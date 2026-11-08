In tutte le librerie con “Il Cambiamento sei tu”, Martina Colombari si racconta tra ricordi, aneddoti, pregiudizi, dolori e riflessioni al vicedirettore Omar Schillaci nella prossima puntata del ciclo di interviste dedicate ai protagonisti dello spettacolo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

È Martina Colombari la protagonista della nuova puntata di “Stories”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Paolo Bonfadini l’attrice si racconta in “Martina Colombari – Perdutamente”. Lunedì 9 novembre alle 21.00 su Sky TG24, sabato 14 novembre alle 12.30 su Sky Arte e sempre disponibile on demand.

Il nuovo libro e i tabù da superare Attrice, conduttrice e vincitrice di Miss Italia nel 1991 ad appena sedici anni, Martina Colombari racconta la sua vita, i suoi progetti e il suo nuovo libro “Il cambiamento sei tu”, dedicato all’emancipazione femminile. “Una donna che riprende in mano la sua vita e che decide di occuparsi di sé, penso che sia non solo il primo passo ma anche un atteggiamento di prevenzione, quindi di salute. Arriva un certo punto della nostra vita, per noi donne, in cui dobbiamo riappropriarci, soprattutto verso i 50, di quello che siamo” ha spiegato. La necessità di scrivere questo libro è arrivata anche dal confronto con altre donne: “Sono circa 10 anni che tante donne che incontro per strada, su un treno, al supermercato, su Instagram, mi chiedono ma come fai ad essere così?”. La risposta, spiega, sta nell’epigenetica, cioè nelle scelte di ogni giorno su alimentazione, movimento, sonno, respirazione e relazioni. Nel libro trovano spazio anche i tabù che “ci sono ancora nel 2026”, dalla menopausa ai disturbi del comportamento alimentare, fino ai disturbi mentali: “Sarebbe molto più semplice dichiarare le nostre debolezze, le nostre insicurezze, le nostre fragilità e invece siamo figli di un mondo che ci vuole sempre iper performanti, infallibili”.

L’infanzia a Riccione e il peso di Miss Italia Nella chiacchierata, tra risate e riflessioni e intervallata da canzoni e film scelti da lei, Martina Colombari ripercorre alcune delle tappe della sua vita e della sua carriera. Come l’infanzia passata a Riccione all’insegna delle regole: “Ero una bambina un po' tonta, molto buona, molto perbene, che eseguiva quello che gli veniva detto, non si ribellava mai, tanto protetta da due genitori che sono diventati adulti e genitori da un momento all'altro, perché mia madre aveva 17 anni e mio papà 20”. Se la vittoria a Miss Italia le abbia portato via una parte di adolescenza dice: “Assolutamente sì, ma va benissimo, rifarei tutto e non ho rimpianti, a me va bene tutto, tutto della mia vita, anche gli inciampi, le cadute, le buche. Però poi quando tu non vivi un periodo della tua vita, quel periodo ti si ripropone e quindi è arrivato una quindicina di anni dopo”. Sul peso di diventare Miss Italia così presto ammette: “Era tanto pesante questo biglietto da visita, c'è il pregiudizio, c'è la bella oca, c'è che devi sempre dimostrare di più. Non è un luogo comune, e io vengo sempre fraintesa quando tocco questo argomento, però ti assicuro che mi faceva stare male”. E ancora: “Io l’ho fatta diventare una carriera, un lavoro meraviglioso, però l'ho curata, l'ho custodita, l'ho accudita perché aveva due volti questa bellezza, mi dava e mi toglieva. Tenerla in equilibrio non era facile, soprattutto da giovane”. Difficile anche conciliare quella vita con la scuola: “I miei genitori tutte le volte che ero a Riccione volevano che io andassi a scuola, ma io non avevo il tempo di studiare, non riuscivo a prepararmi per le interrogazioni, i compiti in classe e quindi a fine anno c'era un bel NC, non classificato”

I primi amori e l’incontro con Billy Costacurta Nell’intervista non mancano poi i primi amori: “Mi ero invaghita di questo dj, io potevo andare in discoteca solo la domenica pomeriggio, perché il sabato sera ci andavano i grandi”, ma “lui suonava anche a Bologna, all'estero, quindi figurati se si accorgeva di Martina. A un certo punto si accorge, ma quando io stavo per andare a Salsomaggiore per Miss Italia”. Spazio poi all’amore per il marito, Alessandro “Billy” Costacurta, e a come è nato: “Lui si era appena separato, io in quel periodo conducevo Superclassifica Show, la classifica dei dischi della settimana insieme a Gerry Scotti su Canale 5. Loro a Milanello in quell'orario avevano già finito di mangiare e andavano a digerire nella Sala Camino dove c'erano questi grandi televisori e mi vedeva lì e iniziavo a piacergli, ma non ci conoscevamo”. Dopo una telefonata capitata quasi per caso racconta il loro primo incontro dal vivo: “Ero a cena con mia mamma e mia zia in un ristorante qua a Milano e lui era con Christian Panucci, un PR di una discoteca e sei modelle spagnole. Mi alzo e gli dico guarda, scusami se al telefono sono stata un po’ frettolosa, un po’ fredda, ma sai, non ci conoscevamo, proprio come una gatta morta. E così ci siamo scambiati i numeri di telefono. Lui il giorno dopo è venuto a vedermi alla sfilata di Armani e lì è nato l’amore”.

La vita di coppia e la pausa prima del matrimonio Come compagna si descrive: “Molto accudente, molto premurosa, mi piace far star bene l'altro e quindi ho mille attenzioni, sono molto amorevole, a volte fin troppo perché sono sempre piena di ‘ti faccio questo, ti ho preparato quell'altro’, cioè invado un po' il campo”. Affronta anche un momento difficile della loro storia, spesso mal raccontato: “Prima di sposarci e prima di avere Achille abbiamo avuto una parentesi di un anno. Io ho avuto un'altra relazione, lui ha avuto un'altra storia, ma eravamo comunque in quel momento lontani, distanti. E molti continuano a rimarcare, a rimenarmela con questa storia qua. Sì, è successa, ma dopo sono arrivati altri 25 anni di storia d'amore, con un matrimonio, con un figlio, quindi forse serviva”, precisando che non si trattò di un tradimento, perché in quel periodo non stavano insieme.

Essere madre tra fragilità e autonomia dei figli E sul come si convive con la fragilità o il dolore di un figlio risponde: “Nessuno nasce forte ma lo diventiamo tutti, diventi un supereroe, non lo sei ma lo diventi, perché non hai alternative, perché è quello che desideri. Quindi non senti la fatica, non senti il dolore, non senti la stanchezza”. E sul suo essere mamma: “Sono una mamma come tutte le mamme, che vivono ammirando queste creature, pensando che poi questo filo non si staccherà mai” e poi “i nostri figli sono qualcosa di altro da noi, non si vestiranno come noi, non faranno le scelte che facciamo noi, penso che sia giusto così”.