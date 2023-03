Eva Herzigova compie 50 anni, i suoi look più belli. FOTO

2/31 Twitter

Eva Herzigova è nata il 10 marzo 1973 a Litvínov, in Repubblica Ceca. La sua carriera da modella inizia alla fine degli anni Ottanta, quando a 16 anni vince un concorso di bellezza a Praga. Inizia così a sfilare, a posare per le riviste, a lavorare in diversi spot pubblicitari (tra cui Campari e Guess). La svolta arriva nel 1994, quando diventa la protagonista della campagna “Hello Boys” per Wonderbra: i cartelloni con l’epico scatto di Ellen Von Unwerth, che creano anche problemi al traffico, la catapultano nell’Olimpo della moda

