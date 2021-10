Alitalia, l'ultimo saluto commosso della hostess. VIDEO

"Vi ringraziamo per averci accompagnati per questi 75 anni". La voce emozionata che sta parlando al microfono è di Laura Canto, hostess di Alitalia. Nell'ultimo giorno di volo per la compagnia aerea, l'assitente, all'aeroporto di Fiumicino, ha voluto salutare e ringraziare i passeggeri (dal 15 ottobre decolla Ita). Il saluto commosso ha fatto scattare l'applauso al gate. Ecco il video pubblicato dalla stessa hostess sul suo profilo Facebook.