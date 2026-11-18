In occasione del primo anniversario della scomparsa delle cantanti, ballerine e attrici, avvenuta il 17 novembre 2025 all'età di 89 anni, il quotidiano tedesco Bild ha reso noto il contenuto del loro congedo: "Non avevamo più qualità di vita” Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

“Ci dispiace di aver intrapreso questa strada, ma a causa delle limitazioni imposte dalla nostra salute non avevamo più qualità di vita”. In occasione del primo anniversario della morte delle gemelle Alice ed Ellen Kessler, avvenuta mediante suicidio assistito il 17 novembre 2025 all’età di 89 anni nella loro abitazione di Grünwald, vicino a Monaco di Baviera, il quotidiano tedesco Bild ha reso noto il contenuto della lettera d’addio delle cantanti, ballerine e attrici tedesche che tra gli anni Sessanta e Settanta avevano conquistato la televisione italiana. La lettera, redatta materialmente da Alice, illustra il progressivo deterioramento delle condizioni fisiche delle due sorelle. Oltre ai pregressi problemi cardiaci, entrambe avevano perso il senso del gusto e dell’olfatto. Ellen, inoltre, aveva subito un grave episodio neurologico, un infarto del tronco encefalico. “Siamo arrivate a un punto molto basso”, si legge nel testo. La decisione di morire insieme era derivata anche dal legame che aveva caratterizzato tutta la loro esistenza. “Poiché siamo venute al mondo insieme, desideriamo lasciarlo attraverso un percorso comune”, avevano scritto prima di esprimere gratitudine per la possibilità di ricorrere al suicidio assistito. “Non siate tristi, siamo grate che esista il suicidio assistito. Siamo sicure che ci abbia risparmiato molte sofferenze”. Poi, il congedo: “Vi auguriamo ogni bene. Ci vediamo sulla nuvola numero 7”.

IL SUICIDIO ASSISTITO Il quotidiano tedesco Bild ha riferito che le gemelle Alice ed Ellen Kessler avevano pianificato la propria morte con il supporto di un’organizzazione specializzata, senza tuttavia informare preventivamente gli amici della decisione. La sera prima avevano depositato nelle cassette della posta di alcuni loro cari le lettere d'addio, accompagnate da un gioiello personale e con l’indicazione sulle buste di non aprire prima del 18 novembre. Tra le destinatarie c’era anche la cantante e attrice Bibi Johns, 97 anni, che ha poi raccontato di aver appreso la notizia della morte delle due amiche attraverso la radio. La vicenda delle gemelle Alice ed Ellen Kessler si inserisce nel quadro normativo tedesco sul suicidio assistito. Nel 2020 la Corte costituzionale federale aveva dichiarato illegittimo il divieto dell’assistenza al suicidio prestata in forma organizzata, rendendo quindi l’aiuto non punibile a condizione che la persona interessata compia autonomamente l’atto determinante per la morte. Approfondimento Le gemelle Kessler sono state sepolte insieme in segreto

L'EREDITÀ Ora si è aperta anche la questione della gestione del patrimonio delle gemelle Alice ed Ellen Kessler. La villa bifamiliare di Grünwald, progettata su misura per ospitare due abitazioni identiche dove le sorelle vivevano separate, ma vicine, è stata messa in vendita. Il ricavato della cessione dell’immobile e il patrimonio finanziario accumulati nel corso della carriera saranno destinati agli eredi indicati nel testamento. I beneficiari includono l’Unicef, la fondazione per le persone non vedenti Cbm e la Fondazione tedesca per la tutela dei pazienti. Approfondimento Il lascito delle gemelle Kessler destinato a enti di beneficenza