Paolo Ruffini è il nuovo Aviatore: Il Piccolo Principe torna al Teatro Carcano di Milano dal 29 ottobre al 15 novembre 2026. Diretto da Stefano Genovese, lo spettacolo affida a Nicholas Ori il ruolo del protagonista e traduce il classico di Saint-Exupéry in un viaggio tra musica, canto, circo e immaginazione. Dopo Milano, il tour proseguirà a Gorizia, Genova, San Benedetto del Tronto e Locarno. Una storia per ritrovare lo sguardo dell’infanzia: ecco tutte le date e le informazioni sui biglietti Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Piccolo Principe torna a Milano con Paolo Ruffini Un bambino venuto da un altro pianeta e un adulto chiamato a riscoprire ciò che conta. Il Piccolo Principe torna a teatro e affida a Paolo Ruffini il ruolo dell’Aviatore. Lo spettacolo tratto dal libro di Antoine de Saint-Exupéry, prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese, sarà al Teatro Carcano di Milano dal 29 ottobre al 15 novembre 2026, prima di proseguire il tour fra Italia e Svizzera. Accanto a Ruffini, Nicholas Ori interpreta il Piccolo Principe. Giunto alla quinta edizione, l’allestimento ha venduto oltre 180mila biglietti in Italia dal 2023.

Il racconto diventa musica, canto e circo Per portare sul palcoscenico l’universo di Saint-Exupéry, Stefano Genovese sceglie una narrazione che intreccia racconto, musica, canto, circo e teatro performativo. Le parole dialogano con le immagini e con il movimento, in un progetto pensato per parlare a spettatori di età diverse. Al centro resta l’incontro fra il piccolo viaggiatore e l’Aviatore: due sguardi sul mondo che mettono in discussione le certezze degli adulti. L’amicizia, la cura dei legami e la capacità di meravigliarsi attraversano una storia in cui crescere significa anche imparare a ricordare. La regia e la squadra creativa Alla regia di Stefano Genovese si affiancano le scene di Carmelo Giammello, la direzione e gli arrangiamenti musicali di Paolo Silvestri e i costumi di Guido Fiorato. Lo spettacolo dura 90 minuti, senza intervallo. Il lavoro sull’immaginazione costituisce il filo conduttore dell’adattamento: ogni passaggio del racconto viene affidato al linguaggio scenico scelto per rappresentarlo, dalla parola al canto, fino alle arti circensi.

Il classico di Saint-Exupéry, dal libro al palcoscenico Pubblicato nel 1943, Il Piccolo Principe continua a incontrare nuove generazioni di lettori e a essere reinterpretato attraverso linguaggi diversi. Cinema, animazione, fumetti e balletto hanno raccolto nel tempo la sua eredità. La versione teatrale di Genovese riparte dalla dimensione visiva dell’opera e dal dialogo fra infanzia ed età adulta. Un viaggio che invita a interrogarsi su quanto, diventando grandi, si rischia di lasciare indietro.