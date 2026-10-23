SkinMedic Beauty Clinic celebra 10 anni di innovazione

Dal 2016 il brand italiano ha costruito una rete di oltre 50 Beauty Clinic e servito più di 1 milione di clienti. Per il decennale, una campagna nazionale li ringrazia in 24 cità italiane.

Il progetto nasce da una parola semplice: “Grazie”. Un messaggio rivolto agli oltre 1 milione di clienti che, nel corso di questi dieci anni, hanno contribuito alla storia di SkinMedic. Il concept parte infatti da un cambio di prospettiva: “Il compleanno è nostro, il regalo è tuo”. L’anniversario diventa così un’occasione per mettere al centro le persone e le loro storie, trasformando la celebrazione del brand in un momento di relazione con il pubblico.

Dieci anni di evoluzione, innovazione tecnologica e strutturazione di un modello di business unico nel mercato dell’estetica avanzata. È il traguardo raggiunto da SkinMedic Beauty Clinic®, primo franchising italiano del segmento, nato nel 2016 e oggi presente sul territorio nazionale con una rete di oltre 60 Beauty Clinic.

La campagna sarà presente in 24 città italiane, da Nord a Sud, attraverso oltre 1.000 m² di maxi-affissioni e una pianificazione dedicata sui mezzi di trasporto pubblico, con tram a Milano e Roma e backbus a Torino. Al centro dei visual ci sono persone diverse per età e caratteristiche, protagoniste di un racconto che mette in primo piano la dimensione individuale dell’esperienza SkinMedic. Un ringraziamento diretto a chi ha contribuito alla crescita del brand, sintetizzato nelle personalizzazioni dei messaggi: “Grazie a te”. La comunicazione prosegue all’interno delle Beauty Clinic, attraverso vetrofanie e materiali dedicati al decennale, e sui canali digitali, con una landing page che raccoglie tre storie video di persone reali e invita il pubblico a raccontare la propria. La call to action dedicata al digital “Il compleanno è nostro, il regalo è tuo”, è affiancata alla comunicazione nazionale e prevede un check-up professionale e un trattamento Prime in omaggio, come primo passo per conoscere il metodo e costruire un percorso personalizzato.

DIECI ANNI DI UN MODELLO BASATO SULLA PERSONALIZZAZIONE

La campagna rappresenta anche l’occasione per raccontare l’evoluzione di SkinMedic e il suo modello di estetica avanzata basato sull’integrazione tra check-up iniziale, competenza delle Beauty Specialist, tecnologie e percorsi personalizzati. Nel corso di dieci anni, la rete ha accompagnato oltre 1 milione di clienti attraverso un approccio che parte dall’analisi delle esigenze individuali prima della scelta del trattamento. Un percorso che ha contribuito allo sviluppo di un posizionamento specifico nel mercato italiano, tra estetica tradizionale e medicina estetica.

FABIO DE LUCA, CEO E FOUNDER di SkinMedic Beauty Clinic®:

“Celebrare i dieci anni di SkinMedic è per noi motivo di orgoglio e gratitudine. Un percorso di crescita e successi condiviso con affiliati, collaboratori e oltre un milione di clienti che ci hanno scelto. A tutti loro va il nostro grazie: sono le persone e le loro storie a ispirarci verso l’eccellenza e a migliorare ogni singolo giorno.”

Con il decennale, SkinMedic porta quindi la propria storia fuori dalle Beauty Clinic e negli spazi delle città, scegliendo di celebrare il traguardo non soltanto attraverso i risultati raggiunti, ma soprattutto attraverso le persone che ne hanno fatto parte: dieci anni di SkinMedic sono anche dieci anni di storie, percorsi e relazioni costruite insieme.