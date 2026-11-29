Mike Love, cantante e cofondatore del gruppo statunitense The Beach Boys, è morto a 85 anni. Lo hanno annunciato i media americani. La sua addetta stampa Katie Altman ha dato la notizia con un comunicato, senza però fornire ulteriori dettagli sulla causa del decesso della star della musica pop-rock degli anni '60. “Con grande rispetto, comunico che Mike Love è scomparso questa sera, circondato dalla sua famiglia”, ha detto Altman. “Icona della cultura americana, sarà ricordato per il suo talento unico e per essere stato fonte di ispirazione per generazioni di musicisti. Celebriamo il suo straordinario contributo alla musica americana e la gioia che provava esibendosi per i suoi amati fan”.

Con la sua scomparsa se ne va l'ultimo membro della famiglia Wilson-Love che nel 1961 aveva dato vita ai

Beach Boys (dopo la morte di Dennis Wilson nel 1983, Carl Wilson nel 1998 e Brian Wilson nel 2025), lasciando Al Jardine come unico superstite della formazione originaria a cinque.