Era il 5 maggio di 74 anni fa quando iniziava la storia dell'Alitalia, il 14 ottobre 2021 quella storia si chiude con l'ultimo volo, l'AZ1586 Cagliari-Roma. La compagnia di bandiera per più di settant’anni ha imposto lo stile rigorosamente made in Italy e il design tricolore in volo. La fotostoria delle divise delle hostess