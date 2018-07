Venom, ecco le nuove IMMAGINI

Il film debutterà nelle sale cinematografiche il prossimo 18 ottobre, sotto la regia di Ruben Fleischer. Così, per tenere alta l’attesa dei fan, Marvel rilascia alcuni dettagli e un paio di nuove immagini del simbionte protagonista del solo movie Venom.



Venom, il 2018 è l’anno del super villain Marvel



Tom Hardy per Venom

Ad interpretare il protagonista Eddie Brock alias Venom è Tom Hardy: eccolo protagonista di un paio di fotogrammi del film pubblicati in esclusiva dall’Entertainmente Weekly, uno con Eddie Brock e l'altro con un nuovo look del simbionte. Ma cosa ha portato l’attore candidato al premio Oscar per la sua performance come Miglior attore non protagonista in Revenant – Redivivo al fianco di Di Caprio, ad entrare nel mondo dei comic-movie? Anzi, a farvi ritorno, dato che nel 2002 era già comparso sul set de Il cavaliere oscuro - Il ritorno di Christopher Nolan, terzo capitolo della saga su Batman, nei panni di Bane. "Tra i personaggi Marvel, Venom mi è sempre sembrato il più fico di tutti. Vi sembrerà una dichiarazione superficiale, ma quello che apprezzo è il suo atteggiamento da spaccone”, racconta la star online. E così ha firmato per portare uno dei più noti anti-eroi dei fumetti sul grande schermo.





Venom e il Marvel Cinematic Universe

Cosa c’è da aspettarsi dal film? Venom si propone come uno spin-off della serie sull’Uomo Ragno, di cui il simbionte è uno dei peggiori nemici. Tuttavia, nonostante si parli di Spiderman, la Marvel c’entra poco: il film targato Sony nasce dalla partnership fra due case di produzione, ma il personaggio di Venom resta di proprietà di Sony. La notizia è stata confermata dal regista di Avengers: Infinity War, Joe Russo, come riporta la webzine specializzata Comicbook, deludendo le aspetattive dei fan che speravano che il film potesse entrare a fare parte del Marvel Cinematic Universe.



L’attesa dei fan

All primo teaser trailer di Venom fan della Marvel hanno risposto in maniera tiepida. Tuttavia il nuovo trailer è risultato più accattivante, riuscendo a nutrire la fame di curiosità degli appassionati del genere. In trepidante attesa dell’uscita del solo movie c’è anche il figlio di Tom Hardy, grande appassionato del personaggio dei fumetti che, racconta lo stesso attore, ha aiutato il padre ad entrare meglio nella parte, facendogli conoscere a fondo la storia del simbionte alieno.



Alla scoperta di Venom

La vera identità di Venom è quella del giornalista Eddie Brock che rimane coinvolto negli affari misteriosi della Life Foundation, prendendo delle spaventose sembianze aliene e acquisendo dei super poteri. Sono gli inizi degli anni Ottanta quando Venom fa il suo ingresso sulle pagine dei fumetti, prima come nemico di Spiderman, poi come anti-eroe incompreso. Il film porta in scena l’aspetto più violento del simbionte, nonché l’orrore di un corpo per metà alieno. Per spiegare a Tom Hardy il ruolo, il regista Ruben Fleischer si è affidato ad un esempio del mondo fantasy: "Abbiamo parlato del licantropo e di cosa succede quando vieni infettato o morso da un lupo mannaro". Resta solo da attendere per vedere il risultato finito.