001. Tra cani e gatti inizia lo scontro. I gatti vogliono conquistare il mondo e, alleandosi con i topi, vogliono diffondere un virus che renderà gli umani allergici ai cani.

The Lion Guard, ore 20:30 Disney Junior

La serie animata continua l'epica tradizione e lo storytelling de "Il Re Leone". Il richiamo del drongo - Tamaa, un uccello drongo birbantello, imita le voci dei predatori per spaventare gli animali più piccoli. La Guardia del Leone deve allora imparare a riconoscere i falsi allarmi.

Marco e Star vs le forze del male, ore 20:40 Disney Channel

L'idolo di Star - Star incontra il suo idolo: Mina, una ragazza magica. Mina ha vissuto come senzatetto, e Star la segue cercando di imparare da lei. Con disappunto di Marco. In campeggio - Re Butterfly fa una visita a sorpresa a Star durante il campeggio della famiglia Diaz.

