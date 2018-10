Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 20 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia stasera in tv

Un amore a cinque stelle, ore 21.00 Sky Cinema Passion

Jennifer Lopez è la protagonista di “Un amore a cinque stelle” diretto da Wayne Wang. Una commedia brillante e divertente che richiama Preety woman e che corrobora il traballante sogno americano in un momento difficile per gli USA. Jennifer è Marisa Ventura una ragazza madre del Bronx che lavora come cameriera in un albergo a 5 stelle di Manhattan, il Beresford Hotel. Un giorno al Beresford capita Christopher Hall (Ralph Fennes), l'affascinante rampollo di una dinastia di politici, che adesso corre per il senato. Film da non perdere per chi ama il lieto finale.

Vi presento i nostri, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Un film di Paul Weitz con Ben Stiller, Robert De Niro, Owen Wilson, Jessica Alba, Dustin Hoffman. Gaylord “Greg” Fotter e Pam Byrnes sono felicemente sposati e da poco genitori di due bambini. Quando nonno Jack sfiora l’infarto, la preoccupazione di trovare un degno erede al suo ruolo di “padrino” e pastore della famiglia ricade sulle spalle di Greg con tutto il peso e l’ansia di cui solo il padre di sua moglie sa caricarlo. Terzo film della serie, gag divertenti e feeling tra gli attori per delucidare lo smalto dei precedenti.

Honey 3: il coraggio di ballare, ore 20.59 Premium Cinema +24 HD

Film del 2016 diretto da Bille Woodruff. Nel cast Cassie Ventura, Kenny Wormald, Dena Kaplan, Sibo Mlambo, Bobby Lockwood. Per Melea, studentessa di Cape Town, ballare non è solo una passione, è la vita. Orfana di madre studia in un prestigioso college grazie ad una borsa di studio, che ben presto si esaurisce. Terzo capitolo della serie di successo Honey, che vede per la prima volta il Sud Africa come location.

Un paradiso per due, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Su Premium Cinema Emotion va in onda la commedia “Un paradiso per due” con la regia di Pier Belloni, con Vanessa Incontrada, Giampaolo Morelli. biologa marina, abita in Sardegna in una zona dove un imprenditore romano vorrebbe edificare un residence per turisti, ma la donna non e' intenzionata a lasciare la propria casa. Fiction che punta sulla presenza scenica degli attori, la location il sentimento

Ci vuole un gran fisico, ore 21.15 Premium Cinema Comedy

Arriva su Premium Cinema Comedy la commedia di Sophie Chiarello con una strepitosa Angela Finocchiaro, alle prese con la crisi di mezza età tipica della donna italiana. "Ma perché gli uomini invecchiando diventano autorevoli e noi donne babbione?". La verità è che per sopravvivere ai 50 anni Ci vuole un gran fisico. Film da vedere per la straordinaria interpretazione di Angela Finocchiaro

Il vegetale, ore 20.30 Sky Cinema Uno +1

Su Sky Cinema Uno +1 il debutto al cinema di Fabio Rovazzi in “Il Vegetale”, commedia con Luca Zingaretti, Rosy Franzese, Antonino Bruschetta, Paola Calliari, per la regia di Gennaro Nunziante. È la storia di Fabio, giovane neolaureato che non riesce a trovare un lavoro, alle prese con un padre ingombrante e una sorellina capricciosa e viziata. Tra chi lo sostiene e chi lo maltratta dovrà rivoluzionare la sua vita. Film da vedere per gli amanti del genere, una commedia gentile e che rinnega molti luoghi comuni, una storia garbata che fa riflettere ma sempre con il sorriso.

Film drammatici stasera in tv

La vita possibile, ore 21.15 Sky Cinema

Dalla regia di Ivano De Matteo, un film del 2016 interpretato da Margherita Buy, Valeria Golino, Andrea Pittorino, Caterina Shulha e Bruno Todeschini. Anna scappa di casa col figlio Valerio per sfuggire alle grinfie di un marito violento. Viene ospitata da Carla, attrice che abita a Torino. Un film che ha ottenuto il “Premio del pubblico” al Festival del cinema di Porretta Terme e ricevuto diverse nomination per Valeria Golino nel ruolo di attrice non protagonista.

Captain Fantastic, ore 21.00 Sky Cinema Cult

Miglior regia a Cannes per Matt Ross in cui Viggo Mortensen è un padre ribelle che cresce i figli nella foresta e che per procurarsi da mangiare vanno a caccia. Gli scenari che accompagnano questa famiglia strana e strampalata sono magici; loro in alcuni momenti sembrano dei selvaggi. Ma la morte della mamma li costringe a confrontarsi con un mondo a loro ignoto, quello fatto di quotidianità. Un film fieramente fuori dal sistema, dove l’anticonformismo appare la forma più evidente di conformismo.

American gangster, ore 21.14 Premium Cinema Energy

Ridley Scott dirige “American Gangster”, film drammatico con Denzel Washington, Russell Crowe, Cuba Gooding Jr., Josh Brolin, Rza, John Ortiz. Harlem, 1968. Frank Lucas, gangster nero e "ricercato", e Richie Roberts, detective ebreo e incorruttibile della contea di Essex, incontreranno i loro percorsi, opposti e paralleli, sotto il ring del match del secolo: Alì-Frazier. Soltanto uno resterà in piedi, vincendo ai punti. Film d’intrattenimento colto che si nutre di arte e di fumetto.

Film Thriller/Horror stasera in tv

Auguri per la tua morte, ore 21.15 Premium Cinema

Con regia di Christopher Landon con Jessica Rothe, Israel Broussard, Roby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken e Rob Mello. Tree è una studentessa che si sveglia tutte le mattine nel giorno del suo omicidio e muore, accoltellata, prima di sera. Per fermare questo ciclo dovrà individuare e fermare il suo assassino che indossa una maschera da neonato. Questo film è stato un successo internazionale grazie soprattutto all’interpretazione da star della protagonista.

Silent Hill, ore 21.15 Sky Cinema Max +1

Su Sky Cinema Max +1 va in onda “Silent Hill” con la regia di Christophe Gans. Un film con Radha Mitchell, Laurie Holden, Sean Bean, Deborah Kara Unger, Kim Coates, Tanya Allen. Basato sul famoso videogame omonimo. Sharon sta morendo per una malattia, e sua madre Rose decide contro il parere del padre di portarla da un guaritore. Film da vedere perché rappresenta la miglior trasposizione cinematografica di un videogioco.

Testimone d’accusa, ore 21.15 Sky Cinema +24

Prosegue, su Sky Cinema Uno, l’appuntamento settimanale con la regina del giallo, Agatha Christie. Stasera è la volta di “Testimone d’accusa”, miniserie firmata in 3 parti in un unico appuntamento, in cui un giovane è accusato dell'omicidio di una ricca donna nella Londra del 1923 e deve provare la propria innocenza. Da non perdere assolutamente per tutti gli appassionati di gialli e misteri.

The code, ore 21.00 Sky Cinema Max

Morgan Freeman e Antonio Banderas diretti da Mimi Leder in un thriller mozzafiato. Un esperto ladro internazionale recluta un giovane 'collega' per mettere a segno l'ultimo colpo della sua carriera. La coppia Freeman-Banderas funziona senza esagerazioni e permette di costruire un film avvincente e ben riuscito.

Corsa a Witch Mountain, ore 20.25 Sky Cinema Family +1

“Corsa a Witch Mountain” è film del 2009 diretto da Andy Fickman, con Dwayne Johnson, AnnaSophia Robb, Carla Gugino, Christine Lakin, Cheech Marin. La vita di un taxista viene sconvolta da due adolescenti in fuga Sara e Seth, dotati di eccezionali poteri paranormali. Film da vedere per chi vuole trascorrere una serata divertente e votata all’intrattenimento.

Film avventura stasera in tv

Piramide di paura, ore 21.15 Sky Cinema Hits Avventura

Diretto da Barry Levinson. Un film con Anthony Higgins, Susan Fleetwood, Sophie Ward, Nicholas Rowe, Alan Cox, Freddie Jones. Londra, 1870: in un severo college vittoriano studiano il giovane Sherlock Holmes e il suo futuro, inseparabile assistente Watson. Cacciati dalla scuola per colpa di un antipatico rivale, i due si lanciano a capofitto nella prima, vera indagine: scoprire il colpevole di una misteriosa serie di delitti. Un film dall’ottimo prodotto finale e che permette di vivere due ore di pieno divertimento.

Braddock – Missing in Action III, ore 21.00 Sky Cinema Classics

Su Sky Cinema Classics va in onda “Braddock – Missing in Action III” diretto da Aaron Norris, con Chuck Norris e Aki Aleong. L'imbattibile Chuck Norris nel terzo capitolo della saga action. Il colonnello James Braddock ritorna in Vietnam dopo dodici anni per liberare moglie e figlio da un sadico torturatore. Per gli amanti del genere avventura e per chi ama la risolutezza di Chuck Norris

Film animazione stasera in tv

Chicken Little - Amici per le penne, ore 21.00 Sky Cinema Family Animazione

È passato ormai un anno dallo sfortunato incidente in cui Chicken Little aveva diffuso il panico nel villaggio di Querce Ghiandose, dichiarando che il mondo sarebbe stato distrutto dalla caduta di una gigantesca ghianda. Ora il coraggioso polletto entra a far parte della squadra locale di baseball, con l’intento di recuperare il rispetto da parte di tutti e soprattutto di suo padre, Peppe Gallo. Diretto da Mark Dindal e prodotto da Randy Fullmer, gli stessi filmmakers de “Le Follie dell’Imperatore”, riesce ad unire l’inconfondibile stile e la sensibilità narrativa tipici della Disney con i moderni strumenti dell’animazione computerizzata.

