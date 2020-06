Il blu pavone è il colore di tendenza dell'estate 2020

Il blu è senza dubbio il colore protagonista dell’estate 2020 e delle sue innumerevoli sfumature quella più in voga quest’anno, secondo Pantone, è il mosaic blue, meglio conosciuto come il blu pavone

Tra le 12 tonalità di colore della Primavera Estate 2020 spicca oltre al classic blue, nella mappa di colori di Pantone, il mosaic blue ovvero il blu pavone . Si tratta di un blu verde acqua il cui tono riesce, secondo l’azienda statunitense esperta nella catalogazione dei colori, ad emettere "mistica, grazia e profondità di sentimento". Per chi è solito sfogliare riviste di arredamento il blu pavone non è certo una novità. È infatti da diversi anni che questa tonalità viene scelta in tutte le sue sfumature dagli interior design che più amano ambienti caldi e eleganti.

Sulle passerelle 2020 i Big della moda lo hanno eletto quinta essenza dell’eleganza, ai pari del black&white. E dal colorare l’ambiente di casa ecco che questo colore ricco ed intenso passa al guardaroba con l’obiettivo di un look più ricercato e femminile.

Dai tessuti come velluto e seta ne esaltano le proprietà cangianti, ai tessuti opachi che ne mettono in risalto la straordinaria profondità, il blu pavone diventa la scelta perfetta per chi predilige abbinamenti a contrasto, o anche brillanti, per un effetto glam sia di giorno che di sera.

Ecco una selezione di capi da cui trarre ispirazione e che vi faranno ancor di più innamorare di questo colore.