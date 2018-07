Morbius: Jared Leto sarà il prossimo villain di Spiderman

Sa cantare, recitare e ora ha pure (di nuovo) i superpoteri. È notizia di questi giorni che il frontman dei 30 Seconds to Mars, Jared Leto entrerà a fare parte dell'universo di Spiderman di Sony, vestendo i panni del cattivo in un film indipendente sull’Uomo Ragno.



Da DC Comics a Marvel

L’attore statunitense non è nuovo al mondo dei comic movie e solo qualche tempo fa ha interpretato il cattivo di Batman nella pellicola sulla banda di super villain Suicide Squad, dandosi disponibile per il sequel e per uno spin-off. Ma le cose sono destinate a cambiare e il vampiro Morbius, nato sulle pagine dei fumetti nei lontani anni Settanta, avrà il volto dell’ex joker. Morbius è il terzo film attualmente in produzione basato sui personaggi dei fumetti di Spiderman.



Jared Morbius

Dopo che la notizia è stata diffusa online, l’attore e musicista ha condiviso sui social un’immagine del suo personaggio, conquistando su Instagram oltre 185 mila Like. Non è ancora stata resa nota una data di uscita della pellicola, ma fra le indiscrezioni circolate ci sono i dettagli che riguardano showrunner e regia: Daniel Espinosa dirigerà Morbius, mentre la sceneggiatura sarà affidata a Burk Sharpless e Matt Sazama.





Chi è Morbius?

Ecco ciò che sappiamo del personaggio interpretato da Leto: il Dr. Michael Morbius è un brillante scienziato che vede la sua vita rivoluzionarsi quando viene contagiato da una rara malattia del sangue. Per curarsi mette a punto un macchinario sperimentale, ma qualcosa va storto ed ecco Morbius acquisire spaventose sembianze vampiresche. Il personaggio è stato introdotto nel 1971 e ha subito un’evoluzione nel tempo: prima è stato introdotto come un criminale, poi come un anti-eroe in cerca di giustizia, fino ad arrivare ad essere uno dei cattivi per eccellenza del mondo Marvel. Creato da Roy Thomas e Gil Kane, ha esordito nel fumetto Amazing Spider-Man nel 1971 e ora il film intende presentarlo in tutta la sua oscurità e inquietudine: la pellicola sarà un'alternativa oscura e grintosa pronta a scontrarsi con l’ottimista eroe con il volto di Tom Holland.



L’altro Jared

Jared Leto, moto conosciuto per la musica della sua band, ha una lunga carriera cinematografica alle spalle. Fra le sue prime apparizioni importanti sul grande schermo ricordiamo quella in American Psycho del 2000, nelle vesti di una delle vittime del serial killer Patrick Batman; poi recita al fianco di Jodie Foster in Panic Room (2002), fino a vincere l’Oscar come migliore attore non protagonista in Dallas Buyers Club del 2013, in cui affronta insieme al collega Matthew McConaughey il tema drammatico dell’AIDS. Successivamente è la volta di Suicide Squad, seguito dal successo di Blade Runner 2049, di cui Leto è protagonista insieme a Ryan Gosling e Harrison Ford.