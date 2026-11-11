La canzone, ascoltata per la prima volta dal pubblico nelle sale cinematografiche, sarà finalmente disponibile sulle piattaforme streaming dal 18 novembre, giorno in cui anche il film arriverà su YouTube Premium. Per Lisa si tratta di un ulteriore tassello di un periodo particolarmente intenso, segnato dalla pubblicazione di nuova musica, dagli impegni dal vivo e dalla progressiva costruzione di una propria identità artistica al di fuori delle BLACKPINK.

Lisa delle Blackpink si prepara a inaugurare un nuovo capitolo del suo percorso solista con Leave With Me, il brano che accompagna i titoli di coda di Always Lalisa, il documentario dedicato alla cantante e al primo anno trascorso lontano dalle attività del gruppo per concentrarsi sulla propria carriera individuale.

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Il film descrive una fase di cambiamento, tra nuove responsabilità, attenzione mediatica e la necessità di ridefinire il proprio percorso artistico. Al centro c'è dunque il passaggio verso un nuovo capitolo della carriera di LISA, tra rischi, reinvenzione e scoperta di sé.

Diretto da Sue Kim, Always Lalisa racconta un anno particolarmente importante nella carriera della cantante, quello in cui LISA ha iniziato a concentrarsi sui propri progetti solisti lontano dalle BLACKPINK. Il documentario segue il percorso dell'artista mentre cerca di costruire una nuova identità musicale e personale, affrontando anche le pressioni legate alla volontà di affermarsi nel mercato musicale occidentale.

Dal Toronto International Film Festival al cinema

Always Lalisa è stato presentato per la prima volta al Toronto International Film Festival nel settembre 2026. Dopo l'anteprima al festival, il documentario è arrivato nelle sale cinematografiche e in IMAX nel mese di ottobre, prima dello sbarco sulla piattaforma YouTube Premium.

Il documentario segue anche il periodo in cui LISA ha sviluppato la propria carriera individuale. Nel 2025, durante la pausa dalle attività con le BLACKPINK raccontata nel film, l'artista ha pubblicato il suo primo album solista, Alter Ego, arrivato fino al settimo posto della Billboard 200.

Più recentemente è uscito anche l'EP Press Play, anticipato dal singolo SaWaDiKa, che ha debuttato alla posizione numero 35 della Billboard 200.