Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 29 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera su Sky

L’uomo sul treno - The Commuter, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Film di Jaume Collet-Serra del 2018 con Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Jonathan Banks. Un uomo viene messo al centro di un complotto criminale: dovrà scoprire l'identità di un uomo entro la fine del viaggio in treno che fa tutti i giorni. “L’uomo sul treno - The Commuter” è un film da vedere assolutamente se siete amanti dei thriller che tengono col fiato sospeso. Ottima l’interpretazione di Liam Neeson.

Nerve, ore 21.00 Sky Cinema Max

Film di Henry Joost, Ariel Shulman con Emma Roberts, Dave Franco, Emily Meade, Miles Heizer, Juliette Lewis, Kimiko Glenn. Vee, abbreviazione di Venus, è la miglior amica di Sydney che la considera però una repressa e quindi la sfida a partecipare a un gioco online illecito, Nerve, pensando che lei non accetti. Un film denso di colpi di scena sui pericoli della realtà virtuale e del web, soprattutto per i più giovani.

Seven, ore 21.14 Premium Cinema Energy

Un film di David Fincher con Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow, John C. McGinley. Sette delitti ispirati ai sette peccati capitali. Un obeso (la gola) viene ucciso col cibo. Un avvocato famoso per l'avarizia, prima di essere ucciso è stato costretto a mangiare un pezzo di se stesso. E così via per le altre vittime, che vengono uccise secondo la pena del contrappasso rispetto agli altri peccati capitali: accidia, superbia, ira, lussuria, invidia. Dal romanzo di Andrew Kevin Walker, un film che è diventato un cult. Cast perfetto, tra cui spiccano Brad Pitt e Kevin Spacey.

Film commedia da vedere stasera su Sky

Diverso da chi?, ore 21.15 Sky Cinema +24

Per la regia di Umberto Carteni, “Diverso da chi?” è una commedia del 2009 con Luca Argentero, Claudia Gerini, Filippo Nigro e Francesco Pannofino. Piero è un politico di sinistra dichiaratamente gay: vive a Trieste da molti anni con il fidanzato, Remo, e rappresenta gli omosessuali in politica. Quando viene candidato sindaco con l’intento di non sottrarre voti al candidato favorito, viene affiancato da Adele, esponente centrista dell’ala cattolica, con idee politiche decisamente lontane dalle sue. Eppure, tra i due scoccherà una scintilla. Un film leggero e attualissimo, con una Claudia Gerini che ha vinto il Ciak d’Oro come miglior attrice protagonista.

La notte che mia madre ammazzò mio padre, ore 21.00 Sky Cinema Cult

Diretto da Inés París con Belén Rueda, Eduard Fernández, Diego Peretti, María Pujalte, Fele Martínez. Isabel, attrice frustrata, è sposata con Ángel, scrittore ansioso separato da Susana, regista cinematografica invaghita di Isabel. Con le rispettive proli compongono una famiglia disfunzionale alle prese con gite scolastiche e produzioni cinematografiche. Cast brillante per una commedia che in Spagna è stata campione d’incassi. Film da vedere per trascorrere una serata piacevole.

E fuori nevica!, ore 21.15 Premium Cinema

Diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, con Carlo Buccirosso, Nando Paone, Giorgio Panariello, Maurizio Casagrande. Dopo la morte dell'anziana madre, tre fratelli si ritrovano sotto lo stesso tetto, costretti da una postilla testamentaria che lascia loro in eredità la casa purché mantengano l'unita famigliare. Il che vuol dire tornare a vivere insieme. Adattamento cinematografico dell’omonima commedia teatrale dello stesso Salemme, il film risulta gradevole e divertente, per una serata senza troppi pensieri.

Ricetta d’amore, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Un film di Sandra Nettelbeck con Martina Gedeck, Sergio Castellitto, Maxime Foerste, Sibylle Canonica, August Zirner, Ulrich Thomsen. Martha lavora come chef in un rinomato ristorante francese di Amburgo, il Lido: single convinta, delusa dagli uomini, ha scelto da tempo di concentrarsi solo sul lavoro vivendo un'esistenza piuttosto monotona, scandita dai ritmi del ristorante. Un giorno però la sorella muore in un incidente e Martha è costretta ad occuparsi della nipotina, rimasta sola al mondo. Una gradevole commedia sentimentale per una serata di totale relax.

Un disastro di ragazza, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Film del 2015 diretto da Judd Apatow con Amy Schumer, Bill Hader, Brie Larson, Colin Quinn, John Cena, Vanessa Bayer. Fin dalla più tenera età il padre di Amy le ha insegnato che la monogamia non è una condizione che possa essere adattata all'essere umano. Ora che è una giornalista con un buon seguito di lettori applica alla sua vita quei principi cambiando partner con una notevole frequenza. Per gli amanti delle commedie brillanti e ben fatte, per trascorrere una serata all’insegna del divertimento.

40 sono i nuovi 20, ore 20.20 Sky Cinema Uno +1

Commedia sentimentale per la regia di Hallie Meyers-Shyer, con Reese Witherspoon, Michael Sheen, Candice Bergen, Lake Bell, Nat Wolff, Pico Alexander. L’amore tra una quarantenne fresca di divorzio e un aspirante regista ventisettenne. Da vedere perché, a dispetto del titolo, il film racconta il viaggio interiore di una donna che mette in discussione la propria vita, tra incertezze e colpi di testa.

Film horror da vedere stasera su Sky

Suspiria, ore 21.15 Sky Cinema Halloween

In attesa di vedere il remake a opera di Luca Guadagnino, su Sky Cinema Halloween è in programmazione “Suspiria” di Dario Argento, con Flavio Bucci, Alida Valli, Stefania Casini, Jessica Harper, Miguel Bosè, Barbara Magnolfi, in una versione totalmente restaurata e rimasterizzata. Una ragazza americana si trasferisce in una scuola di danza tedesca. Qui avvengono strani fenomeni e morti tanto inspiegabili quanto orrende. Un film che è considerato un capolavoro del genere horror da uno dei maestri del brivido. Grande colonna sonora a opera dei Goblin.

Film d’avventura/azione da vedere stasera su Sky

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, ore 21.15 Sky Cinema Halloween

Film diretto da Joachim Rønning, Espen Sandberg con Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Kevin McNally. Per liberare Will dalla sua maledizione, il figlio Henry ha una sola possibilità: recuperare il Tridente di Poseidone. Per farlo ha bisogno del pirata Jack Sparrow e di Carina Smyth, una astronoma orfana, accusata di stregoneria. Ma per arrivare al Tridente dovranno trovare il modo di sfuggire al terribile capitano Salazar, detto El Matador del Mar. Quinto capitolo della famosa saga, forse il più riuscito di tutti. Da vedere per una serata con tutta la famiglia.

Operazione Spy Sitter, ore 21.00 Sky Cinema Family

Diretto da Brian Levant con Jackie Chan, Lucas Till, Amber Valletta, Billy Ray Cyrus, George Lopez, Magnús Scheving. Bob Ho è una spia della Cia che ha deciso di ritirarsi. È vicino di casa e innamorato di Gillian la quale ha tre figli e ritiene che lui sia un venditore di penne. Un giorno la giovane donna deve partire per assistere il padre ammalato e affida la sua prole a Bob. Un film molto godibile per famiglie per una serata di totale relax.

Big Game - Caccia al presidente, ore 20.59 Premium Cinema +24 HD

Un film di Jalmari Helander con Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson, Victor Garber, Felicity Huffman. Il Presidente degli Stati Uniti è in volo verso la Finlandia per un pre-vertice del G8 quando l'Air Force One viene fatto oggetto di un attentato. Un gruppo terroristico lancia da terra dei missili che colpiscono l'aereo e i caccia che lo scortano. Da un’idea vincente, un film che non convince fino in fondo ma ben interpretato.

Film drammatici da vedere stasera su Sky

Attrazione fatale, ore 21.00 Sky Cinema Passion

Regia di Adrian Lyne con Anne Archer, Glenn Close, Michael Douglas, Barbara Harris, Fred Gwynne, Lois Smith. Un avvocato di Manhattan ha un'avventura di fine settimana con la manager di una casa editrice. Poi lui torna in famiglia ma la donna non si rassegna, tenta il suicidio, inizia una esasperante persecuzione, che culmina con il tentativo di uccisione della moglie dell'uomo. Il film è stato uno dei maggiori successi degli anni ‘80 e ha ottenuto 6 candidature agli Oscar. Trama avvincente, ben interpretato da una sensuale Glenn Close.

Easy Rider - Libertà e paura, ore 21.00 Sky Cinema Classics

Su Sky Cinema Classics, un film che è diventato un cult, “Easy Rider - Libertà e paura”, con la regia di Dennis Hopper. Con Peter Fonda, Jack Nicholson, Karen Black, Dennis Hopper, Luana Anders, Antonio Mendoza. Billy e Wyatt attraversano il sud dell'America in cerca di fortuna. Arrestati per aver sfilato insieme a una banda senza l'apposito permesso, vengono aiutati da un avvocato che decide di unirsi alla loro avventura. Una pellicola che è passata alla storia del cinema e che è diventata icona di una generazione. Resta ancora oggi un film epico. Da vedere.

Film comici da vedere stasera su Sky

Una pallottola spuntata 33 ⅓ - L’insulto finale, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Regia di Peter Segal. Un film con George Kennedy, Priscilla Presley, Leslie Nielsen, O.J. Simpson, Fred Ward, Kathleen Freeman. Il tenente Drebin, ritiratosi dopo le nozze con la sua Jane, è richiamato in servizio quando un terrorista evaso progetta di mettere una bomba alla serata degli Oscar. Terzo capitolo della famosa saga demenziale, non delude gli spettatori. Da non perdere se siete amanti del genere.

Film d’animazione da vedere stasera su Sky

Cenerentola e gli 007 nani, ore 20.30 Sky Cinema Family +1

Film d’animazione diretto da Paul J. Bolger, Yvette Kaplan. Assemblando alcune delle favole più conosciute al grande pubblico (Pollicino, Raperonzolo, Biancaneve, La Bella Addormentata), “Cenerentola e gli 007 nani” è una fiaba moderna che sposta continuamente la bilancia tra il Bene e il Male. Un film per una piacevole serata con tutta la famiglia.

