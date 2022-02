I 50 anni di Valeria Mazza: una carriera fra sfilate e Sanremo. FOTO

15/15 ©Getty

Ma un altro punto importante per Valeria Mazza è la beneficenza: “Ho iniziato quando avevo 13 anni - spiega in un’intervista a Io Donna - Frequentavo la piscina di Paranà e mi avevano chiesto se volevo allenare i bambini che partecipavano alle Olimpiadi dei disabili. Ho subito accettato e da allora non ho più smesso di aiutare il prossimo, come posso” (Nella foto con Antonio Banderas al Miami Fashion Week 2018 Benefit Gala - Inside)