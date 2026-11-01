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Alberto Angela alla guida della parata di Star Wars al Lucca Comics

Spettacolo
Instagram @ albertoangela

Un incontro inaspettato tra divulgazione e cultura pop ha animato Lucca Comics & Games: Alberto Angela ha preso parte a sorpresa alla parata dedicata a Star Wars, indossando i panni di uno dei personaggi più amati della saga. Una parentesi galattica prima di tornare alla storia, protagonista del suo nuovo libro dedicato a Giulio Cesare

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Un ingresso decisamente fuori programma ha animato la quarta giornata di Lucca Comics & Games. Alberto Angela si è presentato a sorpresa alla parata dedicata a Star Wars, mimetizzato sotto l'armatura e il casco del Mandaloriano, uno dei personaggi più amati della saga. Insieme ai cosplayer ha attraversato il centro storico fino al Teatro del Giglio, dove ha svelato la propria identità togliendosi il casco tra gli applausi e lo stupore del pubblico. Un'apparizione inaspettata che ha trasformato il divulgatore, per un momento, in protagonista di una vera incursione galattica.

Da una galassia lontana all'antica Roma

La partecipazione alla parata non era l'unico appuntamento di Angela al festival. Il divulgatore era infatti a Lucca per presentare il suo ultimo libro, Cesare. La conquista dell'eternità, dedicato alla figura di Giulio Cesare e alla sua eredità storica. Dopo la parentesi in costume, ha incontrato il pubblico al Teatro del Giglio per parlare del volume, tra ricerca storica e racconto divulgativo. "Sono qui per parlare di Cesare, mi occupo di storia, ma mi piace divertirmi", ha spiegato, dimostrando che la passione per la storia può convivere anche con il gusto per la fantasia e la cultura pop.

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