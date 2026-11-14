Amleto a Brescia, Luca Ariano divide il principe in tre all'Hangar 68

Amleto a Brescia, re di uno spazio infinito

«Potrei essere rinchiuso in un guscio di noce e credermi re di uno spazio infinito, se non fosse che faccio brutti sogni». Lo confida Amleto a Rosencrantz e Guildenstern, atto secondo, scena seconda, e a rileggerla oggi la battuta pare meno un lamento che un capitolato d'appalto. Luca Ariano quel guscio lo ha costruito sul serio: lo chiama «scatola», è platea, palco e scenografia in un solo corpo, e dentro ci stanno sessanta persone per volta, brutti sogni inclusi.

Dal 20 novembre al 6 dicembre il guscio si posa a Brescia, all'Hangar 68 di via Zara 68. Il nome del luogo, va detto, è già una regia: negli hangar si ricoverano le macchine che dovrebbero volare, le si apre, le si ispeziona pezzo per pezzo. Qui si smonta un principe. E la città che Aleardi battezzò e Carducci consacrò Leonessa d'Italia la belva la conosce: Ariano vi aveva già portato Riccardo III, nella stessa scatola e nello stesso hangar.