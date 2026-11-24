Per il suo compleanno, domenica 22 novembre, l'attrice premio Oscar ha pubblicato su Instagram un messaggio molto personale. È il primo compleanno senza la sorella Kelly, morta quest'anno, e Jamie Lee Curtis ha ricordato di essere l'ultima della sua famiglia d'origine, dopo la morte dei genitori Janet Leigh e Tony Curtis. Accanto alla tristezza, però, ha detto anche di essere felice della vita che ha

Un compleanno diverso dagli altri, per Jamie Lee Curtis.

L'attrice americana ha compiuto 68 anni domenica 22 novembre e ha scelto di raccontare ai suoi follower un momento della vita fatto di ricordi, perdite e gratitudine. Lo ha fatto a modo suo, con sincerità e un po' di autoironia, pubblicando alcune vecchie foto di famiglia. Il messaggio ha commosso i fan, e molti giornali di spettacolo internazionali lo hanno ripreso.

Jamie Lee Curtis, il post per i 68 anni

Nel post l'attrice ha scritto che quest'anno, per la prima volta, è l'unica sopravvissuta della sua famiglia più stretta e anche di quella che chiama la sua "seconda famiglia". "L'ultima della discendenza", ha aggiunto. Ha spiegato che la morte della sorella Kelly è stata "un vero colpo" e che quel giorno si sentiva triste. Ha condiviso alcune foto in bianco e nero di quando era bambina, insieme ai genitori e alla sorella, e ha scherzato sulla sua espressione, sempre un po' sorpresa e preoccupata, che secondo lei l'ha accompagnata per gran parte della giovinezza. Poi ha cambiato tono: ha raccontato di aver superato molte di quelle insicurezze e di essere "felice di essere qui e di avere la vita che ho". Ha concluso dicendo che le resta l'eredità delle persone che le hanno aperto la strada.