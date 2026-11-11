Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Livia, il nuovo singolo di Gazzelle: testo e significato

Musica
©Getty

La canzone racconta il trauma di un amore adolescenziale che si sgretola all'improvviso e che lascia dietro di sé un profondo senso di smarrimento

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

È uscito il brano Livia di Gazzelle. Intenso e malinconico, affonda le radici nei ricordi del passato e racconta il dolore di un tradimento vissuto in età giovanile e le cicatrici che restano per tutta la vita.

IL TESTO

Ecco il testo del singolo Livia di Gazzelle:

 

Livia mi ha tradito che ero piccolo

ed ha lasciato un casino dentro di me

L’estate dopo stavo zitto (zitto)

nemmeno mamma capiva bene il perchè

e ho messo il cuore mio in affitto

e con quei soldi ci ho fatto lo schifo con te

e poi a dicembre stavo fritto

e tu guardavi le stelle insieme a uno stronzo

che aveva qualche anno di meno 

e la macchina sempre col pieno

per portarti a vedere le lucciole fuori città

 

Ma voglio dirti che

mi hai rovinato la vita

che mi hai lasciato da solo di notte in Abruzzo

coi lupi cattivi, ma poi 

 

Il più cattivo eri tu

che mi hai cambiato la vita

che mi hai lasciato per strada 

col cuore distrutto 

in ciabatte, costume e camicia, ah ah

 

Marco se n’è andato e menomale

che non mi ha visto che stavo piangendo per te 

è andato fuori per studiare

quando è tornato in Italia già stavo un po’ meglio

ma lui aveva un accento diverso

e io pure non ero lo stesso

e mi ha chiesto se volessi andare in montagna da lui

 

Ma gli ho risposto che

mi hai rovinato la vita

che mi hai lasciato da solo di notte in Abruzzo,

coi lupi cattivi, ma poi 

 

Il più cattivo eri tu

che mi hai cambiato la vita

che mi hai lasciato per strada 

col cuore di stucco e un bacetto

alle sei di mattina

 

Livia

Oh, Livia

Livia 

Oh, Livia 

 

Mi hai fatto scrivere tanto però

che fatica

Approfondimento

Gazzelle annuncia un tour nei palazzetti: tutte le date dei concerti

IL SIGNIFICATO

Il brano Livia di Gazzelle racconta il trauma di un amore adolescenziale che si sgretola all'improvviso e che lascia dietro di sé un profondo senso di smarrimento. Il testo rievoca il caos interiore provocato dal tradimento di Livia, che ha compromesso la spensieratezza dell’estate, spingendo il protagonista a chiudersi nel silenzio e a cercare distrazioni. Le immagini della notte in Abruzzo, tra solitudine e delusioni, diventano la metafora di un abbandono che ha cambiato per sempre il suo modo di vivere i sentimenti. Il brano, però, non racchiude solo rabbia, ma anche un flusso di coscienza ironico e disilluso, nel quale il dolore si mescola ai ricordi di una giovinezza imperfetta, fatta di amici partiti per studiare, gite in montagna rimandate e una ferita che, nonostante il tempo, continua a pulsare.

Approfondimento

18 serie tv da vedere a novembre, da Babylon Berlin 5 a Blade Runner

IL TOUR

Nell'aprile 2027 inizierà il Gazzelle Palasport Tour 2027 di Gazzelle. Ecco le date:

  • Sabato 3 aprile 2027 - Milano, Unipol Dome
  • Domenica 4 aprile 2027 - Milano, Unipol Dome
  • Martedì 6 aprile 2027 - Torino, Inalpi Arena
  • Giovedì 8 aprile 2027 - Padova, Padova Fiera
  • Sabato 10 aprile 2027 - Roma, Palazzo Dello Sport
  • Domenica 11 aprile 2027 - Roma, Palazzo Dello Sport
  • Martedì 13 aprile 2027 - Roma, Palazzo Dello Sport
  • Mercoledì 14 aprile 2027 - Roma, Palazzo Dello Sport
  • Domenica 18 aprile 2027 - Bologna, Unipol Arena
  • Venerdì 23 aprile 2027 - Bari, PalaFlorio
  • Domenica 25 aprile 2027 - Eboli (SA), Palasele
  • Giovedì 29 aprile 2027 - Firenze, Mandela Forum

Approfondimento

Lisa, singolo e documentario in arrivo per la star delle Blackpink
FOTOGALLERY

Netflix - Luky Red - 01 Distribution (via Webphoto)

1/22
Cinema

22 film da vedere in streaming a novembre. FOTO

Un mese ricco di nuove proposte, tra cui spiccano le pellicole Original realizzate per la tv e prime visioni di titoli provenienti dalle sale e dai maggiori festival internazionali. In elenco, molte commedie sentimentali, black comedy e i primi film natalizi, da guardare in famiglia ed entrare nell'atmosfera delle feste. Poi: film d'azione, sci-fi, thriller e adattamenti da celebri bestseller A cura di Vittoria Romagnuolo

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Bruce Willis avrebbe subito "un forte declino mentale"

Spettacolo

Come riporta il Daily Mail e riprende PageSix, una fonte vicina alla famiglia...

La reunion dei Maneskin al Coachella 2027: tutti gli headliner

Musica

Dua Lipa, SZA e Tame Impala saranno gli headliner del festival Coachella 2027, che si terrà per...

Giulia Falcone, Fantôme con Malgioglio e il sogno di Sanremo

Musica

 Classe 2006, milioni di visualizzazioni su YouTube e una carriera costruita tra Francia,...

Jacob Elordi sarà un assassino nell'adattamento de "Il canto del boia"

Cinema

La star australiana sarà protagonista e produttore del film che porterà sullo schermo "Il canto...

Gianni Morandi festeggia i 22 anni di matrimonio con Anna Dan

Spettacolo

Anna e Gianni stanno insieme dal 1994. In questi anni sono arrivati il figlio Pietro, il...

Spettacolo: Per te