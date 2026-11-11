In attesa del debutto della sesta e ultima stagione dello show in streaming, Netflix ripercorre con i fan la storia di Emily Cooper fin dal suo arrivo in Francia. Il prossimo capitolo sarà ancora itinerante e si svolgerà, in parte, sotto il sole della Grecia Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il conto alla rovescia per Emily in Paris 6 segna un mese e mezzo dal debutto in streaming dei nuovi episodi della stagione che segna la fine dell'avventura di Emily Cooper e compagni sul piccolo schermo.

Come è noto, la sesta stagione dello show targato Netflix che uscirà in streaming il 24 dicembre sarà l'ultima e ciò rende ancora più imperdibili le immagini del teaser trailer ufficiale, online mercoledì 11 novembre, anche in italiano.

Le scene nuove per il pubblico sono poche, per adesso. Il teaser trailer ripercorre, per quasi tutta la sua durata, la storia di Emily dal suo arrivo in Francia, fino alla sua trasferta italiana, sei anni (televisivi) pieni di nuovi incontri, amori, amicizie, avventure e disavventure professionali.

Cosa succede adesso? A chi consegnerà il cuore la protagonista interpretata da Lily Collins? E con lo chef Gabriel, come finirà? A quest'ultima domanda risponde il teaser con le immagini del nuovo incontro/scontro dei due in Grecia.

L'incontro tra Emily e Gabriel in Grecia "Ciò che era iniziato come un diversivo è diventato l'avventura di una vita", si legge nel teaser trailer di Emily In Paris 6, montaggio che inizia con una serie di flashback che racchiudono i momenti salienti della storia di Emily, americana a Parigi, alle prese con problemi di vita e sentimentali che quando stava a Chicago non avrebbe mai immaginato di avere.

La stagione 5 l'aveva messa a confronto nuovamente con lo storico amore parigini, lo chef Gabriel (l'attore Lucas Bravo), che l'aveva contattata con una cartolina. Ora Emily e la sua amica del cuore Mindy (Ashley Park) decidono di lasciarsi i problemi alle spalle e di andare a festeggiare in Grecia.

Ed è lì, sotto il sole del Mediterraneo che il pubblico della tv in streaming ritroverà tutti e tre - anzi, tutti e quattro, perché nel teaser compare anche Alfie, l'attore Lucien Laviscount.

Al party all'aperto Emily si imbatterà proprio in Gabriel per una resa dei conti che potrebbe scrivere un nuovo capitolo della loro lunghissima love story. Leggi anche Lily Collins sarà Audrey Hepburn nel film su “Colazione da Tiffany”

Il gran finale a dicembre Gabriel ed Emily sembrano stupiti di ritrovarsi in vacanza ma il loro incontro era ormai nell'aria.

Nuovo paese, altra avventura, in ogni caso, secondo una filosofia che fino a questo momento si è dimostrata vincente e ha reso lo show sempre più popolare, stagione dopo stagione. Nei prossimi episodi torneremo a Parigi, certo, ma non prima di una trasferta in Grecia e di una tappa nel Principato di Monaco.

Le riprese del ciclo di episodi conclusivo sono state portate a termine circa sette settimane fa, momento segnato da un post su Instagram in cui Lily Collins posava accanto a una sedia da regista, da sola e col creatore dello show Darren Star. L'attrice e il suo personaggio sono cambiate moltissimo da quando la serie è iniziata nel 2020. Forse, allora, né lei né gli ideatori sapevano bene dove la sua storia l'avrebbe portata.

Adesso tutto è scritto, non resta che attendere dicembre e godersi il gran finale che sarà certamente avventuroso, romantico e comico insieme.

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