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Lisa, è uscito il videoclip del singolo Tarantino

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo il successo del brano SaWaDiKa, arrivato a oltre 90.000.000 di streaming su Spotify, la cantante ha lanciato la nuova canzone Tarantino, quarta traccia dell’EP Press Play

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Venerdì 23 ottobre Lisa ha pubblicato l’EP Press Play contenente il singolo SaWaDiKa. Parallelamente all’uscita del nuovo progetto discografico, l’artista ha lanciato il brano Tarantino. Il videoclip della canzone ha superato 50.000.000 di visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.

lisa, è uscito il videoclip del singolo tarantino

Dopo il successo del brano SaWaDiKa, arrivato a oltre 90.000.000 di riproduzioni su Spotify, la cantante ha lanciato la nuova canzone Tarantino, quarta traccia di Press Play. Attualmente l'artista vanta più di diciotto milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma di streaming. Questa la tracklist completa dell’EP:

  1. SaWaDiKa
  2. V12
  3. Cobra
  4. Tarantino
  5. Cut U Off
  6. Sweat

 

Parallelamente, la cantante (FOTO) ha pubblicato il videoclip di Tarantino riscuotendo immediatamente grande successo. Oltre 50.000.000 di visualizzazioni su YouTube in pochi giorni. Alla regia James Mackel. Questo il testo del singolo:

 

Yeah, yuh

Got my nails really long like the barrel of my gun

And my lipstick all over your face

I'm a boss, I'm a don when I'm driving to the sun

It's a movie baby, come and press play (press play)  

Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino

Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino

I got Kill Bill demeanor, mustard all on my sneakers

Pulling up to the motel baby, turn up the speakers

Catch me causing a scene here right outside the convenience

Hold my gold chain baby, you can stay for the teaser 

Death proof baby I do all my own stunts

F-U baby like a razor on my tongue

Black suit fast food take me out to lunch

At the drive-thru Thai funk shaking out the trunk 

Got my nails really long like the barrel of my gun

And my lipstick all over your face

I'm a boss, I'm a don when I'm driving to the sun

It's a movie baby, come and press play (press play)  

Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino

Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino

Catch me in a cabana

Wearing just a bandana

Sipping juice silver tooth

Shining like a katana 

Imma chop chop, non stop

Bomb drop chopper

Looking out the window

At these window shoppers 

Death proof baby I do all my own stunts

F-U baby like a razor on my tongue

Black suit fast food take me out to lunch

At the drive-thru Thai funk shaking out the trunk 

Got my nails really long like the barrel of my gun

And my lipstick all over your face

I'm a boss, I'm a don when I'm driving to the sun

It's a movie baby, come and press play (press play)  

Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino

Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino

Tarantino, Tarantino  

Tarantino, Tarantino

Hollywood in your hands and you know how it ends

So come on, turn me on, cause it ain't gonna last for long

I'm a movie baby, come and press play (press play)

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