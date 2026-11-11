Addio Antonello Palombi, il tenore umbro aveva 58 anni

Il mondo della lirica piange Antonello Palombi, il tenore umbro che ha portato la sua voce nei principali teatri italiani e sui grandi palcoscenici internazionali. Il cantante è stato trovato morto ieri 10 novembre, nella sua camera d'albergo a Magonza, in Germania, dove si trovava per un impegno con lo Staatstheater

Il mondo della lirica piange Antonello Palombi, tenore umbro che ha portato la sua voce nei principali teatri italiani e sui grandi palcoscenici internazionali. Il cantante, 58 anni, è stato trovato morto ieri, martedì 10 novembre, nella sua camera d'albergo a Magonza, in Germania, dove si trovava per un impegno con lo Staatstheater. A far scattare l'allarme sarebbe stata l'assenza ingiustificata alle prove, mentre ancora si indaga sulle cause della sua scomparsa: l'ipotesi più accreditata è quella di un malore.

Il tenore che recitò Radames in Aida con i jeans

Il nome di Antonello Palombi resta legato ancora oggi a uno degli episodi più curiosi nella storia della lirica italiana. Era il 10 dicembre del 2006 quando, durante una rappresentazione dell'Aida al Teatro alla Scala di Milano, il tenore Roberto Alagna abbandonò il palcoscenico dopo i fischi arrivati dal loggione al termine della romanza Celeste Aida. E così Palombi, presente dietro le quinte in qualità di sostituto, fu letteralmente catapultato nel ruolo di Radamès. Non ci fu nemmeno il tempo di indossare il costume di scena: dovette esibirsi con jeans e camicia nera, gli abiti civili che portava in quel momento, fino alla pausa e al cambio d'abito. Le immagini fecero poi il giro del mondo, rendendo il nome di Palombi noto al grande pubblico e sinonimo di affidabilità professionale.



