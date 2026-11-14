Amleto a Brescia, Luca Ariano divide il principe in tre all'Hangar 68

Dopo l'anteprima nazionale di Roma, l'Amleto immersivo di Luca Ariano approda a Brescia: dal 20 novembre al 6 dicembre all'Hangar 68 di via Zara 68, capitolo conclusivo della Trilogia del potere inaugurata da Riccardo III e proseguita con Macbeth. Sessanta spettatori per replica dentro la «scatola» scenica, a pochi passi da un principe diviso fra tre interpreti (Pietro Faiella, Lorenzo Parrotto, Roberto Baldassari), schiacciato da un potere che non desidera. Ingresso gratuito con deposito, prenotazione obbligatoria
Amleto a Brescia, re di uno spazio infinito
«Potrei essere rinchiuso in un guscio di noce e credermi re di uno spazio infinito, se non fosse che faccio brutti sogni». Lo confida Amleto a Rosencrantz e Guildenstern, atto secondo, scena seconda, e a rileggerla oggi la battuta pare meno un lamento che un capitolato d'appalto. Luca Ariano quel guscio lo ha costruito sul serio: lo chiama «scatola», è platea, palco e scenografia in un solo corpo, e dentro ci stanno sessanta persone per volta, brutti sogni inclusi.
Dal 20 novembre al 6 dicembre il guscio si posa a Brescia, all'Hangar 68 di via Zara 68. Il nome del luogo, va detto, è già una regia: negli hangar si ricoverano le macchine che dovrebbero volare, le si apre, le si ispeziona pezzo per pezzo. Qui si smonta un principe. E la città che Aleardi battezzò e Carducci consacrò Leonessa d'Italia la belva la conosce: Ariano vi aveva già portato Riccardo III, nella stessa scatola e nello stesso hangar.
C'è del metodo in questa trilogia
Riavvolgiamo il nastro. Prima venne Riccardo III, il trono bramato con la ferocia di chi trasforma il risentimento in ambizione. Poi Macbeth, il sonno assassinato, l'ambizione che scava come un tarlo. Infine Amleto, anteprima nazionale a Roma tra maggio e giugno, negli Studi Cine Lab, capitolo conclusivo di quella che il regista chiama la sua Trilogia del potere. Ora lo spettacolo risale la penisola e cambia indirizzo, non sostanza.
La sostanza è un rovesciamento. Riccardo il potere lo vuole, Macbeth lo scala, Amleto lo subisce. Non è, avverte la compagnia, la storia di un eroe risoluto né di un principe pronto a combattere senza esitazioni: è il ritratto di un'anima frammentata, presa dentro un sistema che invade, ingloba e divora chi non riesce a reggerne il peso. Jan Kott, che di queste faccende se ne intendeva, sosteneva che Amleto è una spugna: messo in scena, assorbe all'istante i guai dell'epoca che lo ospita. La nostra, di epoca, ne ha da strizzare.
Il principe è uno e trino
Sicché un Amleto solo non basta più. Come già a Roma, Ariano lo affida a tre attori: Pietro Faiella (che del testo firma anche traduzione e adattamento, e che della trilogia è stato Riccardo e Macbeth), Lorenzo Parrotto e Roberto Baldassari. Tre istanze in attrito permanente: il dovere della vendetta, il desiderio di fuga, la fragilità. Il resto del mondo, visto da quella testa in frantumi, arriva filtrato e deformato: gli altri personaggi diventano proiezioni, amplificazioni, minacce.
«No! Non sono il principe Amleto, né ero destinato a esserlo», si schermiva il Prufrock di T.S. Eliot. Nella scatola nessuno dei tre lo è per intero, e proprio per questo lo sono tutti. D'altronde Elsinore è un indirizzo portatile. Lo aveva capito Akira Kurosawa nel 1960, quando con I cattivi dormono in pace traslocò la tragedia nei consigli d'amministrazione del Giappone del boom, affidando a Toshirō Mifune un vendicatore in doppiopetto che sposa la figlia del nemico per regolare i conti con la morte del padre. Se la Danimarca può stare in un palazzo di uffici di Tokyo, può stare in un hangar di Brescia.
Sessanta spettatori dentro la scatola
La regola della casa non cambia: scena e pubblico raccolti nello stesso dispositivo, la tragedia a pochi passi dagli occhi. Una scena dichiaratamente analogica, in tempi di proiezioni e pixel, che mette il pubblico a distanza di respiro dalle contraddizioni del protagonista. È il metodo Lubox Produzioni Artistiche, la realtà fondata da Ariano nel 2022 con l'idea che lo spettatore non debba assistere all'opera ma entrarci fisicamente.
Attorno alla triade, la compagnia collaudata in questi anni di trincea shakespeariana: Liliana Massari (Gertrude), Alessandro Moser (Claudio), Roberta Azzarone (Ofelia), Luca Di Capua (Polonio), Lucia Fiocco (Laerte, in un rovesciamento di genere che non stupisce chi ha visto i capitoli precedenti) e Nicola De Santis, che è Orazio e firma anche il disegno luci. Le scene sono di Ariano con Alessandra Solimene, i costumi di Elisa Leclè, i movimenti di Sarah Silvagni; responsabile di produzione Romina Delmonte.
Hangar 68: date, orari e prenotazioni
«Parole, parole, parole», risponderebbe il principe. Qui servono invece i numeri. Si va in scena dal martedì al sabato alle 20, la domenica alle 16. L'ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria: per riservare il posto si versa un deposito di 15 euro, restituito per intero a chi assiste allo spettacolo; in caso di mancata presenza, avverte la compagnia, non viene rimborsato (essere o non essere in sala, stavolta, ha un prezzo). I posti sono sessanta a replica, non uno di più. Si prenota online all'indirizzo pupx.it/edc9cdb; per informazioni, +39 347 2581957
Hangar 68: date, orari e prenotazioni
«Parole, parole, parole», risponderebbe il principe. Qui servono invece i numeri. Si va in scena dal martedì al sabato alle 20, la domenica alle 16. L'ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria: per riservare il posto si versa un deposito di 15 euro, restituito per intero a chi assiste allo spettacolo; in caso di mancata presenza, avverte la compagnia, non viene rimborsato (essere o non essere in sala, stavolta, ha un prezzo). I posti sono sessanta a replica, non uno di più. Si prenota online all'indirizzo pupx.it/edc9cdb; per informazioni, +39 347 2581957