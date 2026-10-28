Signora Volpe 3, Elena Di Cioccio: "La mia Barzini non ha il pigiama"

Dal 28 ottobre Elena Di Cioccio torna su Sky Investigation e NOW nella terza stagione di Signora Volpe, con Emilia Fox. Nell'intervista racconta la brigadiera Roberta Barzini, il provino a colpi di «brum brum» e le marmellate regalate al cast. Poi il set di Piove con Paolo Strippoli, lo spirito rock degli esordi e la comicità dal vivo. Dopo ProPositiva 2.0, l'attrice sperimenta nuovi monologhi e cerca altri personaggi: tra i registi con cui sogna di lavorare ci sono Paolo Sorrentino, Sydney Sibilia e Matteo Rovere

Da mercoledì 28 ottobre, alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, arriva la terza stagione di Signora Volpe, la serie crime con protagonista Emilia Fox, con la regia di David Evans e ancora una volta l'Umbria a fare da cornice, tra il borgo di Panicale affacciato sul Trasimeno, Perugia e Magione. Dopo il rapimento che concludeva la stagione precedente, l'ex spia britannica Sylvia Fox si ritrova di nuovo tra i delitti, dall'omicidio del proprietario di un'azienda vinicola alla misteriosa morte di un giovane trovato nel letto di una potente coppia dell'alta società. Accanto a lei e al capitano dei Carabinieri Giovanni Riva (Giovanni Cirfiera) torna la brigadiera Roberta Barzini di Elena Di Cioccio. L'abbiamo raggiunta al telefono

«Io è un altro», scriveva Arthur Rimbaud nella primavera del 1871. Ecco, se Elena Di Cioccio fosse un cocktail, sarebbe un drink allergico alla ricetta fissa, capace di cambiare bicchiere e guarnizione a seconda del bancone su cui viene servito. La ricetta la sveleremo in chiusura. Prima, conviene ascoltarla.

Il personaggio non è cambiato, è uno dei personaggi monolitici della serie. Roberta Barzini incarna la lealtà, il senso di giustizia. Nonostante i modi un po' asciutti ha un grande cuore, è affettuosa a modo suo: vuole bene alla comunità e questo suo voler bene si traduce nel servirla al meglio possibile. Così come vuole bene al capitano Riva: lo stima, è proprio il suo capitano. C'è sempre un buono e un cattivo, e lei è quella operativa. Infatti è contenta che il capitano abbia finalmente trovato l'amore, perché nella stagione precedente l'aveva visto friggere per questa donna.

Era un personaggio completamente diverso, anche se stranamente aveva lo stesso nome: Roberta Cruciani. Aveva una storia interiore molto tragica, non riusciva a diventare madre, aveva perso dei figli, e cercava di anestetizzarsi con il lavoro. Roberta Barzini invece è una donna che ha già vissuto un pezzo di vita e ha trovato nella divisa la sua sublimazione: come faccio a prendermi cura degli altri, con il mio carattere e il mio desiderio di operatività? Attraverso la divisa e il senso di giustizia. E poi c'è una cosa della Barzini che adoro: ha un solo abito. Di solito per un personaggio ci sono dei cambi, delle opzioni. Per lei no, c'è solo la divisa, perché lei è l'uniforme. Non ha neanche il pigiama. Rappresenta la legge, ma anche il punto di vista dello spettatore: è la testimone di tutte le dinamiche, sta sempre in mezzo, osserva, percepisce, scopre prima.

Emilia Fox e le marmellate sul set di Signora Volpe

Ha portato qualcosa di suo sul set, un'idea, una battuta?

Tendenzialmente no, perché David Evans e le sceneggiatrici sono di una bravura estrema, erano sempre sul set e c'è sempre stato un lavoro di squadra. Quello che arrivava era già perfetto così. Sulle frasi in italiano, rispetto a come erano state tradotte, ognuno ha potuto modificare le proprie, sempre in accordo con il regista. Sulla parte inglese, ovviamente, è meno facile.

Recitare in un'altra lingua cambia il suo modo di lavorare?

Per assurdo, in inglese è molto più semplice. Un'altra lingua ti porta a scoprire modalità espressive diverse. E non hanno mai preteso il british accent: a loro piace sentire l'inglese parlato da un italiano. Sull'italiano, invece, abbiamo potuto cucirci le battute addosso. Io ho lavorato molto per asciugare la Barzini, perché lei osserva, pensa ed è fattiva: non si perde nelle parole.

La serie evita lo stereotipo dell'italiano che gesticola, e anche quella luce arancione che c'è sempre quando gli americani girano in Italia.

La direttrice della fotografia è bravissima. È vero, quando girano in Italia tendono a fare tutto un po' arancione, un po' rosa, come se fossimo a Marrakech. Qualche piccolo cliché c'è, ma mi piace: è una serie internazionale e all'estero hanno voglia di vedere certe immagini. Abbiamo girato un episodio in cui un ragazzo bellissimo viene trovato ucciso, e io giro per il paese con la sua fotografia in mano, cercando indizi. E passiamo per il mercato: caciotte, prosciutti, salame, frutta, fiori. E mai un pesce, neanche a cercarlo. Fosse un mercato giapponese, ci sarebbero solo ostriche e gamberi.

C'è una giornata di riprese che ricorda con particolare affetto?

Una giornata bellissima in piazza, dove abbiamo girato diverse scene dell'omicidio, con due location una di fronte all'altra. Con David Evans non si improvvisa niente: è un regista spettacolare, meticoloso e preciso. Sul set c'è un rito: prova di battute, secondo giro, messa in scena con la troupe che guarda, via gli attori, si costruisce la scena e si gira. Se hai un'idea, la proponi prima. Quel giorno però ha cambiato il piano di regia, perché i due spazi avevano una sinergia nella narrazione. Abbiamo fatto dei piani sequenza, abbiamo creato insieme delle dinamiche. Ed era una piazza meravigliosa, con una luce stupenda e la gente intorno che guardava senza disturbare. Abbiamo girato anche in posti pazzeschi nel Lazio: Anguillara, il lago di Bracciano, Nepi.

Con chi ha legato di più nel cast?

Con Emilia e con Giovanni. Con Giovanni Cirfiera abbiamo girato praticamente tutto insieme, ore e ore in macchina nei tempi morti, tanto che tra noi abbiamo inventato uno spin-off, la versione comica e buffa della serie. Emilia Fox è una persona da cui imparare tanto: le attrici inglesi hanno la precisione degli orologi e non mollano mai. Non avevo mai visto una prima attrice restare sul set dall'inizio alla fine, anche quando non è di scena. Continua a provare finché non arriva il suo primo piano e anche in controscena cesella ogni minima cosa. Vederla lavorare è uno spettacolo. E poi è simpatica, ci facciamo un sacco di risate. A tutti ho regalato le marmellate che faccio con le mie mani: regalare del cibo agli inglesi, la marmellata fatta in Italia, ti giuro. Io sono entrata in punta di piedi nella seconda stagione e il personaggio è cresciuto molto in questa terza.