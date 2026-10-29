Il conduttore del Tonight Show ha aperto la puntata del 28 ottobre con uno sketch dedicato al documentario su Elizabeth Holmes. Fallon ha vestito i panni del regista Nathan Fielder, mentre l’attrice premio Oscar, con parrucca bionda, ha interpretato la fondatrice di Theranos, approfittando dell’occasione per promuovere la sua nuova serie Newlyweds

Nella scena, Fallon imita il tono impassibile e lo stile spiazzante di Fielder , mentre Curtis , 67 anni , si presenta con una parrucca bionda , una voce profonda e uno sguardo fisso negli occhi dell’interlocutore, ricalcando i modi di Elizabeth Holmes . Il conduttore apre con una domanda diretta: “Ora, sii sincera. Vuoi davvero esse re nello show stasera?”. “Certo. Adoro parlare con te”, risponde l’attrice. Fallon allora la incalza, chiedendole se non sia lì soltanto per pubblicizzare la sua nuova serie. La replica riprende quasi alla lettera le parole pronunciate da Holmes davanti alla telecamera di Fielder: “No, sto interagendo con te come essere umano. Perché dovrei ingannarti? Non c’è niente su cui ingannarti”. Dopo alcune pause imbarazzate, esattamente come nel film, arriva l’ultima domanda: “Sei sincera in questo momento?”. “Lo sono sempre”, assicura Curtis. Ma appena Fallon si allontana, la maschera cade: “Grazie a Dio!".

Nella puntata di mercoledì 28 ottobre di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, il padrone di casa e la sua ospite Jamie Lee Curtis hanno ricreato in chiave comica uno dei momenti più discussi del documentario firmato da Nathan Fielder e Lance Oppenheim, trasformando il cold open in un piccolo omaggio al film del momento.

Il documentario su Elizabeth Holmes

La parodia arriva mentre You Can See Everything continua a far parlare di sé. Il documentario, distribuito da A24, è uscito nelle sale americane il 16 ottobre e si è rivelato un successo inatteso sia per la critica sia per il pubblico, superando i 50 milioni di dollari di incassi sul mercato interno secondo TheWrap. La prima parte del film è stata girata nei 34 giorni che hanno preceduto l’ingresso in carcere di Holmes, oggi 42enne, nel maggio 2023. L’ex imprenditrice sta scontando una condanna federale di 11 anni dopo essere stata giudicata colpevole di frode ai danni di investitori e pazienti, nell’ambito del caso Theranos, la startup che prometteva di rivoluzionare le analisi del sangue.

La nuova serie di Jamie Lee Curtis

La battuta su Newlyweds non è casuale. L’attrice è infatti in piena promozione della nuova sitcom NBC, di cui è co-creatrice e in cui comparirà con un ruolo ricorrente. La serie è nata dalla collaborazione con Gail Lerner, che però all’inizio del mese è stata allontanata dal progetto per divergenze creative. Non è la prima volta che Curtis si presta ai giochi del Tonight Show: nel gennaio 2025 aveva rifatto con Fallon la celebre scena di aerobica del film Perfect, mentre a marzo di quest’anno, ospite per lanciare Scarpetta, aveva scherzosamente rimproverato il conduttore di invitarla troppo poco.