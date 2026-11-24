Jamie Lee Curtis festeggia i 68 anni: "Sono l'unica persona rimasta della mia famiglia"Spettacolo
Per il suo compleanno, domenica 22 novembre, l'attrice premio Oscar ha pubblicato su Instagram un messaggio molto personale. È il primo compleanno senza la sorella Kelly, morta quest'anno, e Jamie Lee Curtis ha ricordato di essere l'ultima della sua famiglia d'origine, dopo la morte dei genitori Janet Leigh e Tony Curtis. Accanto alla tristezza, però, ha detto anche di essere felice della vita che ha
Un compleanno diverso dagli altri, per Jamie Lee Curtis.
L'attrice americana ha compiuto 68 anni domenica 22 novembre e ha scelto di raccontare ai suoi follower un momento della vita fatto di ricordi, perdite e gratitudine. Lo ha fatto a modo suo, con sincerità e un po' di autoironia, pubblicando alcune vecchie foto di famiglia. Il messaggio ha commosso i fan, e molti giornali di spettacolo internazionali lo hanno ripreso.
Jamie Lee Curtis, il post per i 68 anni
Nel post l'attrice ha scritto che quest'anno, per la prima volta, è l'unica sopravvissuta della sua famiglia più stretta e anche di quella che chiama la sua "seconda famiglia". "L'ultima della discendenza", ha aggiunto. Ha spiegato che la morte della sorella Kelly è stata "un vero colpo" e che quel giorno si sentiva triste. Ha condiviso alcune foto in bianco e nero di quando era bambina, insieme ai genitori e alla sorella, e ha scherzato sulla sua espressione, sempre un po' sorpresa e preoccupata, che secondo lei l'ha accompagnata per gran parte della giovinezza. Poi ha cambiato tono: ha raccontato di aver superato molte di quelle insicurezze e di essere "felice di essere qui e di avere la vita che ho". Ha concluso dicendo che le resta l'eredità delle persone che le hanno aperto la strada.
Janet Leigh, Tony Curtis e la sorella Kelly
Jamie Lee Curtis è nata a Santa Monica, in California, nel 1958, figlia di due star del cinema di Hollywood. La madre, Janet Leigh, è passata alla storia per la scena della doccia in Psyco di Alfred Hitchcock ed è morta nel 2004, a 77 anni. Il padre, Tony Curtis, protagonista di A qualcuno piace caldo, è morto nel 2010, a 85 anni. I due avevano divorziato quando lei era piccola. Kelly, la sorella maggiore, era anch'essa attrice e anche documentarista. È morta quest'anno a 69 anni per cause naturali, nella sua casa. Jamie Lee le aveva dedicato un lungo ricordo sui social, dove la descriveva come la sua prima amica e la persona a cui aveva confidato tutto per tutta la vita.
Da Halloween all'Oscar, una vita sul set
Figlia d'arte, Jamie Lee Curtis ha debuttato in tv nel 1977. L'anno dopo è diventata famosa con Halloween di John Carpenter, che l'ha resa una delle "scream queen" più amate del cinema horror. Poi ha mostrato il suo talento comico in film come Una poltrona per due, Un pesce di nome Wanda, True Lies e Quel pazzo venerdì. Nel 2023 ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista per Everything Everywhere All at Once. Dal 1984 è sposata con l'attore e regista Christopher Guest, con cui ha due figlie, Annie e Ruby. Il 2026 le ha portato anche una grande gioia: è diventata nonna per la prima volta, dopo la nascita del figlio di Annie.