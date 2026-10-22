La storia riprende cinque anni dopo la caduta dell’Eregion , raccontata nel finale della seconda stagione. Sauron , interpretato da Charlie Vickers, guida un esercito di orchi deciso a sottomettere tutta la Terra di Mezzo . Nelle immagini compaiono anche draghi, un Balrog e per la prima volta gli Spettri dell’Anello, i futuri Nazgûl. Il cuore della stagione è la creazione dell’Unico Anello nelle profondità del Monte Fato , l’arma con cui l’Oscuro Signore spera di vincere la guerra contro gli Elfi e piegare tutti i popoli. Di fronte alla minaccia, Nani, Elfi e Uomini dovranno mettere da parte le divisioni. A resistere restano poche roccaforti, come Khazad-dûm, il regno dei Nani, e le terre elfiche di Lindon e Gran Burrone, protette dai Tre Anelli.

Prime Video ha pubblicato il nuovo trailer della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3 , in arrivo l’11 novembre su Prime Video, e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick.

Il cast e i nuovi personaggi

Accanto ai protagonisti già noti al pubblico, tra cui Charlie Vickers, Morfydd Clark nel ruolo di Galadriel, Robert Aramayo in quello di Elrond, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards e Markella Kavenagh, arrivano diversi volti nuovi. Jamie Campbell Bower, noto per aver interpretato Vecna in Stranger Things, sarà Celeborn. Eddie Marsan interpreterà Thrain, fratello maggiore di re Durin IV, mentre Andrew Richardson sarà Anarion, figlio minore di Elendil e fratello di Isildur. Adam Young darà vita a Marnûkh, un orco creato appositamente per la serie. Tra le novità più curiose c’è Simon Pegg, che nella versione originale presterà la voce al Balrog. È la prima volta che una di queste creature parla in un adattamento del mondo di Tolkien. Torna anche Ciarán Hinds nei panni del misterioso Mago Oscuro. Alla guida del progetto restano gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay.

Quando escono i nuovi episodi

La terza stagione conterà otto episodi, come le precedenti, ma la distribuzione cambierà. Invece dell’uscita settimanale, la serie arriverà su Prime Video in tre appuntamenti. Mercoledì 11 novembre saranno disponibili i primi quattro episodi, il 18 novembre arriveranno il quinto e il sesto e il 25 novembre sarà la volta del doppio episodio finale.

L’attesa è stata più breve del previsto: le riprese si sono concluse a dicembre 2025, meno di un anno prima del debutto.

La serie, ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi della trilogia di Peter Jackson, è uno dei titoli più visti nella storia di Prime Video. La prima stagione resta il miglior debutto di sempre per una serie della piattaforma. La seconda, uscita nel 2024, è tra le cinque stagioni di ritorno più seguite. Tutti i sedici episodi già usciti sono disponibili in streaming.