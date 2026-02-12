Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ciak Film Festival, premi e riconoscimenti al corto 2020: Odissea nello Spazio Covid

Spettacolo

Alla quinta edizione del Ciak Film Festival di Roma premi e riconoscimenti per il cortometraggio 2020: Odissea nello Spazio Covid di Pierfrancesco Campanella. Nadia Bengala vince come migliore attrice e lo stesso regista per la sceneggiatura. Il mini-film, ispirato alla vera storia del produttore Paolo Di Gravio sopravvissuto al virus, affronta la pandemia con tono delicato e ironico, evitando retorica e trasformando il trauma collettivo in racconto umano e universale

La prestigiosa manifestazione Ciak Film Festival, tenutasi a Roma e giunta alla quinta edizione, ha visto quest’anno trionfare volti noti del nostro cinema, da Adelmo Togliani a Maurizio Battista, da Gabriele Cirilli a Benedicta Boccoli, a Brando Giorgi a Francesca Antonelli, Diego Verdegiglio e molti altri, sotto l’abile direzione artistica di Stefano Madonna.

Nadia Bengala e Pierfrancesco Campanella hanno ricevuto il riconoscimento per il cortometraggio 2020: Odissea nello Spazio Covid, diretto dallo stesso Campanella, rispettivamente come migliore attrice e miglior autore della sceneggiatura.

Questo lavoro, a tematica sociale, è stata una scommessa vinta, visti i consensi che sta ottenendo anche fuori dai nostri confini, come dimostrano i riconoscimenti agli Champs Elisée Awards, ai Tulipani di Seta Nera, al Festival dei Castelli Romani.

2020 Odissea nello Spazio Covid, prodotto da Paolo Di Gravio e Fabrizio Rampelli, è interpretato, oltre che dalla Bengala, da Franco Oppini, Luciana Frazzetto, Nicholas Gallo e Massimiliano Virgilii, con un particolare cameo bergmaniano del regista nel ruolo della Morte.

Ricordiamo che si tratta di una storia vera: quella del produttore Paolo Di Gravio, tra i primi a contrarre il micidiale virus, arrivando ad un pelo dall’esito letale della malattia, per poi guarire miracolosamente grazie alla dedizione e alle amorevoli cure della struttura ospedaliera dove era ricoverato.

La peculiarità di questo mini-film è nel modo delicato e in parte ironico con cui Pierfrancesco è riuscito a trattare una materia tanto drammatica e oscura come quella della pandemia. Un modo per esorcizzare quei momenti terribili, senza retorica e facili lacrime, ma con il significativo messaggio che anche da eventi nefasti possono arrivare preziosi insegnamenti di vita.

Pierfrancesco, nel corso della premiazione del Ciak Film Festival, ha confessato che in un primo momento aveva rifiutato la proposta di realizzare questo lavoro, perché l’argomento è troppo triste, oltretutto molto distante dal suo mondo artistico che privilegia thriller, violenza, sangue, e, qualche volta, nudi a volontà. La stessa Bengala aveva delle perplessità, ma alla fine ha accettato, e, visti i risultati, ha fatto benissimo!

Spettacolo: Ultime notizie

San Valentino, 5 idee regalo last minute, dal beauty ai gioielli

Spettacolo

Dalla lingerie alla profumeria, ai gioielli e i peluche. Dai prodotti a tema a quelli perfetti...

Io prima di te, il cast del film con Emilia Clarke e Sam Claflin. FOTO

Cinema

Va in onda in seconda serata su TV8, giovedì 12 febbraio, il film del 2016 tratto dall'omonimo...

9 foto

Altro che San Valentino: 14 coppie disfunzionali delle serie tv

Serie TV

Quel fascino perverso di osservare due persone distruggersi a vicenda sul piccolo schermo,...

15 foto

La Prima Estate 2026, Richard Ashcroft al Festival il 21 giugno

Musica

La Prima Estate annuncia per la sua V edizione uno dei nomi più amati della scena...

Addio al regista milanese Carlo Arturo Sigon, aveva 61 anni

Spettacolo

Il regista milanese si è spento all'età di 61 anni, a darne il triste annuncio l'Associazione...

Spettacolo: Per te