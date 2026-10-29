Giulia Stabile, chi è il nuovo fidanzato Kalifa Burton

La ballerina diventata famosa con Amici ha un nuovo compagno: è Kalifa Burton, performer britannico di 25 anni conosciuto a Londra, dove lei vive da tempo. La coppia è uscita allo scoperto durante la festa organizzata nella capitale inglese per il Pallone d’Oro 2026, con una foto condivisa da lui su Instagram

Dopo settimane di indizi, il nome è arrivato. Giulia Stabile, 24 anni, prima ballerina a vincere Amici di Maria De Filippi, ha accanto a sé Kalifa Burton, danzatore e attore inglese con cui condivide palco e passione. Il legame, rimasto a lungo lontano dai riflettori, è diventato pubblico in questi giorni, a poca distanza dall’ospitata in cui la ballerina aveva lasciato intendere di aver ritrovato la serenità sentimentale.

La foto al party del Pallone d’Oro

A far scattare l’attenzione è stata la presenza dei due all’after party del Vanguart x Players’ Ballon d’Or, che si è tenuto il 26 ottobre 2026 al club The Twenty Two di Londra in concomitanza con la cerimonia del Pallone d’Oro. In quell’occasione la coppia sarebbe stata notata mano nella mano, senza nascondere una certa intesa. A togliere ogni dubbio è stato lo stesso Burton: nelle sue storie Instagram è comparso uno scatto romantico che li ritrae insieme durante la serata. Lei, finora, non ha commentato apertamente, coerente con la riservatezza che ha sempre riservato alla sua sfera privata.

Già a fine settembre, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Stabile aveva parlato di sentimenti senza fare nomi: “Amore è una parola enorme, ma lo sto scoprendo. Sono contenta”. E sulla possibilità di presentare il compagno al pubblico aveva aggiunto: “Se scegliessi di mostrarlo, allora, lo vedrete”.