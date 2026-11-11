Livia, il nuovo singolo di Gazzelle: testo e significato

È uscito il brano Livia di Gazzelle . Intenso e malinconico, affonda le radici nei ricordi del passato e racconta il dolore di un tradimento vissuto in età giovanile e le cicatrici che restano per tutta la vita.

IL SIGNIFICATO

Il brano Livia di Gazzelle racconta il trauma di un amore adolescenziale che si sgretola all'improvviso e che lascia dietro di sé un profondo senso di smarrimento. Il testo rievoca il caos interiore provocato dal tradimento di Livia, che ha compromesso la spensieratezza dell’estate, spingendo il protagonista a chiudersi nel silenzio e a cercare distrazioni. Le immagini della notte in Abruzzo, tra solitudine e delusioni, diventano la metafora di un abbandono che ha cambiato per sempre il suo modo di vivere i sentimenti. Il brano, però, non racchiude solo rabbia, ma anche un flusso di coscienza ironico e disilluso, nel quale il dolore si mescola ai ricordi di una giovinezza imperfetta, fatta di amici partiti per studiare, gite in montagna rimandate e una ferita che, nonostante il tempo, continua a pulsare.