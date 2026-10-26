Dopo il successo del brano SaWaDiKa, arrivato a oltre 90.000.000 di streaming su Spotify, la cantante ha lanciato la nuova canzone Tarantino, quarta traccia dell’EP Press Play
Venerdì 23 ottobre Lisa ha pubblicato l’EP Press Play contenente il singolo SaWaDiKa. Parallelamente all’uscita del nuovo progetto discografico, l’artista ha lanciato il brano Tarantino. Il videoclip della canzone ha superato 50.000.000 di visualizzazioni su YouTube in pochi giorni.
lisa, è uscito il videoclip del singolo tarantino
Dopo il successo del brano SaWaDiKa, arrivato a oltre 90.000.000 di riproduzioni su Spotify, la cantante ha lanciato la nuova canzone Tarantino, quarta traccia di Press Play. Attualmente l'artista vanta più di diciotto milioni di ascoltatori mensili sulla piattaforma di streaming. Questa la tracklist completa dell’EP:
- SaWaDiKa
- V12
- Cobra
- Tarantino
- Cut U Off
- Sweat
Parallelamente, la cantante (FOTO) ha pubblicato il videoclip di Tarantino riscuotendo immediatamente grande successo. Oltre 50.000.000 di visualizzazioni su YouTube in pochi giorni. Alla regia James Mackel. Questo il testo del singolo:
Yeah, yuh
Got my nails really long like the barrel of my gun
And my lipstick all over your face
I'm a boss, I'm a don when I'm driving to the sun
It's a movie baby, come and press play (press play)
Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino
Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino
I got Kill Bill demeanor, mustard all on my sneakers
Pulling up to the motel baby, turn up the speakers
Catch me causing a scene here right outside the convenience
Hold my gold chain baby, you can stay for the teaser
Death proof baby I do all my own stunts
F-U baby like a razor on my tongue
Black suit fast food take me out to lunch
At the drive-thru Thai funk shaking out the trunk
Got my nails really long like the barrel of my gun
And my lipstick all over your face
I'm a boss, I'm a don when I'm driving to the sun
It's a movie baby, come and press play (press play)
Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino
Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino
Catch me in a cabana
Wearing just a bandana
Sipping juice silver tooth
Shining like a katana
Imma chop chop, non stop
Bomb drop chopper
Looking out the window
At these window shoppers
Death proof baby I do all my own stunts
F-U baby like a razor on my tongue
Black suit fast food take me out to lunch
At the drive-thru Thai funk shaking out the trunk
Got my nails really long like the barrel of my gun
And my lipstick all over your face
I'm a boss, I'm a don when I'm driving to the sun
It's a movie baby, come and press play (press play)
Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino
Tarantino, Tarantino, got my feet hanging out the camino
Tarantino, Tarantino
Tarantino, Tarantino
Hollywood in your hands and you know how it ends
So come on, turn me on, cause it ain't gonna last for long
I'm a movie baby, come and press play (press play)
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