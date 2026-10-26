lisa, è uscito il videoclip del singolo tarantino

Venerdì 23 ottobre Lisa ha pubblicato l’EP Press Play contenente il singolo SaWaDiKa. Parallelamente all’uscita del nuovo progetto discografico, l’artista ha lanciato il brano Tarantino. Il videoclip della canzone ha superato 50.000.000 di visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.

Nel febbraio di quest’anno le Blackpink hanno pubblicato il loro terzo EP Deadline contenente i singoli Jump e Go. Parallelamente al grande successo con la girl band, Lisa ha coltivato la sua carriera solista. Nel 2025 la cantante ha pubblicato l’album Alter Ego contenente le hit Rockstar, New Woman con Rosalía e Born Again con Doja Cat a Raye. Tra i suoi successi ricordiamo anche Lalisa, Money, Bad Angel con Anyma e Priceless con i Maroon 5. Il videoclip del brano Rockstar conta più di 400.000.000 di visualizzazioni su YouTube.