Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 29 ottobre

Diamo un’occhiata ai programmi e alle serie tv in onda sui canali Sky stasera, lunedì 29 ottobre

Programmi in onda stasera sui canali Sky

Best Bakery - Pasticcerie d’Italia, ore 21.15 Sky Uno

A partire dalle 21.15, su Sky Uno, due nuove puntate di “Best Bakery”, il programma che mette a confronto le diverse pasticcerie d’Italia per scoprire la migliore. Nelle puntate in onda stasera, le tre pasticcerie in gara hanno per protagonisti dei figli d'arte. La gara non è facile: devono reinterpretare un classico della tradizione campana.

Billy Wilder - Nessuno è perfetto, ore 21.15 Sky Arte

Billy Wilder ha vissuto una vita travagliata proprio come le trame dei suoi film, scoprila su Sky Arte HD in questo docufilm sul grande direttore che collaborò con grandi icone del calibro di Marilyn Monroe, Ginger Rogers, Kirk Douglas, Audrey Hepburn, Tony Curtis, Jack Lemmon e Henry Fonda.

Delitti a circuito chiuso, ore 21.05 Crime Investigation

“Delitti a circuito chiuso” è una trasmissione che trasporta lo spettatore nei reati più sorprendenti risolti grazie alle telecamere di sorveglianza. Ogni giorno, milioni di telecamere di sorveglianza aiutano a svelare misteriose sparizioni. Ultimo appuntamento - 6 agosto 2011: Dalene, 23 anni, scompare misteriosamente. Le telecamere di sicurezza del bar sono fondamentali per aiutare i poliziotti a capire cosa è successo quella notte.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21.05 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21.05 su Blaze con una nuova puntata. In aiuto della comunità- Reno Ward ha un brutto incidente, causato dall'eccesso di velocità. Lisa Kelly fa di tutto per salvarlo. Intanto, Art Burke corre in aiuto di una comunità rimasta isolata.

Mountain Men: Gli ultimi pionieri - 1^ TV, ore 21.50 Blaze

Le avventure degli ultimi pionieri d'America, i Mountain Men, uomini coraggiosi, veri e propri guerrieri delle montagne che vivono isolati dalla civiltà. Alle 21.50, in prima TV, su Blaze. Morgan tenta di resistere ai morsi della fame, mentre Marty si ritrova una fortuna inaspettata.

Maurizio Battista: Faccio tutto da solo, ore 21.00 Comedy Central

Maurizio Battista ci spiega cosa succede se una qualsiasi mattina di un qualsiasi giorno un cittadino inizia a leggere un giornale con occhio diverso.

Chi veste la sposa - mamma contro suocera, ore 21.00 lei

La protagonista di “Chi veste la sposa - mamma contro suocera” di oggi è Graziana Calabrò - Graziana e Jonathan si sono conosciuti sei anni fa e da quel giorno non si sono più separati. E come fortissimo è il loro legame, così è la rivalità fra mamma e suocera. Chi l'avrà vinta?

Le tracce della Storia, ore 21.00 Discovery Channel

Alle 21.00 su Discovery Channel, “Le tracce della Storia”. Storia della mafia - Numerosi esperti sostengono che la mafia sia apparsa per la prima volta in Spagna. Cosa c'è di vero in queste affermazioni?

Cose di questo mondo, ore 21.55 Discovery Channel

Nave fantasma - Una nave fantasma viene ritrovata su un'isola remota in cui abita una delle tribù più misteriose della Terra. Nuove prove rivelano un misterioso compound militare in Russia.

Oceani: i segreti degli abissi, ore 20.55 National Geographic

Su National Geographic, un’altra puntata di “Oceani: i segreti degli abissi”. Malaysia Airlines 370 - Gli esperti sono alla ricerca del volo della Malaysia Airlines MH370. Come è possibile che il velivolo sia scomparso senza lasciare traccia e che la tecnologia moderna non riesca a ritrovarlo?

Indagini ad alta quota, ore 21.50 National Geographic

A partire dalle 21-50 su National Geographic un altro episodio di “Indagini ad alta quota”, dove si indaga sui misteri ancora irrisolti di alcuni dei più tragici disastri aerei della storia. Una tragedia italiana - In arrivo a Zurigo, il volo 404 dell'Alitalia si schianta al suolo. Durante i controlli, gli investigatori notano che l'aereo volava troppo basso. Ulteriori indagini complicano il mistero.

Misteri dal sottosuolo, ore 21.05 Discovery Science

Guidati dal biologo ed esploratore Rob Nelson, questa serie ci porta letteralmente sottoterra alla scoperta di antichi siti archeologici, tesori nascosti ma anche dei più moderni bunker che sono rimasti inesplorati pur trovandosi proprio sotto ai nostri piedi. I tunnel di Al Capone - Rob Nelson analizza le voci sulla segreta via di fuga sotterranea usata dal famigerato gangster Al Capone. Inoltre, indaga su misteriosi ammassi di terra nello Stato di Washington.

La mia nuova casa sull’albero, ore 21.10 Discovery travel & living

Peter Nelson e il suo team continuano la loro ricerca per costruire le case sull'albero più straordinarie del mondo. Utopia sull'albero - Pete è a Utopia per una joint venture: una casa sull'albero B&B per una fuga romantica. Avrà le vetrate colorate, una camera da letto e il bagno più grande mai realizzato.

Enigmi alieni, ore 21.00 History

Nella nuova stagione di "Enigmi Alieni" verranno rivelate nuove scoperte che potrebbero riscrivere la storia. Avvistamenti, testimonianze, eventi misteriosi: nel corso della nostra storia gli indizi sull'esistenza degli extraterrestri sono innumerevoli.

Animal Fight Club: senza regole, ore 21.00 Nat Geo Wild

Denti e artigli - Nel regno animale, ogni giorno le creature lottano per la sopravvivenza. In India, una tigre affronta un esemplare più anziano per il controllo del territorio. Un'orsa protegge i suoi cuccioli.

Velista per caso, ore 21.00 Nat Geo People HD

Le Isole Marshall: relitti di guerra - Dopo aver esplorato i relitti della Seconda Guerra Mondiale, l'avventuriero Ellis Emmett indaga sui segreti delle Isole Marshall e su un'isola radioattiva.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

The Deuce - La via del porno - 1^ TV, ore 21.15 Sky Atlantic

Seconda stagione per la serie HBO con Maggie Gyllenhaal e James Franco. Due puntate in onda stasera, in prima visione tv su Sky Atlantic a partire dalle 21.15. Retate a sorpresa - Candy fa una proposta a Frankie, che è in un buon momento. Intanto Lori ha un'occasione, ma è ancora dipendente da CC. Siamo tutti delle bestie - Candy inizia a girare per le strade di New York. Intanto Vincent fa una confessione ad Abby, e una promessa difficile da mantenere.

The Generi - 1^ TV, ore 21.15 Generation

Sul nuovo canale Sky Generation, dedicato ai Millennials, la serie originale Sky “The Generi”, ideata e interpretata da Maccio Capatonda. Un dialogo acceso con la vicina di casa catapulta Gianfelice Spagnagatti in un film western nei panni del pistolero Dick Macello. Dal Western all'Horror, Gianfelice si ritrova con gli amici in vacanza a Killer Place, dove risvegliano un terribile demone.

The Walking Dead - 1^ TV, ore 21.15 Fox

In contemporanea con gli Stati Uniti, in prima visione tv, la nona stagione per una delle serie horror più seguite di sempre. Obbligati - La limpida visione di un futuro civilizzato avuta da Rick ora è minacciata da un conto in sospeso col passato, da alcuni peccati mai vendicati e mai perdonati.

The Gifted - 1^ TV, ore 22.10 Fox

Seconda stagione per la serie Marvel sulla resistenza di un gruppo di mutanti in un mondo che non li vuole. Imprevisti - Il neonato di Polaris ha qualcosa che non va, e la Cerchia interna ha bisogno di aiuto.

Grey’s anatomy - 1^ TV, ore 21.00 Fox life

Quindicesima stagione per il medical premiato con 2 Golden Globe e 4 Emmy. Con meraviglia e selvaggio desiderio - I medici del Grey Sloan competono per un nuovo ruolo all'interno dell'ospedale. Ma Meredith non e' concentrata. Spezzati insieme - Mentre i nuovi dottori continuano a sconvolgere il Grey Sloan, Meredith lega con un paziente, e Jo trova un alleato.

Bull - 1^ TV, ore 21.05 Fox Crime

Su Fox Crime, altri due episodi di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). La Cheerleader - Una cheerleader viene uccisa, e accusato dell'omicidio è il suo fidanzato, un noto avvocato difensore. Bull pensa che il legale debba difendersi da solo, ma non sarà facile. Ipnosi - Bull si occupa del caso di una studentessa del college che ha ucciso suo padre, ma non ricorda assolutamente di averlo fatto. Jason è convinto che la ragazza fosse sotto ipnosi.

Deception - 1^ TV, ore 21.14 Premium Crime

L'omicidio scomparso - Cameron vuole riconquistare la fiducia dell'FBI e soprattutto di Kay, e lo fa indagando su un caso di omicidio, di cui non esiste altra prova se non la testimonianza di un agente.

Manifest - 1^ TV, ore 21.09 Premium Stories

In prima TV, su Premium Stories alle 21.09, un altro episodio della prima stagione di “Manifest”. Coincidenze - Mentre Jared continua a proteggere la carriera di Michaela, i rapporti tra il detective e la moglie Lourdes subiscono dei cambiamenti, per il fatto che lui frequenta di nuovo Michaela per lavoro.

Last man standing, ore 21.15 Premium Joi

Su Premium Joi alle 21.15, altri due episodi della sesta stagione di “Last man standing”. Preziosi fiocchi di neve - Mandy chiede a Mike di tenere un discorso politicamente corretto durante la sua cerimonia di laurea. In cerca d'aiuto - Vanessa non riesce a trovare un posto di lavoro, e passa il tempo libero pianificando le attività di tutta la famiglia.

Heroes Reborn, ore 21.15 Premium Action

Nell’episodio di stasera di “Heroes Reborn”, la miniserie nata come sequel di “Heroes”, in un momento di follia, si avvicina il momento in cui le due eruzioni solari spazzeranno via il mondo per come lo conosciamo ed Erica continua inesorabile con il suo progetto di trasferire una selezione di persone nel futuro.

The 100, ore 22.03 Premium Action

Su Premium Action, alle 22.03 la replica del quinto episodio di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” giunta alla 5a stagione. Tempesta di sabbia - Diyoza ordina ad Abby di curare Vinson, finché sarà utile come medico, lei e Kane avranno salva la vita. Octavia porta la sua gente in marcia verso la valle. McCreary tortura Raven.

Speechless, ore 21.15 Fox Comedy

Un dolore che mi tormenta - Dopo essersi lasciato con Taylor, Ray è ridotto uno straccio. Nel mentre, Dylan cerca di calmare JJ che è molto nervoso per un appuntamento, e Kenneth dà lezioni a Jimmy.

New girl, ore 21.45 Fox Comedy

Licenziato - Jess assume Coach come nuovo allenatore di pallavolo nella scuola dove lavora: si rivelerà presto una pessima idea. Intanto Cece mette gli occhi su un ragazzo decisamente troppo giovane per lei. Post sbornia - Jess e Nick devono affrontare alcune verità scomode sulla loro relazione. Intanto Schmidt, Winston e Coach si danno da fare per cancellare la cattiva impressione che hanno fatto ai nuovi vicini.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera sui canali Sky

I Simpson, ore 21.05 Fox Animation

A partire dalle ore 21.05 su Fox Animation, quattro episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. Papà la sa più corta! - Homer prende la decisione di essere più presente nella vita di Bart e Lisa, ma il suo approccio troppo entusiasta rende tutto terribilmente imbarazzante per i suoi figli. Boe Letter Blues - Il giorno della festa della mamma, Boe organizza un viaggio per gli uomini, che mette in sospetto Homer, Apu e il reverendo Lovejoy. Lo Ziff che venne a cena - L'ex fidanzato di Marge, Artie Ziff, è in fuga dalle autorità. Quando arrivano gli agenti, scoprono che Homer ha vinto tutti i suoi beni a poker. La paura fa novanta XXII - Il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile strampalata famiglia Simpson. Homer rimane bloccato in un canyon isolato durante una gita e si rivolge ad Aron Ralston per salvarsi.

Monster High: i 13 desideri, ore 20.05 DeA kids

Dopo aver trascorso diversi anni della sorella maggiore, Howleen Wolf scopre un genio in una vecchia lampada, nascosta nella soffitta della Monster High. Il genio le concede non tre, ma 13 desideri!

Alvinn!!! And the Chipmunks, ore 20.45 Nick jr

Due episodi della prima stagione, di “Alvinn!!! And the Chipmunks”. Addio signorina Smith / Chi ha paura? - La signorina Smith non ne può piu' del comportamento di Alvin e decide di abbandonare l'insegnamento. Così, lui decide di scriverle una lettera di scuse. Supereroi / Scambio di compiti - Alvin e Brittany fanno una scommessa: chi riuscirà a trasformare se stesso e i suoi fratelli in supereroi?

iCarly, ore 20.45 Nickelodeon

I divertentissimi episodi del telefilm iCarly, il web show più amato dai ragazzi e presentato come sempre dalla simpatica Carly, l'attrice Miranda Cosgrove e dai suoi amici pasticcioni, il timido Fred, la pestifera amica del cuore Sam e il fratellone Spencer. Carly va in TV - Visto il successo che iCarly riscuote sul web, il funzionario di un'emittente televisiva contatta i ragazzi e propone loro di trasferire gli episodi in televisione.

Guarda anche i film in onda stasera su Sky