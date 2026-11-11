Livia, il nuovo singolo di Gazzelle: testo e significato

La canzone racconta il trauma di un amore adolescenziale che si sgretola all'improvviso e che lascia dietro di sé un profondo senso di smarrimento
È uscito il brano Livia di Gazzelle. Intenso e malinconico, affonda le radici nei ricordi del passato e racconta il dolore di un tradimento vissuto in età giovanile e le cicatrici che restano per tutta la vita.
IL TESTO
Ecco il testo del singolo Livia di Gazzelle:
Livia mi ha tradito che ero piccolo
ed ha lasciato un casino dentro di me
L’estate dopo stavo zitto (zitto)
nemmeno mamma capiva bene il perchè
e ho messo il cuore mio in affitto
e con quei soldi ci ho fatto lo schifo con te
e poi a dicembre stavo fritto
e tu guardavi le stelle insieme a uno stronzo
che aveva qualche anno di meno
e la macchina sempre col pieno
per portarti a vedere le lucciole fuori città
Ma voglio dirti che
mi hai rovinato la vita
che mi hai lasciato da solo di notte in Abruzzo
coi lupi cattivi, ma poi
Il più cattivo eri tu
che mi hai cambiato la vita
che mi hai lasciato per strada
col cuore distrutto
in ciabatte, costume e camicia, ah ah
Marco se n’è andato e menomale
che non mi ha visto che stavo piangendo per te
è andato fuori per studiare
quando è tornato in Italia già stavo un po’ meglio
ma lui aveva un accento diverso
e io pure non ero lo stesso
e mi ha chiesto se volessi andare in montagna da lui
Ma gli ho risposto che
mi hai rovinato la vita
che mi hai lasciato da solo di notte in Abruzzo,
coi lupi cattivi, ma poi
Il più cattivo eri tu
che mi hai cambiato la vita
che mi hai lasciato per strada
col cuore di stucco e un bacetto
alle sei di mattina
Livia
Oh, Livia
Livia
Oh, Livia
Mi hai fatto scrivere tanto però
che fatica
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IL SIGNIFICATO
Il brano Livia di Gazzelle racconta il trauma di un amore adolescenziale che si sgretola all'improvviso e che lascia dietro di sé un profondo senso di smarrimento. Il testo rievoca il caos interiore provocato dal tradimento di Livia, che ha compromesso la spensieratezza dell’estate, spingendo il protagonista a chiudersi nel silenzio e a cercare distrazioni. Le immagini della notte in Abruzzo, tra solitudine e delusioni, diventano la metafora di un abbandono che ha cambiato per sempre il suo modo di vivere i sentimenti. Il brano, però, non racchiude solo rabbia, ma anche un flusso di coscienza ironico e disilluso, nel quale il dolore si mescola ai ricordi di una giovinezza imperfetta, fatta di amici partiti per studiare, gite in montagna rimandate e una ferita che, nonostante il tempo, continua a pulsare.
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IL TOUR
Nell'aprile 2027 inizierà il Gazzelle Palasport Tour 2027 di Gazzelle. Ecco le date:
- Sabato 3 aprile 2027 - Milano, Unipol Dome
- Domenica 4 aprile 2027 - Milano, Unipol Dome
- Martedì 6 aprile 2027 - Torino, Inalpi Arena
- Giovedì 8 aprile 2027 - Padova, Padova Fiera
- Sabato 10 aprile 2027 - Roma, Palazzo Dello Sport
- Domenica 11 aprile 2027 - Roma, Palazzo Dello Sport
- Martedì 13 aprile 2027 - Roma, Palazzo Dello Sport
- Mercoledì 14 aprile 2027 - Roma, Palazzo Dello Sport
- Domenica 18 aprile 2027 - Bologna, Unipol Arena
- Venerdì 23 aprile 2027 - Bari, PalaFlorio
- Domenica 25 aprile 2027 - Eboli (SA), Palasele
- Giovedì 29 aprile 2027 - Firenze, Mandela Forum
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