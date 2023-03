3/8 Foto: Massimo Danza

Caratteristica di questa nuova edizione 2023 nel capoluogo emiliano è che anche l’alta moda “danzerà” insieme alle grandi stelle, grazie ai costumi di grandi stilisti come Giorgio Armani per Bernstein Dances di Neumeier, di Roberto Capucci per il Boléro di Bernal e il Pas de deux del Cigno Nero di Petipa, e ancora di Valentino Garavani per This Bitter Earth di Wheeldon e di Christian Lacroix per Diamonds di Balanchine.