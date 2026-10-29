Giulia Stabile, chi è il nuovo fidanzato Kalifa Burton

La ballerina diventata famosa con Amici ha un nuovo compagno: è Kalifa Burton, performer britannico di 25 anni conosciuto a Londra, dove lei vive da tempo. La coppia è uscita allo scoperto durante la festa organizzata nella capitale inglese per il Pallone d’Oro 2026, con una foto condivisa da lui su Instagram
Dopo settimane di indizi, il nome è arrivato. Giulia Stabile, 24 anni, prima ballerina a vincere Amici di Maria De Filippi, ha accanto a sé Kalifa Burton, danzatore e attore inglese con cui condivide palco e passione. Il legame, rimasto a lungo lontano dai riflettori, è diventato pubblico in questi giorni, a poca distanza dall’ospitata in cui la ballerina aveva lasciato intendere di aver ritrovato la serenità sentimentale.
La foto al party del Pallone d’Oro
A far scattare l’attenzione è stata la presenza dei due all’after party del Vanguart x Players’ Ballon d’Or, che si è tenuto il 26 ottobre 2026 al club The Twenty Two di Londra in concomitanza con la cerimonia del Pallone d’Oro. In quell’occasione la coppia sarebbe stata notata mano nella mano, senza nascondere una certa intesa. A togliere ogni dubbio è stato lo stesso Burton: nelle sue storie Instagram è comparso uno scatto romantico che li ritrae insieme durante la serata. Lei, finora, non ha commentato apertamente, coerente con la riservatezza che ha sempre riservato alla sua sfera privata.
Già a fine settembre, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Stabile aveva parlato di sentimenti senza fare nomi: “Amore è una parola enorme, ma lo sto scoprendo. Sono contenta”. E sulla possibilità di presentare il compagno al pubblico aveva aggiunto: “Se scegliessi di mostrarlo, allora, lo vedrete”.
Chi è Kalifa Burton
Kalifa Burton è nato il 24 luglio 2001 nel Regno Unito (ha dunque un anno in più di Giulia Stabile). Si è formato in diversi stili, con una particolare attitudine per hip hop, urban e contemporaneo, e affianca all’attività di performer quella di insegnante e coreografo. La sua carriera tocca anche il cinema: ha recitato nell’horror Spell nel 2020 e, l’anno successivo, ha fatto parte del corpo di ballo di Everybody’s Talking About Jamie, musical disponibile su Prime Video. Sul fronte teatrale, ha preso parte a Bugsy Malone e a Greatest Days, lo show costruito sulle canzoni dei Take That che lo ha visto in tournée tra Regno Unito e Irlanda. Centrale nel suo percorso è Kadence UK, il collettivo di danza londinese fondato dal fratello Koby.
L’incontro a Londra e la nuova vita di Giulia
Proprio Kadence UK sarebbe il punto d’incontro tra i due. Giulia e Kalifa si sarebbero conosciuti nel 2025, uniti dalla danza e dal lavoro nel collettivo, di cui Stabile fa parte da qualche mese. Già a dicembre di quell’anno era circolato sui social un video in cui ballavano insieme, all’epoca senza alcun indizio di una relazione.
Per l’ex allieva di Amici, la storia si inserisce in una fase di grandi cambiamenti. L’esperienza nel tour di Rosalía le ha aperto nuovi orizzonti e l’ha spinta a costruire una carriera internazionale, portandola a stabilirsi a Londra. Una scelta che ha significato anche mettere da parte gli impegni televisivi con Amici e Tu sì que vales.
Archiviata la lunga relazione con Sangiovanni, oggi la ballerina divide le sue giornate tra prove, spettacoli e una nuova storia d’amore nata, ancora una volta, sul palco.